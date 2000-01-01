Самые длинные серии побед в лёгкой атлетике. Спортсмены выигрывали несколько лет подряд

Фаит Кипьегон — 1191 день

Уроженка Кении — трёхкратная олимпийская и четырёхкратная мировая чемпионка в беге на 1500 м. В её победную серию вместилось 20 стартов и два мировых рекорда. Фаит — первая, кто трижды выиграл дистанцию 1500 м на ОИ среди женщин и мужчин.