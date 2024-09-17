«Нужно сделать трюк над ножом». Откровенный разговор с лучшим BMX-райдером России

С 19 по 22 сентября на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдёт ежегодный фестиваль New Star Weekend, который соберёт самых модных музыкантов сезона, беговые, вело-, хайкинг- и аутдор-комьюнити, визуальные студии, а также всех, кто готов найти новые смыслы на стыке энергии гор и аутдор-эстетики.

В этом году New Star Weekend получил статус этапа Кубка России по ВМХ: всего в совместных соревнованиях примут участие 20 лучших российских спортсменов. Одним из них станет Ирек Ризаев — многократный чемпион России по BMX-фристайлу, участник Олимпиады в Токио. В интервью «Чемпионату» он рассказал, насколько интересно ему каждый год приезжать на такое шоу, с какими чувствами смотрел Олимпиаду в Париже, готов ли жертвовать карьерой и пропустить ещё и Лос-Анджелес, а также ответил на многие другие вопросы.

«Вылетел наверх и оказался над этим ножом. Именно над ним ты и делаешь трюки»

— Ирек, насколько тебе интересен такой фестиваль, как New Star Weekend? Ты уже третий год приезжаешь.

— Участвовать очень интересно, потому что это очень крутой, качественный, большой фестиваль в невероятном месте. Очень классно, что туда добавили наш вид спорта, что мы там будем выступать и показывать крутейшее шоу. У нас будет крутой сетап — рампа со спайном. Это очень компактное, но при этом очень зрелищное шоу. Там же пройдут Кубок России по рампе и соревнования на лучший трюк. Это всё будет проходить на крутом мероприятии с классными людьми из экстрим-движухи. Такие события мы не можем пропустить, весь спортивный российский ВМХ туда съедется обязательно.

— Я открыл протокол последнего чемпионата. Там всего семь человек было. Один не стартовал. Это весь спортивный ВМХ в России?

— На «Розе Хутор» будет намного больше. В Москве было совсем грустно. Были претензии и к организаторам, и к райдерам. Это сильно непростая рампа. Невероятно техничная. Поэтому туда едут только лучшие райдеры с самым высоким уровнем катания. На чемпионат России, к сожалению, большинство просто не поехало из-за трудностей площадки и очень высокой конкуренции. Сейчас уже больше участников зарегистрировалось и планирует туда поехать, но это будет не прям большое количество людей. Говоря про весь ВМХ, я имел в виду топовых спортсменов. Их человек 10, наверное.

— Но фестиваль – немножко другая штука. Тут же нет задачи набрать безумное количество очков, главное — шоу?

— Можно сделать и то, и другое. То есть чем больше баллов, тем круче шоу получается (смеётся).

— Насколько здесь будет отличаться программа? На чемпионате России, Олимпиаде, чемпионате Европы или мира у тебя есть выстроенная программа с трюками, которая должна быть оценена. А здесь будет так же или только отдельные трюки, характерные для экстремальных шоу?

— Во-первых, будут настоящие соревнования — это Кубок России. То есть у нас будут заезды, которые должны быть оценены судьями. Нужно правильно понимать, что дисциплина «рампа» сильно отличается от олимпийской дисциплины. В олимпийской дисциплине у нас есть большой парк, который занимает огромную площадь и по которому мы передвигаемся, выбирая разные фигуры и создавая свою линию. В рампе со спайном всего получается три фигуры: два квотера и один трамплин. Тут ты особо не разгуляешься с линией по парку, поэтому эта история намного более компактная. Всё сильно отличается и поэтому выделяется в разные дисциплины. Хотя формат примерно такой же. Мы будем ехать либо минуту, либо 45 секунд и показывать свои лучшие трюки. После уже отдельно пройдут соревнования на лучшие трюки. Мы будем делать всего по одному трюку, лучшему и самому сильному. Их и будут оценивать судьи. Это будет максимально зрелищно и интересно для зрителей.

— Насколько маршрут в Олимпийском парке, который ты выбираешь, сложнее или, может быть, проще, чем рампа со спайном?

— Построить маршрут, правильную линию по какому-нибудь олимпийскому парку, конечно, намного сложнее. Но при этом в рамке со спайном программа получается намного более техничная, ведь ты сильно, очень сильно ограничен в выборе фигур: один спайн и два квотера одинаковых. Тебе нужно очень сильно постараться, чтобы придумать заезд практически на пустом месте, чтобы это выглядело разнообразно, интересно. Это разные вещи. Но технически это, наверное, сделать сложнее в рампе. Если профессиональный райдер может себя хорошо показать в рампе со спайном, это практически 100-процентная гарантия, что в парке он тоже невероятно хорош. Всё дело в том, что ты закрываешься в таком очень маленьком, очень техничном пространстве.

— У нас в России вообще чего больше: рамп со спайнами или парковых вещей?

— 100% скейтпарков у нас намного больше. Рампа со спайном, как я говорил, очень техничная дисциплина, и она мало кому подходит. Так что зачастую их ставят просто нам на соревнования, на какие-то шоу, на чемпионаты, на Кубки. А в повседневной жизни в городах строят обычные скейтпарки. Делают это разным причинам. Они и намного проще для детей, и более интересные.

Немного поясню, рамп со спайном — это вообще две рампы, просто стоящие рядом друг с другом на расстоянии 10-15 см. Получается, они соединяются в этот спайн. Спайн – это прыжок из одного трамплина в другой, то есть ты вылетел наверх и оказался над этим ножом из двух очень резких квотеров. Тебе нужно сделать трюк и идеально попасть в приземление, которое такое же резкое и находится в 10 см. Кажется, вроде легко 10 см пролететь, но этот спайн превращается прямо в нож. И именно над этим ножом ты и делаешь трюки. Это очень сложно технически сделать.

— Получается, это только для суперпрофи. А скейтпарк можно использовать в более широком смысле?

— Да-да, 100%.

Ирек Ризаев Фото: Из личного архива Ирека Ризаева

«Если наши парни выйдут на международный уровень — покажут отличный результат»

— Для тебя в России достаточно конкуренции?

— Да, достаточно. После ковида, начиная с 2019-2020 годов, уровень потихоньку вырос. Этот рост не прекращается и сейчас. У нас появились очень сильные ребята, которые, к сожалению, не могут показать себя на зарубежной арене. Но как минимум три прямо невероятно сильных соперника у меня точно есть. Я со 100-процентной уверенностью могу сказать, что если они выйдут на международные соревнования, то покажут очень-очень хороший результат.

Конкуренция у нас хорошая. У нас, в принципе, довольно-таки много народа занимается. И есть такие индивидуумы, которые на топовом международном уровне катаются. Получается, таких нас как минимум четыре человека вместе со мной. Это очень хороший результат для страны, если честно. Мало какие страны могут похвастаться таким количеством спортсменов настолько высокого уровня.

— Так это здорово! Как выходите из ситуации с байками? Ведь они же у вас специальные, а в России такие не делаются.

— Правда, что сейчас запчасти труднее достать, но, к счастью, это до сих пор возможно. Есть разные способы. Что-то просто привозят в Россию, что-то можно специально заказать под себя. Я, например, отправлял запчасти в Казахстан знакомым, а они мне переправляли сюда.

— Сколько стоит байк для фристайла?

— Можно купить велосипед для новичка тысяч за 15. Я недавно понял, что за 13 тысяч рублей можно детский BMX купить на 16 дюймов для совсем новичка. Если это полномасштабный велосипед в 20 дюймов, то цены начинаются от 20-25 тысяч. А наши велосипеды профессиональные — они стоят, наверное, 200 тысяч. Надеюсь, все понимают, что это очень дёшево для профессионального вида спорта, для велосипеда, на котором ты можешь на Олимпиаде выступать. Так что велосипед за 150-200 тысяч — это вот прям велик топовый на титановых болтах, спицах, на карбоновых ободах.

— То есть это то, на чём ты можешь выйти и биться за победу на любых соревнованиях?

— Да. Если честно, можно и на велосипеде подешевле это делать, но на таком лучше.

Ирек Ризаев Фото: Из личного архива Ирека Ризаева

«Только на призовые прожить сложно»

— Помогает ли в этом смысле федерация или все эти расходы на тебе лично?

— Федерация нам довольно-таки сильно помогает всем. Во-первых, это большое количество ивентов в сезоне, которые проводятся довольно качественно. Во-вторых, это поддержка некоторых спортсменов в плане зарплаты. Но прямо запчасти федерация нам не покупает. Некоторым ребятам в регионах собирают велосипеды. Мне в этом году велосипед наконец-то соберёт мой регион – Татарстан. По большей части затраты покрывать тебе помогают спонсоры либо ты сам. Однако велосипед не такая большая трата, все профи могут позволить его себе.

Дело в том, что велосипед мы покупаем не сразу целиком в сборе, а по запчастям. То есть ты отдельно приобретаешь раму, отдельно спицы выбираешь.

— Как часто происходят падения, когда ты цел остался, а с великом что-то не так?

— Это происходит довольно-таки редко. И по большей части это просто расходники: покрышки взорвутся, болт какой-то погнётся, спицы вылетят. В принципе, состояние велосипедов ни у кого проблем не вызывает. Достать какие-то базовые запчасти в России сейчас можно так же просто, как и пять лет назад. Если мы говорим о каких-то топовых запчастях, на которые не такой большой спрос, например, о втулке на велосипед, которая может стоить 40 тысяч рублей, её будет трудно достать.

— Насколько вот такие фестивали помогают не только в плане спорта, но и в плане финансов?

— Во-первых, это крутое и классное времяпрепровождение. Во-вторых, это друзья и спорт. А в-третьих, это призовые деньги. Не скажу, что они какие-то невероятно большие. У нас общий призовой фонд около 400 тысяч рублей. Он делится на топ-7 и на три лучших трюка.

— Всего 400 тысяч?

— Да.

— То есть это не миллионы какие-то?

— К сожалению, нет (смеётся).

— Я просто думал, что на таком фестивале себе точно можно на велик топовый заработать.

— Ну сколько победитель забирает? Тысяч 100? На топовый велик, конечно, не заработаешь, но половину можно себе позволить (смеётся).

— Такие крупные фестивали-то проходят лишь раз в год.

— Да. Только на призовых деньгах, наверное, не очень легко будет выжить. Выжить можно, наверное, если постоянно выигрываешь. Но, конечно, райдеры получают не только призовые деньги.

— Какие ещё возможности для заработка у вас есть?

— Это поддержка и регионов, и федерации. Это поддержка спонсоров, это призовые деньги, это выступления в шоу, участие в рекламных интеграциях. Разные источники дохода.

— Понятно, что не футбол, конечно, но жить можно.

— Да, совсем не футбол (смеётся). Однако можно заниматься именно этим, не отвлекаться на что-то другое, полностью отдаваться спорту.

— Когда выступали на международных стартах, лучше было?

— В принципе, обстановка была чуть другая. И партнёров, и спонсоров заметно больше было, даже теоретических.

— Иностранные компании обращали внимание?

— Да, конечно.

— А сейчас уже этого нет вообще?

— Всё верно.

Ирек Ризаев Фото: Из личного архива Ирека Ризаева

«Я пока не собираюсь подписывать письмо о нейтральном статусе»

— Международный союз велосипедистов допускает до стартов шоссейников из России. Почему вы не выступаете? К ВМХ какое-то особое отношение или это уже лично твой выбор?

— Интересный вопрос. Если честно, я не до конца в курсе ситуации с тем же самым шоссе, трековыми гонками, с ребятами, которые выступают и подписали это письмо о нейтральном статусе. У нас же ещё никто не подписывал это письмо. Все переживают, скажем так.

— Вам не дают это письмо или ты не хочешь подписывать?

— У нас есть возможность подписать письмо и выступать в нейтральном статусе. Я пока что этого делать не собираюсь.

— Почему? Есть какие-то вещи, которые для тебя неприемлемы в этом документе?

— В принципе, мне не сильно приятно само существование этого документа. По крайней мере, исходя из формулировок, которые я читал год назад… Я бы не хотел такое подписывать. Такая история для меня немножко трудная, сложная.

— Это действительно сложно. В общем, пока это твой выбор?

— Да, пока что мой выбор именно такой. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Ирек Ризаев Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

«Личные отношения с иностранными спортсменами и организаторами — волшебные»

— Ирек, ты смотрел Олимпиаду в Париже?

— Конечно, смотрел.

— С какими чувствами, учитывая, что мог быть там?

— Чувства были максимально позитивные, потому что то, что я туда уже точно не еду, понял сильно заранее. Так что это всё много раз пережил и просто с большим удовольствием смотрел трансляции, болел за друзей, наблюдал за невероятным уровнем BMX.

— Ты, говоришь, смотрел на друзей в мире ВМХ-фристайла. Получается, все спортсмены там – друзья? Вы с иностранцами спокойно общаетесь и дружите?

— Да, у нас хорошие отношения. Мы по-настоящему дружим. У нас хорошие отношения и с райдерами, и с организаторами крупнейших мероприятий. Но, к сожалению, Международный союз велосипедистов ничего поделать всё равно не может: мы обязаны подписать документы о нейтральном статусе, чтобы выступать по рекомендации МОК. Однако личные отношения у нас волшебные. Я в этом году ездил на самый большой этап Кубка мира во Франции. Выступал там в рампе со спайном, потому что это неофициальная дисциплина. Меня там с удовольствием приняли и организаторы, и райдеры, и зрители. К сожалению, на Кубке мира не смог выступать, но во всех неофициальных стартах участвовал, боролся с топовыми райдерами за призовые деньги.

— А это когда было? До Олимпиады?

— Да. Это было в мае.

— Ты в Париж ездил?

— Нет, у нас в небольшом городке Монпелье были соревнования.

— И как оценишь свой уровень относительно других ребят? Смог бы на Олимпиаде за медали побороться?

— Во-первых, сейчас уровень международного катания очень высокий, это бесспорно. Я во Францию приехал, честно скажу, не в лучшей своей форме, потому что до этого больше месяца снимался в проекте «Титаны» на ТНТ, и там чуть не до ВМХ было (улыбается). Но в любом случае получилось хорошо выступить и третье место занять в рампе со спайном. Это такой легендарный ивент, там невероятная атмосфера. Это прям очень крутое и известное на весь мир мероприятие в Монпелье.

Если говорить о Париже, об Олимпиаде, то уровень, на первый взгляд, мне показался каким-то недосягаемым. Но потом вспомнил, как катался перед Олимпиадой, что происходило перед Токио и на каком уровне я тогда катался. Когда тебя ждёт Олимпиада, ты, конечно, выкладываешься на все 150% и готовишь самую топовую свою программу.

Так что я ещё раз вспомнил. Сейчас понимаю, что мог бы выступать на том же уровне и бороться за подиум на Олимпиаде. Это без сомнений.

— Три года уже, получается, ты пропустил. Со следующим четырёхлетием пока непонятно. Ты письмо не подписываешь, готов ли пожертвовать ещё одной Олимпиадой?

— Местечковые соревнования постепенно начинают угнетать, когда ты со своими ребятами только соревнуешься. Становится очень скучно и грустно, но таковы реалии. Насчёт того, готов ли я пропустить следующую Олимпиаду, сложный вопрос. Я, наверное, об этом подумаю через 1,5-2 года, когда новый цикл будет начинаться, в надежде, что ситуация изменится. Придётся уже что-то для себя решать тогда, возможно, что-то менять, возможно, нет. Если хочу оставаться на топовом международном уровне, если хочу выступать на международных соревнованиях по ВМХ в виде Кубков мира, чемпионатов мира и Олимпиады, то, конечно… Время идёт, а я не молодею.

— В этом году Игры дружбы же отменили, а в их программе как раз ВМХ-фристайл был. Насколько ты на них рассчитывал?

— Не скажу, что прям сильно рассчитывал, но это те старты, к которым планировал готовиться, приходить в хорошую форму. К сожалению, их перенесли или отменили, я до конца так и не понял. Мы и с большим количеством зарубежных райдеров уже договорились об участии в Играх дружбы. Сюда должен был приехать нынешний олимпийский чемпион. Он согласился до того, как стал олимпийским чемпионом. В общем, планировали приехать топовые ребята, но, к сожалению, всё на паузе сейчас.

Ирек Ризаев Фото: Ezra Shaw/Getty Images

— Есть такие соревнования X-Games. Они проходят не под эгидой международной федерации, поэтому участвовать ты можешь. На такое тебя приглашают?

— X-Games – легендарные соревнования. Наверное, могут поспорить даже с Олимпийскими играми. Хотя по уровню, я считаю, уже очень-очень сильно отстают. Они давно не развиваются, но благодаря своему легендарному статусу до сих пор очень ценятся в ВМХ-мире. К сожалению, меня туда не зовут. Я ездил один раз на отборочные соревнования в Америку в 2018-2019 годах. К сожалению, мне не хватило немножко, чтобы пройти дальше. Это больше шоу, если честно. Туда нельзя отобраться по соревнованиям. Ты не можешь где-то заработать себе квоту. Организаторы турнира просто зовут тебя выступать. Или не зовут.

— То есть спонсоры всё решают?

— Конечно. Кто платит, тот и решает. Тем более старт коммерческий, а не официальный. Туда хотелось бы очень попасть, однако пока не было такой возможности. Несколько раз меня звали запасным райдером, но звали прямо перед Олимпиадой в Токио, я не мог себе позволить отвлечься.

— Если бы сейчас ты выступал на международных стартах, то и в плане медиа был бы раскручен гораздо больше, и шансов попасть на любые подобные коммерческие штуки было бы проще?

— Да, это факт. Но мы живём в тех условиях, которые есть. Изменить их мы не в силах.