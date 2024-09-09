Карлсен раздавил соперника, которого считал претендентом на титул. Ну и кто тут король?

В Париже завершился чемпионат мира по скоростным шахматам. Победу одержал экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который в финале не просто обыграл, а стёр в порошок француза Алирезу Фируджу. В матче за третье место американский ветеран Хикару Накамура примерно так же убедительно расправился с соотечественником Хансом Ниманном.

В шахматах борьба поколений – одно из самых интересных явлений. Ведь даже в 40 и за 40 игрок может сохранять огромную практическую силу, не зря в этом возрасте Василий Смыслов, Виктор Корчной и Вишванатан Ананд продолжали даже сражаться за мировую корону. В этом плане финал и матч за третье место Speed Chess Championship, которые принимала столица Франции, как раз выглядел битвой «старичков» против молодых гениев.

Самый скандальный шахматист мира американец Ханс Ниманн, без всяких обиняков претендующий на отражающее все его амбиции звание «ярчайший талант Америки», высказался здесь по поводу своего соперника, второго игрока мирового рейтинга и самого популярного стримера Хикару Накамуры прямым текстом: «Дело в том, что мне не нужно побеждать Хикару сегодня. Ему 36 лет. Наступит время, когда он будет просто сидеть в своей рубашке с ананасами и уже не будет играть в шахматы, ему придётся смотреть, как я выигрываю турнир за турниром!»

Конечно, такой пассаж не мог не задеть в общем-то достаточно доброго, хоть и острого на язык Хикару. Здесь зрителем парижского действа очень повезло, ведь после Карлсена в полуфинале 21-летний Ниманн должен был сыграть против второго своего главного хейтера.

Что касается финального матча хозяина поля Алирезы Фируджи и экс-чемпиона мира, лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена, то когда-то скандинав даже обещал общественности, что останется в классическом цикле и сыграет ещё один матч за мировую корону, если его соперником станет один главных вундеркиндов восходящего поколения.

Кстати, Алиреза Фируджа – сверстник Ханса Ниманна, хотя в детских турнирах их успехи были несоизмеримы. Алиреза рос настоящим гением, а Ханс никогда не блистал, вдруг взмыв вверх в последние годы, что вызвало у многих подозрения в причинах такого внезапного усиления.

Почему Карлсен, которому сейчас всего 33, тогда так хотел сыграть именно с Фируджей? Помимо новых интересных вызовов, целый ряд экспертов говорили, что Магнус с его феноменальной интуицией почувствовал настоящую угрозу и постарается разгромить опасного конкурента, пока тот ещё не окреп, не почувствовал, что может сражаться с лучшими из лучших.

В классику у Алирезы пока не очень получается – в турнирах претендентов его преследовали обидные срывы, тем более то, как Фируджа прорывался в главный отбор, играя матчи с ветеранами шахмат и набивая нужный рейтинг, отвернуло от него многих верных фанатов. А в блиц и буллит – он настоящий бог просторов интернета и именно тут мог бросить вызов даже Карлсену. Его уверенная победа в полуфинале над Накамурой показывала серьёзность амбиций героя парижской публики.

Лидер российских шахмат Ян Непомнящий считал Фируджу небольшим фаворитом матча, и даже сам Магнус с опаской говорил, что проиграет, если будет играть финал в ту силу, которая днём ранее позволила ему победить Ниманна. Но главный поединок турнира и матч за третье место показали – фавориты ещё очень сильны, а молодёжи есть чему учиться!

Сначала Накамура вдребезги разгромил Ниманна. Кстати, этот матч начался с достаточно миролюбивого рукопожатия (Карлсен Ханса проигнорировал, хотя принадлежащая ему компания не так давно пригласила Ниманна сыграть в турнире по шахматам Фишера), но всё равно Хикару давно не выглядел таким собранным и целеустремлённым. Как и с Магнусом, скандальный и эпатажный американец боролся только в контроле 5+1. Проигрывая 2:5, он сумел провести с напором и выиграть две партии подряд – 4:5. Но дальше началось форменное избиение.

Хикару выигрывал партию за партией и, похоже, в отличие от Магнуса, поставил себе задачу выиграть у Ниманна как можно крупнее. Его перевес увеличивался с каждой партией, и под конец на табло горели совсем уж разгромные цифры – 21:9! Так выигрывали топ-игроки у соперников совсем уж других разрядов!

Хикару Накамура (США) — Ханс Ниманн (США)

Ханс, разумеется, в своём стиле не унывал и пообещал в следующий раз всех обыграть: «Не думаю, что я был хуже в стратегическом или позиционном плане, но я плохо распоряжался своим временем, и они оба очень, очень хорошо меня наказали. Я играл против них впервые, поэтому не знал, чего ожидать. Это, безусловно, был хороший урок. Каждый раз, когда я чувствовал, что переигрываю их, что-то было не так, например, заканчивалось время или я допускал глупые ошибки. В каждой партии чего-то не хватало»

Поразительно, что финал тоже закончился грандиозным разгромом! Карлсен был спокоен и уверен, в то время как Фируджа подтвердил расхожую истину, что реализовать весь свой огромный талант ему мешает «стеклянная челюсть» — Алиреза расклеился после всего пары поражений. И дальше поединок шёл в одну калитку. Француз иранского происхождения начал с победы, но Карлсен сразу ответил серией из четырёх выигрышей, и уже скоро его перевес достиг практически 10 очков – 14:5.

Алиреза Фируджа (Франция) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Начался так любимый Фируджей буллет, но Магнус продолжал бить соперника, словно доктор Ливси — пиратов из знаменитого советского мультика «Остров сокровищ». Ощущения равенства сил не возникало ни на секунду, и Карлсен в итоге выиграл 23,5:7,5. Он доказал, что остаётся настоящим королём и самым сильным шахматистом мира, какой бы статус ни носил осенний матч за мировую корону между китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу. А молодёжи у него ещё учиться и учиться!