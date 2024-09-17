Проигравшую американку утешили фейковой медалью. Выходит, не только в России так делают

Американская гимнастка Джордан Чайлз всё же получила бронзу за выступление на Олимпиаде в Париже. Однако не настоящую, а, так скажем, утешительную. На сцене музыкальной премии MTV VMA — 2024 в Нью-Йорке спортсменке подарили бронзовые часы, похожие на медаль парижских Игр. Щедрым меценатом оказался рэпер Flavor Flav. Он также пообещал выплатить Чайлз призовые, которые полагаются медалисту Олимпиады.

Кстати, сама Джордан ещё была и одной из ведущих того шоу. Это всё лишь небольшое утешение после того, что случилось на Олимпиаде.

Американка сначала была пятой, но после её протеста судьи изменили оценку и подняли Джордан на третье место. Однако затем спортивный арбитраж отменил это решение. Чайлз так и не получила настоящую бронзу ОИ-2024.

История с награждением Чайлз постфактум позабавила многих российских любителей спорта. Однако не стоит забывать, что подобные награждения в нашей стране – практически национальная традиция.

Например, каждому фигуристу, принимавшему участие в командном турнире Пекина-2022, на огромном стадионе вручили колье с надписью «Чемпион (чемпионка) наших сердец». И каждого встречали овациями.

Российские фигуристы на «ВТБ Арене», февраль 2022 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Раздосадованную итогами Игр Камилу Валиеву встречали особенно тепло.

Согрели поддержкой и серебряную медалистку Пхёнчхана-2018 Евгению Медведеву. После поражения на Играх фанаты изготовили для неё уникальную золотую медаль. На ней изображены пять олимпийских колец в форме сердец и нанесена надпись: «Рождённая творить историю».

Подарок Медведевой от фанатов Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Над такими церемониями можно смеяться сколько угодно, но иногда важно поддержать своего спортсмена, которому не удалось блеснуть на главном старте своей жизни. Это понимают и в России, и в США.

Медаль-то, конечно, ненастоящая, но атлету морально легче.