Рэпер подарил гимнастке Джордан Чайлз секундомер с бриллиантами
Американский рэпер Флейвор Флейв сделал дорогой подарок гимнастке Джордан Чайлз, лишённой олимпийской медали из-за апелляционных споров. Он отдал ей собственный бронзовый секундомер, инкрустированный бриллиантами, и сказал несколько слов в поддержку спортсменки.
«Я дал тебе то, что они не смогут отобрать»
Флейв хотел поддержать Джордан, которой не удалось забрать бронзовую медаль на Олимпиаде-2024. «Я знаю, что они пытались отобрать у тебя твою медаль, но знаешь что? Я дал тебе то, что они не смогут у тебя отобрать», — сказал рэпер спортсменке. Подаренный секундомер и правда напоминает бронзовую медаль.
Американский рэпер отдал гимнастке Джордан Чайлз секундомер с бриллиантами. Зачем?
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