У олимпийского чемпиона 1988 года украли медаль, он предложил завещать её вору. Зачем?

Ласло отчаялся

«Я бы отдал всё виновнику, но я хочу, чтобы он вернул бесполезный предмет, который ничего для него не значит», — заявил отчаявшийся Чонгради ESPN. Он также добавил, что после смерти не оставит медаль музею, а отдаст вору, если тот вернёт её сейчас.