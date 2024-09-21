ФИДЕ рассмотрит вопрос о полноценном возвращении России. Против выступил даже Карлсен

Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат рассмотрит вопрос о полном снятии санкций с федераций шахмат России и Беларуси. Речь не просто о том, чтобы разрешить шахматистам выступать в командных турнирах, а о том, чтобы вернуть флаг и гимн и вообще отменить все ограничения. Голосование состоится, несмотря на попытки Украины снять вопрос с рассмотрения ассамблеей.

Санкции на наши шахматы – как и на весь спорт – были наложены после начала СВО. Из-за этого российские команды пропускают вторую подряд шахматную Олимпиаду, в личных турнирах шахматисты могут играть без ограничений, но только под флагом ФИДЕ. Именно в таком статусе Ян Непомнящий бился за мировую корону с Дин Лижэнем в Астане в апреле 2023 года. Из-за санкций и общей ситуации многие российские шахматисты сменили спортивное (и не только) гражданство.

ФИДЕ вынуждена так проводить жеребьёвку турниров, чтобы представители России и Украины встречались друг с другом как можно реже. Из-за санкций ФШР юридически перешла из Европы в Азию. В июне 2024 года наша шахматная федерация после жалобы Украины решением комиссии ФИДЕ по этике была вообще исключена из международной федерации на два года. За то, что вела слишком активную работу на новых территориях – признала региональные федерации, интегрировала шахматистов в общую структуру.

То есть делала то, что делал Олимпийский комитет России, за что был исключён из МОК. И то, чего не делает, например, Всероссийская федерация лёгкой атлетики, хотя наши легкоатлеты бесправны уже почти 10 лет. Но решение комиссии по этике после апелляции ФШР было отменено. Как и выговор президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу, который входит в наблюдательный совет ФШР.

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Это, конечно, не понравилось тем силам в шахматах, которые хотели бы прибрать ФИДЕ к рукам. Но решение об исключении ФШР и отмена этого решения не сказались на правах самих шахматистов – они выступали в турнирах, как и раньше, под флагом международной федерации. А вот вопрос о восстановлении России и Беларуси в правах – это совсем другое.

Этот вопрос на генассамблею вынесла Федерация шахмат Кыргызстана, но очевидно, что на этой позиции стоит целый ряд стран. Глава кыргызстанских шахмат Бабур Тольбаев заявил ТАСС, что будет настаивать на тайном голосовании, так как многие хотели бы проголосовать за возвращение России, но боятся это делать открыто. По словам Тольбаева, Украина пытается оказывать давление на делегатов, чтобы не допустить принятия решения.

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На противоположной стороне тоже много стран. В политическую партию решил ввязаться даже экс-чемпион мира, сильнейший шахматист планеты Магнус Карлсен. Норвежец, который всегда был предельно аккуратен в высказываниях, заявил, что он против возвращения России и Беларуси, на торжественной церемонии, посвящённой 100-летию ФИДЕ. На этой церемонии он был признан гроссмейстером столетия. Очевидно, что это был не экспромт, а запланированная акция.

Голосование пройдёт 22 сентября. И ФИДЕ может стать первой международной федерацией, которая вернёт россиянам все права. Если, конечно, оставить за скобками Международную федерацию бокса под руководством Умара Кремлёва, которая вообще отказалась следовать рекомендациям МОК. Но Томас Бах такого самоуправства не простил и лишил федерацию лицензии. Даже в дружественных федерациях борьбы и дзюдо до такого голосования дело не дошло.