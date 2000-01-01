Чемпион ОИ хочет завещать вору украденную медаль
Олимпийский чемпион по фехтованию 1988 года Ласло Чонгради остался без своей главной награды. Неизвестный вор украл медаль ОИ-1988 у спортсмена. Ласло уже пообещал завещать олимпийское золото вору, но почему экс-фехтовальщик решился на этот шаг?
Обокрали дом Ласло Чонгради
10 сентября, когда Чонгради спал, в его дом проник человек и украл медаль из шкафа. Грабитель покинул дом только после того, как экс-фехтовальщик вышел из комнаты и накричал на него. Установить личность злодея не удаётся, несмотря на множество отпечатков пальцев.
Ласло отчаялся
«Я бы отдал всё виновнику, но я хочу, чтобы он вернул бесполезный предмет, который ничего для него не значит», — заявил отчаявшийся Чонгради ESPN. Он также добавил, что после смерти не оставит медаль музею, а отдаст вору, если тот вернёт её сейчас.
У олимпийского чемпиона 1988 года украли медаль, он предложил завещать её вору. Зачем?
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