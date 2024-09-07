«Енисей» с дракой взял Кубок России. Трофей в 20-й раз отправился в Красноярск

Красноярский «Енисей» в 10-й раз стал обладателем Кубка России по регби. В жёстком противостоянии с земляками из «Красного Яра» подопечные Александра Первухина оказались сильнее. В этом матче было почти всё, даже драки. Не было только результативных попыток со стороны проигравших.

Юбилейное, 150-е красноярское дерби в финале Кубка России – что-то круче и придумать сложно. Независимо от результата встречи трофей в 20-й раз отправился бы в Красноярск. Вопрос был только в том, на какой берег Енисея – левый или правый.

Несмотря на то что матч проходил далеко от Красноярска, болельщики обеих команд до московской «ВТБ-Арены» добрались. Среди них были и те, кто много лет поддерживает своих любимцев как дома, так и на самых дальних выездах. Хотя и в сибирском городе в кинотеатре организовали просмотр финала. Не говоря уж о трансляции на федеральном канале.

Но просмотр на стадионе – особое удовольствие. Особенно когда всё обставлено как большой праздник. На трибуны, кстати, народ пришёл. По данным Федерации регби России, был установлен рекорд посещаемости – более 11 тысяч человек.

Сам матч по напрягу держал внимание до последних секунд. С первых команд шла борьба за инициативу, соперники бросились в атаку, и уже на четвёртой минуте «Красный Яр» получил возможность набрать очки. Но основной бьющий команды Джейсон Таумалоло с не самой, честно говоря, удобной позиции в створ не попал.

Спустя пять минут «Красный Яр» остался без основного нападающего: Гуга Хантадзе в столкновении с центром «Енисея» Денисом Симпликевичем получил серьёзную травму. Самостоятельно Хантадзе не смог покинуть поле – его унесли на носилках.

А спустя ещё 20 минут счёт был открыт: «Енисей» в классической манере молом зашёл в зачётку соперника, где недавно ставший россиянином Франсуа Эстерхёйзен приземлил мяч – попытка! Шанс набрать больше очков не использовал Рамиль Гайсин, не попавший в створ.

«Енисей-СТМ» против «Красного Яра» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Буквально через пять минут «Енисей» провёл ещё одну красивую командную атаку и вновь занёс попытку, а при реализации опять простил соперника. «Красный Яр» размочил счёт лишь за четыре минуты до окончания первого тайма, когда Таумалоло реализовал штрафной.

На исходе первого тайма случился инцидент, который повлиял на дальнейший ход матча. Игроки первой линии «Енисея» и «Красного Яра» Николас Остхёйзен и Роберт Сутидзе что-то не поделили в борьбе за мяч. Уже после свистка главного арбитра Артура Каптюха Остхёйзен решил показать, что прекрасно владеет техникой вольной борьбы, бросив соперника через бедро. Сутидзе на это ответил ударом локтем в лицо в стиле ММА – такой удар мог бы отправить в нокаут соперника полегче.

Началась такая заварушка, которая могла перерасти в серьёзную драку, но судьи удержали ситуацию в руках. Да и сами спортсмены не были настроены массово получать красные и жёлтые карточки. Но и без них не обошлось. Сутидзе был удалён, Остхёйзен получил жёлтую карточку.

«Яр» до конца встречи остался в 14 игроков. По идее, у «Енисея» было преимущество в лишнего игрока. Но на 10 минут вместе с Сутидзе отправился отдыхать и Остхёйзен, и, не успел он вернуться, как жёлтую карточку получил Эстерхёйзен.

Остхёйзен, правда, быстро реабилитировался, занеся попытку. Счёт 15:3 так и не изменился до финального свистка. Не самый богатый на результативные действия финал Кубка России запомнился равной борьбой, где чуть лучше в защите сыграли подопечные Александра Первухина.

«Енисей-СТМ» стал 10-кратным обладателем Кубка России, догнав по этому показателю «Красный Яр». А лучшим игроком стал Франсуа Эстерхёйзен, получивший специальный приз от «Чемпионата».

Впереди решающие матчи в чемпионате страны, где через неделю начнутся полуфиналы.