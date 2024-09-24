Большой скандал на чемпионате мира по футзалу. Франция и Иран открыто сдали игру?

24 сентября в Узбекистане стартуют матчи плей-офф чемпионата мира по футзалу. Чуть менее двух недель назад в борьбу вступили 28 команд, но к настоящему моменту претендентов на победу осталось только 16. Дальше отбор будет жёстким: проиграл – выбыл. Финал – 6 октября.

Ну а пока расскажем о главных итогах группового этапа.

Нешуточный скандал. Лидеры сдавали матч?

Мирное течение группового этапа было нарушено 22 сентября, когда в 3-м туре встретились команды Франции и Ирана. Обе сборные досрочно обеспечили себе выход в плей-офф с двух первых мест. Но был нюанс: первое место в квартете обещало в плей-офф зубодробительную сетку с Марокко, Бразилией и Испанией, в том время как команда, занявшая второе место, не получала столь мощных соперников в первых матчах на вылет.

Матч Франция — Иран на ЧМ по футзалу Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

Если говорить мягко, то большинству зрителей, смотревших матч Франция – Иран, показалось, что команды не очень-то стремились к победе, а голы в матче забивались без особого сопротивления со стороны защиты.

Проиграла в итоге Франция — 1:4. Но, как говорят, футбольный бог за такие выкрутасы наказывает. Хочется верить, что не промахнётся и в этот раз.

Бразилия – каток! Неужели она выиграет ЧМ?

Лучшей командой по итогам группового этапа чемпионата мира стала сборная Бразилии, наколотившая в ворота соперников в трёх матчах аж 27 мячей. Да, в соперниках были Таиланд, Хорватия и Куба, но девять голов в среднем за игру выглядят впечатляюще. На втором месте по забитым – Иран с 20 голами.

Можно ли, учитывая такую статистику, называть Бразилию главным фаворитом? Пожалуй, это несколько преждевременно. Напомним, каждой из команд, выбравшихся в плей-офф, для завоевания титула нужно выиграть четыре матча подряд, а в футзале может случиться всякое.

Игроки сборной Бразилии по футзалу Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

Тем более, и соперники у бразильцев теперь будут покрепче: те же Иран и Марокко, та же Испания. В другой половине сетки надеждой на титул живут Португалия, Казахстан и Аргентина. И, пожалуй, с учётом количества сильных команд, только после первых матчей с топ-соперниками можно будет сказать, хватит ли возрастным южноамериканцам сил дойти до финала и победить.

Четыре команды из стран бывшего СССР. Как у них дела?

50 на 50, в прямом смысле этой фразы, потому что две команды уже прекратили борьбу за титул, а две – вышли в плей-офф и продолжают играть.

Сенсации не произошло: дальше прошли более сильные сборные Казахстана и Украины. Казахи в группе D бахнули Новую Зеландию со счётом 10:0, но по разнице мячей всё равно оказались ниже Испании, с которой сыграли 1:1.

Игроки сборной Казахстана по футзалу Фото: Alex Caparros/Getty Images

Украина в группе C обыграла Анголу и Афганистан, но проиграла Аргентине. В первом раунде плей-офф украинцам предстоит играть с нидерландцами, а представителям Казахстана – с одержавшей три победы Португалией. Нельзя сказать, что без завершившего карьеру кудесника Рикардиньо это совсем уж другая команда, но доля волшебства в её игре явно снизилась.

Увы, на домашнем ЧМ совсем не преуспел Узбекистан. Начали неплохо – 3:3 с Нидерландами, но после боевых поражений от Парагвая и Коста-Рики хозяева оказались на последнем месте в группе А и борьбу завершили.

Таджикистан же в группе вообще ни одного очка набрать не сумел, хотя поборолся и с Марокко (2:4), и с Португалией (2:3). Но в итоге — вылет.

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