Американский рэпер отдал гимнастке Джордан Чайлз секундомер с бриллиантами. Зачем?

«Я дал тебе то, что они не смогут отобрать»

Флейв хотел поддержать Джордан, которой не удалось забрать бронзовую медаль на Олимпиаде-2024. «Я знаю, что они пытались отобрать у тебя твою медаль, но знаешь что? Я дал тебе то, что они не смогут у тебя отобрать», — сказал рэпер спортсменке. Подаренный секундомер и правда напоминает бронзовую медаль.