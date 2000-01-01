Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Рэпер подарил гимнастке Джордан Чайлз секундомер с бриллиантами
Рэпер подарил гимнастке Джордан Чайлз секундомер с бриллиантами
Американский рэпер Флейвор Флейв сделал дорогой подарок гимнастке Джордан Чайлз, лишённой олимпийской медали из-за апелляционных споров. Он отдал ей собственный бронзовый секундомер, инкрустированный бриллиантами, и сказал несколько слов в поддержку спортсменки.
AMP-версия
«Я дал тебе то, что они не смогут отобрать»
«Я дал тебе то, что они не смогут отобрать»
Флейв хотел поддержать Джордан, которой не удалось забрать бронзовую медаль на Олимпиаде-2024. «Я знаю, что они пытались отобрать у тебя твою медаль, но знаешь что? Я дал тебе то, что они не смогут у тебя отобрать», — сказал рэпер спортсменке. Подаренный секундомер и правда напоминает бронзовую медаль.
Американский рэпер отдал гимнастке Джордан Чайлз секундомер с бриллиантами. Зачем?
Читайте также
Американец побил рекорд, съев 83 хот-дога
Американец побил рекорд, съев 83 хот-дога
Забег корги пошёл не по плану
Забег корги пошёл не по плану
Тебого по-королевски встретили в Ботсване. Видео
Тебого по-королевски встретили в Ботсване. Видео
В США объединили пул и мини-гольф. Видео
В США объединили пул и мини-гольф. Видео
Тяжеловес UFC попробовал себя в гимнастике. Видео
Тяжеловес UFC попробовал себя в гимнастике. Видео
Бейсбольный клуб проводил на пенсию собаку
Бейсбольный клуб проводил на пенсию собаку
Крутая встреча Погачара в Любляне. Видео
Крутая встреча Погачара в Любляне. Видео
🇷🇺🚴‍♂️ Алёна Иванченко, велоспорт
🇷🇺🚴‍♂️ Алёна Иванченко, велоспорт
🇷🇺🛶 Олеся Ромасенко, гребля
🇷🇺🛶 Олеся Ромасенко, гребля
🇷🇺🤸‍♂️Анжела Бладцева, прыжки на батуте
🇷🇺🤸‍♂️Анжела Бладцева, прыжки на батуте
🇷🇺🛶 Алексей Коровашков, гребля
🇷🇺🛶 Алексей Коровашков, гребля
🇷🇺🚴 Тамара Дронова, велоспорт
🇷🇺🚴 Тамара Дронова, велоспорт
🇷🇺🏊 Евгений Сомов, плавание
🇷🇺🏊 Евгений Сомов, плавание
Обзор матча «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс»
Обзор матча «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс»
Тяжелоатлетка вправила палец во время попытки
Тяжелоатлетка вправила палец во время попытки
Каким был четвёртый матч финала «Югра» — «Ухта»?
Каким был четвёртый матч финала «Югра» — «Ухта»?

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android