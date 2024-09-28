Страшная трагедия на чемпионате мира: 18-летняя велогонщица разбилась насмерть

18-летняя велогонщица из Швейцарии Мюриэль Фуррер скончалась после падения во время юниорской шоссейной гонки на домашнем чемпионате мира — 2024 в Цюрихе. ЧП произошло 26 сентября.

Роковая гонка

В тот день в Цюрихе шёл дождь. Асфальт намок, и условия для проведения гонок стали почти что экстремальными. Фуррер, потеряв управление, упала на трассе. А после этого, по не подтверждённым пока данным, пролежала у дороги в лесу долгое время. Зачастую в подобных ситуациях именно время играет решающую роль. Наверное, его врачам потом и не хватило.

Когда Мюриэль нашли, её доставили до больницы в Цюрихе на вертолёте. Однако на следующий день спортсменки не стало. Черепно-мозговая травма головы оказалась несовместимой с жизнью. Она так и не пришла в сознание.

Мюриэль Фуррер Фото: Из личного архива спортсменки

Расследование этого инцидента уже идёт. Заместитель оргкомитета ЧМ Оливье Сенн призвал дождаться его результатов. Информацию, что спортсменка не получила помощь вовремя, он не подтвердил.

«На данный момент у нас нет проверенной информации. Всё, что есть, — слухи. Пожалуйста, доверяйте фактам, а не слухам», – сказал Сенн.

Чемпионат продолжится

Несмотря на гибель гонщицы, чемпионат мира в Цюрихе продолжится. Так пожелала семья Фуррер. Правда, в программу соревнований были внесены изменения, а вдоль трассы расставлены дополнительные сотрудники.

«Мы внесли изменения в программу турнира. Приспустим флаги на оставшиеся дни чемпионата мира, у нас будет сокращённая версия церемонии награждения. Мы отменили все вечерние мероприятия и завтрашний гала-концерт UCI (Международный союз велосипедистов. – Прим. «Чемпионата») завтра. Возможно, мы примем ещё какие-то решения», – добавил Сенн.

Спортивный путь Мюриэль Фуррер к большим победам только начинался. Всего несколько месяцев назад на чемпионате Европы в Румынии она стала третьей в смешанной эстафете в маунтинбайке.