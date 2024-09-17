Враг России или друг? Рассказываем обо всех кандидатах на пост нового президента МОК

В мировом спорте вновь начинается большая игра. Стал известен список кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета. Официально желание возглавить организацию изъявили семь человек. Уже к январю 2025 года они должны будут подготовить свои предвыборные программы. Тогда список претендентов существенно сократится. Весь процесс будет проходить за закрытыми дверями.

Ну а сейчас интересно понять, что же это за люди и чего от них стоит ждать российским спортсменам?

Себастьян Коу

Пожалуй, один из главных ненавистников России — действующий глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Это с лёгкой руки Себастьяна Коу вот уже седьмой год подряд российская лёгкая атлетика находится в бане.

Себастьян Коу Фото: Daniel Pockett/Getty Images

И именно он не дал нашим атлетам ни единой возможности попасть на Олимпиаду-2024, в то время как руководители некоторых других федераций оставляли россиянам хотя бы призрачные шансы на попадание в Париж.

Будем честны. У Коу есть шансы стать новым главой МОК. Он запрещает Россию в спорте, а значит, его кандидатура идеально вписывается в повестку.

У Себастьяна Коу проблемы накануне выборов: Себастьяна Коу могут не допустить к выборам на пост главы МОК

Хуан Антонио Самаранч-младший

По стопам своего отца решил пойти Хуан Антонио Самаранч. Самаранч-старший возглавлял олимпийское движение 21 год. И остался в истории как человек, которому удалось сделать МОК прибыльной организацией. При нём количество стран-участниц только увеличивалось. Тепло отзывались о политике и бизнесмене в СССР.

Его сыну уже сейчас 64 года, но это не станет преградой для избрания.

Хуан Антонио Самаранч-младший Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Самаранч-младший является вице-президентом МОК, первым вице-президентом Международной федерации современного пятиборья. В негативном ключе о России он публично не отзывался, что уже делает его для нашего спорта не таким страшным, как Себастьян Коу.

Давид Лапартьян

Ещё одним кандидатом стал глава Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян.

Давид Лапартьян Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Французу 51 год. В МОК он состоит с 2022-го. До этого возглавлял коммуну на северо-западе Франции и был президентом Европейского велосипедного союза. А вот мировым велоспортом он руководит с 2017 года.

Положительно о его кандидатуре для России отозвался Вячеслав Екимов. Глава российских велосипедистов в интервью ТАСС заявил, что Лапартьян — один из самых достойных претендентов на данный пост. Он-то допускает россиян до международных стартов, хотя бы и в нейтральном статусе.

Кирсти Ковентри

Единственной женщиной среди кандидатов стала Кирсти Ковентри. Экс-пловчихе и политику из Зимбабве 41 год.

Кирсти Ковентри Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

В её активе два золота Олимпийских игр в Афинах и семь побед на чемпионатах мира. Сейчас Кирсти является председателем комиссии спортсменов МОК. А значит, она является голосом тех, за кем будущее мирового спорта. В негативном ключе о России не высказывалась.

Моринари Ватанабэ

Японский спортивный функционер тоже решил побороться за высший пост в МОК. Ватанабэ — глава Международной федерации гимнастики (FIG). И в 2022 году советовал всем прислушаться к мнению российских и белорусских гимнастов.

Моринари Ватанабэ Фото: Tom Dulat/Getty Images

Нельзя сказать, что у Моринари много шансов стать главой МОК, но из стана российской гимнастики уже слышатся голоса в его пользу.

Йохан Элиаш

Ещё один кандидат — президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш.

Он уже давно мог дать зелёный свет Большунову и остальным российским лыжникам выступать на международных стартах. Но этого почему-то до сих пор не случилось. А когда шведского миллиардера спрашивали о допуске россиян, то он отвечал о важности соблюдения прав человека.

Йохан Элиаш Фото: Jeff Spicer/Getty Images

Вряд ли на посту главы МОК он станет добрее по отношению к нашим атлетам. Впрочем, шансов на победу у него, кажется, не так уж много.

Фейсал Аль-Хуссейн

Наименее известным из кандидатов является принц и глава олимпийского комитета Иордании Фейсал Аль-Хуссейн. На этой должности он уже 21 год, что говорит о стабильности и значимости персоны в спорте страны.

Фейсал Аль-Хуссейн Фото: Fiona Goodall/Getty Images

О его отношении к России говорить сложно. Впрочем, негативных заявлений в адрес наших спортсменов ближневосточный чиновник вроде бы не делал.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025-го. Кто знает, возможно, весна будущего года станет символом новой жизни российского спорта.

Или же всё будет ровно наоборот.

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