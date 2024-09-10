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Рэйчел Ганн, ставшая мемом Олимпийских игр, внезапно возглавила мировой рейтинг, в Париже она не набрала ни одного балла

Австралийская брейкерша провалила Олимпиаду, но стала лучшей в мире. А так можно было?
Батраз Томаев
Рэйчел Ганн
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Рэйчел Ганн теперь первый номер мирового рейтинга. Не умеющая танцевать учительница выше главных звёзд.

Рэйчел Ганн, пожалуй, одна из самых ярких звёзд Олимпиады в Париже. Её выступление многие не оценили, но точно запомнили. После Игр би-гёрл не только не пропала с радаров, но и продолжает шуметь!

Raygun на Олимпиаде не набрала ни одного балла. А спустя месяц она умудрилась стать лучшей по брейкингу на планете Земля, возглавив мировой рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).

В Париже Рэйчел затмила многих рекордсменов Олимпиады:
Кринж на Олимпиаде. Над австралийкой из брейкинга после выступления смеётся весь мир
Кринж на Олимпиаде. Над австралийкой из брейкинга после выступления смеётся весь мир

Рейтинг этот составлялся весьма странно. Учитывались очки только за континентальные чемпионаты и этап Мировой серии BFG в Гонконге.

И Рэйчел 27 октября 2023 года выиграла чемпионат Океании. Этого хватило, чтобы сейчас быть лидером классификации.

Рэйчел Ганн

Рэйчел Ганн

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

С учётом ажиотажа после выступления спортсменки на Играх-2024, с заявлением пришлось выступить международной федерации. Там заверили в том, что привержены принципам справедливости и честности. И добавили, что рейтинг соответствует всем нормам.

В сложный период Рэйчел Ганн поддержала Ариарне Титмус:
«Она одна из нас». Титмус — о поддержке скандальной брейкдансерши Ганн на ОИ-2024

Какие же правила начисления очков в брейкинге?

Дело в том, что Олимпиада и отборочные соревнования к ней не учитывались. И сделано это было специально. Всё для того, чтобы спортсмены были сосредоточены на главном старте четырёхлетия, а гонка за лидерство в общем зачёте их не отвлекала.

Рэйчел Ганн

Рэйчел Ганн

Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Так что все очки Raygun действуют 52 недели.

Но уже в конце октября мировой брейкинг возглавит совсем другая спортсменка, ведь в Шанхае пройдёт следующий этап Мировой серии.

Ну а Рэйчел Ганн имеет прекрасную возможность насладиться последними днями славы. Кто знает, вдруг австралийская би-гёрл вновь возглавит мировой рейтинг. Аккурат перед Олимпиадой-2028.

После Олимпиады спортсменка столкнулась и с угрозами в свой адрес:
Австралийская брейкерша: прошу прессу прекратить преследовать мою семью и друзей
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