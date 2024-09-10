Австралийская брейкерша провалила Олимпиаду, но стала лучшей в мире. А так можно было?

Рэйчел Ганн, пожалуй, одна из самых ярких звёзд Олимпиады в Париже. Её выступление многие не оценили, но точно запомнили. После Игр би-гёрл не только не пропала с радаров, но и продолжает шуметь!
Raygun на Олимпиаде не набрала ни одного балла. А спустя месяц она умудрилась стать лучшей по брейкингу на планете Земля, возглавив мировой рейтинг Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).
Рейтинг этот составлялся весьма странно. Учитывались очки только за континентальные чемпионаты и этап Мировой серии BFG в Гонконге.
И Рэйчел 27 октября 2023 года выиграла чемпионат Океании. Этого хватило, чтобы сейчас быть лидером классификации.
Рэйчел Ганн
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
С учётом ажиотажа после выступления спортсменки на Играх-2024, с заявлением пришлось выступить международной федерации. Там заверили в том, что привержены принципам справедливости и честности. И добавили, что рейтинг соответствует всем нормам.
Какие же правила начисления очков в брейкинге?
Дело в том, что Олимпиада и отборочные соревнования к ней не учитывались. И сделано это было специально. Всё для того, чтобы спортсмены были сосредоточены на главном старте четырёхлетия, а гонка за лидерство в общем зачёте их не отвлекала.
Рэйчел Ганн
Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images
Так что все очки Raygun действуют 52 недели.
Но уже в конце октября мировой брейкинг возглавит совсем другая спортсменка, ведь в Шанхае пройдёт следующий этап Мировой серии.
Ну а Рэйчел Ганн имеет прекрасную возможность насладиться последними днями славы. Кто знает, вдруг австралийская би-гёрл вновь возглавит мировой рейтинг. Аккурат перед Олимпиадой-2028.