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Шахматный Месси Фаустино Оро, биография, путь, рейтинг, рекорды, как мальчик стал самым молодым международным мастером

«Я победил Карлсена!» Юный «шахматный Месси» из Аргентины ставит удивительные рекорды
Татьяна Постникова
«Шахматный Месси» победил Карлсена
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Фаустино Оро в 10 лет стал самым юным международным мастером в истории. Станет ли он чемпионом мира?

В шахматном мире появился свой Месси. 10-летний Фаустино Оро из Аргентины уже стал самым молодым международным мастером в истории и даже успел обыграть Магнуса Карлсена.

Как вообще начался путь «шахматного Месси»?

«Я думал, что он ставит всем детский мат»

Фаустино родился 14 октября 2013 года в Буэнос-Айресе. Шахматами мальчик стал заниматься в шесть лет, когда в мире бушевала пандемия коронавируса. Как рассказал отец Фаустино Алехандро Оро, ребёнка нужно было чем-то занять на карантине, чтобы он не разнёс квартиру. Тогда его супруга и мама мальчика Ромина Симонди предложила Фаустино завести аккаунт на Chess.com.

Юному спортсмену понравились шахматы, он увлёкся и уже через пару месяцев его начал тренировать один из лучших шахматистов Аргентины – международный мастер Хорхе Росито.

«Фаусти начал двигать фигуры в мае 2020 года, в разгар пандемии, просматривая обучающие видео в YouTube. Его отец показал ему небольшую доску, а затем благодаря видео Фаустино начал увлекаться шахматами. Отец Фаустино связался со мной, и 4 сентября 2020 года я дал ему первый урок. Ему было всего шесть лет. Я помню, что уже тогда он играл против международных мастеров: у него даже не было международного рейтинга, но он играл, чтобы победить. У него с рождения был этот менталитет победителя».

В титульном матче будет играть Гукеш Доммараджу. Он самый молодой участник битвы за корону:
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В это же время Алехандро придумал интересный способ стимулировать прогресс своего сына. Он пообещал Фаустино подарок за каждые 100 Эло.

«Через неделю он пришёл ко мне и сказал: «Папа, где мой приз?» Через два дня забрал уже следующую награду. Когда он пришёл ко мне в третий раз на той же неделе, я подумал, что он ставит всем детский мат. К своему удивлению, я обнаружил, что он считает комбинации на несколько ходов вперёд».

«Фаусти учится от 9 до 18 часов в неделю»

После года игры в шахматы Фаустино уже довёл свой рейтинг до 2000 Эло. Вскоре мальчик стал чемпионом Аргентины в возрасте до восьми лет, победителем Панамериканского чемпионата в категории до 10 лет, в девять лет стал самым юным, кто достиг отметки в 2200 и 2300 Эло, а в 2023 году принял участие в чемпионате мира по быстрым шахматам.

Чтобы ребёнок развивался в шахматах, семье пришло принять сложное решение – переехать в испанскую Бадалону. К счастью, к этому моменту талант мальчика заметили в Аргентинской шахматной федерации. Группа бизнесменов стала спонсировать Фаустино, оплачивая ему тренеров.

В команде мальчика сразу несколько сильных игроков: помимо Хорхе Росито, юного чемпиона тренируют Хорхе Кори, Леандро Пердомо и Марио Вильянуэва. Оро бо́льшую часть своего времени посвящает шахматным тренировкам, а учёбе в школе выделяет от 9 до 18 часов в неделю.

«Я победил Карлсена»

Мальчик добивается всё новых успехов. В 2024 году Фаустино за 48 ходов обыграл Магнуса Карлсена на Bullet Brawl, а также сыграл с Хикару Накамурой.

«Я победил Карлсена! Я очень счастлив, это большая радость для меня, потому что никогда не играл против него», – признался Оро.

А в начале июля 10-летнему Фаустино покорилось сразу два достижения. Первое – он стал самым юным международным мастером (в 10 лет 8 месяцев 16 дней). Второе – Оро расположился на втором месте среди самых молодых шахматистов, достигших 2400 Эло.

«Мы не стремимся к рекордам, но он хочет стать международным мастером, и это важнее», — пояснял Алехандро мотивацию своего сына.

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Главной силой Фаустино его тренер Росито называет характер и счёт.

«Его самое выдающееся достоинство — счёт. У Фаустино есть умственные способности, которые трудно объяснить у ребёнка его возраста. Он также очень хорош в стратегической части, что поразительно, потому что мальчики его возраста обычно больше выделяются в тактической области.

Он боец: всегда играет, чтобы победить. Это весьма выдающееся явление, потому что есть много людей, которые очень старательны и талантливы, но, когда дело доходит до игры, могут испугаться соперника».

Сейчас у Фаустино рейтинг в классике 2434 Эло, в рапиде – 2359, а в блице – 2431. И, судя по успехам, будет только выше. Вероятно, вскоре мы сможем увидеть юного гения на взрослых турнирах, ведь сам Фаустино ставит себе куда более высокие цели – в частности, стать чемпионом мира.

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