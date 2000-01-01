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Чемпион ОИ хочет завещать вору украденную медаль
Чемпион ОИ хочет завещать вору украденную медаль
Олимпийский чемпион по фехтованию 1988 года Ласло Чонгради остался без своей главной награды. Неизвестный вор украл медаль ОИ-1988 у спортсмена. Ласло уже пообещал завещать олимпийское золото вору, но почему экс-фехтовальщик решился на этот шаг?
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Обокрали дом Ласло Чонгради
Обокрали дом Ласло Чонгради
10 сентября, когда Чонгради спал, в его дом проник человек и украл медаль из шкафа.  Грабитель покинул дом только после того, как экс-фехтовальщик вышел из комнаты и накричал на него. Установить личность злодея не удаётся, несмотря на множество отпечатков пальцев.
Ласло отчаялся
Ласло отчаялся
«Я бы отдал всё виновнику, но я хочу, чтобы он вернул бесполезный предмет, который ничего для него не значит», — заявил отчаявшийся Чонгради ESPN. Он также добавил, что после смерти не оставит медаль музею, а отдаст вору, если тот вернёт её сейчас.
У олимпийского чемпиона 1988 года украли медаль, он предложил завещать её вору. Зачем?
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