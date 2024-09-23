ФИДЕ струсила принимать решение о допуске России. Партию за Дворковича доиграет Бах

Санкции против российских шахматистов оставлены в силе. Участие в личных турнирах – под флагом Международной федерации шахмат, взрослым шахматистам о командных турнирах можно не мечтать, а разрешение на участие в аналогичных соревнованиях у детей нужно спрашивать у МОК. Таковы итоги голосования генеральной ассамблеи ФИДЕ, которая прошла в Будапеште.

Российский президент ФИДЕ Аркадий Дворкович до начала заседания по вопросу о снятии санкции с России с радостью передал полномочия председателя своему заместителю Вишванатану Ананду, а после объявления итогов голосования был в прекрасном настроении – буря, грозившая накрыть ассамблею, пронеслась мимо.

Расклады изначально были не в нашу пользу, однако уже сам факт, что вопрос о снятии санкций вообще был поставлен на голосование, говорил о том, что не всё в шахматном мире так однозначно. И если бы голосование было тайным, всё могло бы быть иначе. Но Аркадий Дворкович сразу заявил, что, согласно конституции ФИДЕ, голосование будет открытым. И технично отправил на партию своего зама.

А с открытого голосования, опасаясь давления, снялись 60 (!) делегатов из небольших стран. Ещё 11 воздержались от голосования. Выбор же был из трёх вариантов: снять все санкции; сохранить все санкции; провести консультации с МОК и МПК о допуске на все турниры без ограничений детей до 12 лет и шахматистов-паралимпийцев.

Показательными стало поведение представителя Ямайки, который после обращения к нему Ананда глубоко и шумно вздохнул, а затем объявил, что, согласно полученным инструкциям, воздерживается от голосования.

В итоге 66 делегатов проголосовали за пункт, который вроде бы и содержит в себе смягчение санкций, но требует консультации с МОК и МПК. Сам этот пункт – издёвка. Шахматы – неолимпийский вид спорта. Один из руководителей Федерации шахмат Армении опытнейший Смбат Лпутян перед голосованием очень удивился, что МОК теперь руководит ФИДЕ.

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41 делегат высказался против снятия санкций, 21 – за снятие санкций, а 11 — по примеру Ямайки — воздержались. Ну и 60 голосов ушли в никуда – делегаты попили-поели, погуляли по Будапешту, выбрали членов комиссий, а когда дело дошло до ситуации с Россией, просто слились. Впрочем, ничего другого от них ожидать было нельзя. Президент ФИДЕ ведь сделал то же самое.

На эту политическую партию руководитель из России отправил своего заместителя, доигрывать же её будет президент МОК Томас Бах. Именно он решит, могут ли дети из России играть на турнирах. А зачем нам тогда руководство ФИДЕ, раз всё равно решают другие? Честнее было бы сразу сказать, что вопрос о снятии санкций рассматривать никто не будет.