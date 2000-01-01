Карлсен едва не опоздал на шахматную Олимпиаду
Шахматная Олимпиада началась для Магнуса Карлсена не слишком удачно. Норвежец едва не получил техническое поражение, потому что опоздал на матч. Карлсена даже не хотели пускать на арену!
Без команды
Фотограф Chess.com Мария Емельянова решила встретить сборную Норвегии вместе с её лидером Магнусом Карлсеном в третий день соревнований. Вот только на арену прибыла вся команда за исключением многократного чемпиона мира.
Велосипедист
Оказалось, что Магнус решил поехать на арену на велосипеде, но попал под дождь. Он приехал на арену буквально за пару минут до того, как ему должны были присудить техническое поражение.
Удачное стечение обстоятельств
На счастье Карлсена, его встретила Мария, она помогла ему пройти через технические помещения, хотя у него не было специального бейджа-аккредитации, который остался у капитана норвежской сборной.
Happy End
Магнус в итоге успел на матч и даже одержал победу над колумбийцем Роберто Гарсией Пантохой (1:0).
Магнус Карлсен опоздал на матч шахматной Олимпиады. Но его спасла фотограф
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