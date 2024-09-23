«Это я запомню навсегда». 77-й номер рейтинга устроил грандиозную сенсацию в снукере

Ишприт Сингх Чадха неожиданно для всех обыграл Марка Селби и остановился в двух шагах от победы на British Open — 2024.

В Брентвуде завершился British Open – 2024. Результаты получились крайне удивительными, ведь до полуфинала не добрался ни один игрок из топ-16. Настоящие сенсации выдали китаец У Ицзе и индус Ишприт Сингх Чадха, но победу забрал провалившийся в последние годы Нил Робертсон.

Как это было?

«Это я запомню навсегда»

British Open – 2024 начал удивлять фанатов снукера ещё на старте. Буквально в первом же раунде выбыли Ронни О`Салливан, проигравший Хэ Гоцяну (2:4), и Марк Уильямс, уступивший Бену Вулластону. Дальше топовые снукеристы стали вылетать ещё стремительнее. Во втором раунде выбыли Али Картер, Люка Бресель и Шон Мёрфи, в 1/8 финала – Кайрен Уилсон и Джон Хингис.

До четвертьфиналов добрались лишь Джадд Трамп, Марк Селби и Марк Аллен. Вот только и их ждали сюрпризы от аутсайдеров. Трампа выбил У Ицзе (3:5), а Аллена – Крис Уэйклин (2:5).

Пожалуй, главной звездой недели стал Ишприт Сингх Чадха, сумевший в драматичной битве одолеть Марка Селби (5:4). 77-й номер рейтинга повёл в поединке 4:1, но четырёхкратный чемпион мира в своём коронном стиле начал возвращаться в игру. Довольно быстро Селби сравнял счёт – 4:4, при этом заставив Ишприта серьёзно попотеть. Тем не менее довести матч до победы Марку не удалось, буквально на последнем чёрном Сингх Чадха забрал фрейм и оформил выход в полуфинал.

Такого от индуса, ещё несколько лет назад занимавшегося киберспортом, не ожидал никто. Да, Ишприт дошёл до четвертьфинала, но сетка у него была не слишком сложная: Джек Джонс (4:3), Хоссейн Вафаей (4:2) и Хэ Гоцян (4:3).

Благодаря своему мощному выступлению Сингх Чадха стал первым индусом с 2013 года, кто добрался до полуфинала рейтингового турнира. Неудивительно, что мама Ишприта, сидевшая на трибунах, не смогла сдержать слёз.

«Хоть я и вёл 4:1, ожидал, что он вернётся в игру. Я знал, что это ещё далеко не конец, потому что мы играли с Марком Селби. Я смотрел так много его матчей. Не пропустил ни одного его финала чемпионата мира. Я смотрел каждый фрейм, хотя это может быть скучно, когда он играет в отыгрыш. Он мой любимый снукерист.

Я навсегда запомню это. Это моя самая большая победа на данный момент и мой самый большой результат в рейтинговом турнире. Я очень счастлив и посмотрю, что будет дальше.

Думаю, что некоторые игровые навыки из киберспорта действительно помогли мне в снукере. Я могу гораздо лучше справляться с давлением, когда играю хорошо. Я так счастлив, что смог победить перед мамой. Я не играл бы в снукер, если бы не она», — признался Сингх Чадха WST.

«На меня обрушилось всё, что только можно»

В итоге до полуфинала не добрался ни один игрок топ-16. У Сингх Чадха – 77-й номер рейтинга, у Ицзе – 41-й, у Уэйклина – 22-й, а у Робертсона – 26-й.

Увы, Ишприт не смог завершить свою восточную сказку хэппи-эндом. В полуфинале ему достался китаец У, который разгромил индуса – 6:0. Сингх Чадха признался, что на его игре сказался напряжённый поединок с Селби.

«Я, вероятно, был подавлен вчерашним днём. Пытался расслабиться, но у меня было слишком много мыслей. Я так доволен собой, хотя сегодня и проиграл 6:0. Меня это даже не волнует, поскольку знаю, что в следующий раз, когда доберусь до финала турнира, я буду сильнее», — пояснил индус.

А в параллельном финале Нил с лёгкостью разобрался с Крисом (6:0) и вышел в свой первый финал за сезон. Эта победа явно окрылила чемпиона мира, ведь в решающем матче с Ицзе Робертсон был хорош. Австралиец выиграл со счётом 9:7, но китаец задал сопернику настоящего жару. Нил вёл 8:2 и был в шаге от победы, но У совершил камбэк, доведя счёт до 8:7.

Благодаря титулу Робертсон поднялся на 15-е место, выбив из топ-16 Джона Хингиса, который находился там непрерывно с 1995 года.

«Я не выигрывал пару лет и выглядел великолепно при счёте 8:2. Я блестяще сыграл в первой сессии и воспользовался каждой незначительной ошибкой У. Затем на меня обрушилось всё, что только можно. Пытался сохранять спокойствие, но не мог сделать многого, потому что Изце играл потрясающе. Однако я сохранил самообладание. Знал, что нужно быть готовым к тому моменту, когда появится шанс, и был готов», – подытожил финал Нил.