Рейтинг самых длинных серий побед спортсменов
Портал Letsrun собрал самые длинные победные серии в лёгкой атлетике. В топ попали спортсмены, с продолжительностью серии более трёх лет. Они точно знают, что такое успех!
Фаит Кипьегон — 1191 день
Уроженка Кении — трёхкратная олимпийская и четырёхкратная мировая чемпионка в беге на 1500 м. В её победную серию вместилось 20 стартов и два мировых рекорда. Фаит — первая, кто трижды выиграл дистанцию 1500 м на ОИ среди женщин и мужчин.
Якоб Ингебригтсен — 1198 дней
Серия норвежца длится на неделю дольше, но включает в себя лишь восемь стартов. Якоб — двукратный олимпийский чемпион, а также шестикратный чемпион Европы на открытых стадионах и пятикратный чемпион Европы в помещениях. Ингебригтсен удерживает три мировых рекорда.
Сидни Маклафлин — 1202 дня
Четырёхкратная олимпийская и трёхкратная чемпионка мира в свою серию вместила 10 стартов. Маклафлин является единственной бегуньей в мире, которая смогла преодолеть дистанцию 400 м с барьерами с временем менее 51 секунды.
Самые длинные серии побед в лёгкой атлетике. Спортсмены выигрывали несколько лет подряд
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