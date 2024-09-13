Чемпионат мира по футзалу стартует без сборной России. А кто главный претендент на победу?

В Узбекистане 14 сентября стартует 10-й в истории чемпионат мира футзалу (теперь мини-футбол в России тоже официально называют именно так). Турнир впервые пройдёт в Средней Азии, его матчи примут Андижан, Бухара и Ташкент. Сборная России, увы, не имела шанса отобраться на чемпионат, но и без неё будет за чем и за кем последить. «Чемпионат» собрал главные интриги.

Остановит ли кто-то Португалию?

В ранге действующего чемпиона в Узбекистан отправилась сборная Португалии — доминатор мирового футзала в последние годы. Пока «Спортинг» и «Бенфика» неизменно сражаются за звание сильнейшей клубной команды Европы, сборная крушит своих соперников: португальцы выиграли два последних чемпионата Европы, а в 2022 году победили на Финалиссиме — турнире, где сыграли две лучшие команды Европы и Америки. На данный момент нет оснований считать, что португальцы резко сбавят, хотя мы помним: доминирование великих сборных нередко заканчивается неожиданно и резко.

«К счастью для футзала, прямо сейчас в мире есть много качественных команд, — заявил в интервью официальному сайту ФИФА один из лидеров сборной Португалии Пани Варела. — Определённо, мы увидим матчи высочайшего уровня. На крупных турнирах происходит всё больше неожиданностей, что хорошо для спорта. Думаю, на этом чемпионате мира их может оказаться даже больше, чем обычно. Но вместо того, чтобы размышлять о том, как много команд может побороться за титул, я лучше сосредоточусь на том, чтобы выдать максимум ради триумфа Португалии».

Группы чемпионата мира по футзалу — 2024

Группа A: Узбекистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика

Группа B: Бразилия, Куба, Хорватия, Таиланд

Группа C: Аргентина, Украина, Афганистан, Ангола

Группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия, Ливия

Группа E: Португалия (действующий чемпион), Панама, Таджикистан, Марокко

Группа F: Иран, Венесуэла, Гватемала, Франция

Раз Варела не хочет называть соперников, скажем за него. К основным конкурентам португальцев по традиции стоит отнести вице-чемпионов мира из Аргентины и сборную Бразилии. «Я очень уверен, — говорит бывший игрок «Тюмени», один из лидеров бразильцев Феррао. — Подготовка прошла очень хорошо, все полностью сконцентрированы на том, чтобы вернуться на вершину. Мы не можем позволить, чтобы этот титул снова от нас ускользнул!»

Вопросы по ещё недавно мощнейшей сборной Испании — способна ли она вернуться на прежний уровень на фоне затянувшейся смены поколений? В роли тёмных лошадок могут выступить Иран, Парагвай и Марокко.

Как себя проявят легионеры из российской Суперлиги?

С представителями российского чемпионата негусто. Собственно говоря, это два вратаря сборной Бразилии — Виллиан Дорн из «Норильского никеля» и Тьяго Гитта из «Ухты». Со вторым приключилась неприятная история, после которой называть его послом Суперлиги, может, уже и не стоит. После завоевания серебряных медалей по итогам предыдущего сезона Гитта вдруг решил, что больше не хочет играть в Ухте — несмотря на то что его контракт действует ещё два года.

Вместо того чтобы готовиться с ухтинцами к сезону, Гитта сразу отправился в расположение национальной команды — в отличие от того же Дорна. В итоге сейчас вратарь «Ухты» без игровой практики и со скомканной подготовкой — посмотрим, как это скажется на нём на турнире и что будет с его клубным будущим.

Казахстанец Альберт Акбаликов мог бы представлять на нынешнем турнире «Газпром-Югра», однако после аренды в югорском клубе всё же вернулся в «Кайрат». Также в число «наших бывших» на ЧМ-2024 входят уже упомянутый бразилец Феррао, его соотечественник Марсенио, казахстанцы Дуглас и Валиуллин, таджикистанец Ёров и иранец Тайеби.

Насколько хорош «обезбразиленный» Казахстан?

Когда мы говорили про фаворитов турнира, то не внесли в их число сборную Казахстана, хотя в 2021 году команда заняла четвёртое место. Как же так, тем более что на месте знаменитый тренер Кака? Всё дело в ужесточении позиции УЕФА и ФИФА по игре за национальные команды натурализованных легионеров. Международные федерации теперь следят за тем, чтобы за сборные играли только те футзалисты, кто без перерыва прожил на своей новой спортивной родине не менее пяти лет — быстрая выдача паспорта уже не поможет.

Из-за новых порядков Казахстан останется на чемпионате мира без двух лидеров — Тайнана и Эдсона. Это серьёзный удар, и пока трудно сказать, насколько оставшиеся три бразильца, а также местные игроки готовы к новому вызову. Однако же если Казахстан справится и вновь дойдёт до полуфинала или хотя бы до четвертьфинала, этому можно будет только поаплодировать. Шансы есть.

Что по другим сборным из бывшего СССР?

Помимо сборной Казахстана, в число 24 участников турнира вошли ещё несколько команд с постсоветского пространства. Самая именитая из них — Украина, на счету которой четвёртое место на ЧМ 1996 года, а также два серебра чемпионатов Европы. Последние результаты украинцев противоречивы: на ЧЕ-2022 они заняли четвёртое место, а вот на прошлый турнир вообще не отобрались. Однако ж дойти условно до четвертьфинала команда в состоянии.

Хозяева турнира, сборная Узбекистана, принимают участие в чемпионате мира в третий раз. В 2021 году узбекистанцы вышли в 1/8 финала. Это реально повторить, хотя фаворитом их группы является Парагвай, а сильно прибавившие нидерландцы постараются оставить хозяев за бортом плей-офф.

Наконец, дебютирует на чемпионате мира сборная Таджикистана. В этом году таджикистанцы заняли четвёртое место на чемпионате Азии, их сборная явно на подъёме. Однако в одной группе с ними оказались Португалия и здорово выглядевшие на прошлом ЧМ марокканцы — в такой ситуации выход в плей-офф станет подвигом. Которого мы Таджикистану и желаем.