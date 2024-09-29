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Чемпионат мира по футзалу — 2024: результаты первого раунда плей-офф, сенсация от Испании, расписание и сетка плей-офф

Главная сенсация на ЧМ-2024 по футзалу уже случилась? Обзор первых матчей плей-офф
Михаил Чесалин
Обзор первых матчей плей-офф ЧМ по футзалу
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Испания и Португалия уже вылетели. Бразилия и Казахстан — в деле!

В воскресенье, 29 сентября, на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане начинаются четвертьфинальные матчи. Первый раунд плей-офф подарил болельщикам сразу несколько сюрпризов, поэтому и битвы за финал будут горячее, чем ожидалось. Что же происходит на главном турнире?

Расписание всех матчей чемпионата мира – 2024:

Сенсационное поражение Испании

Двукратные чемпионы мира по футзалу (2000, 2004) считались фаворитами в противостоянии с Венесуэлой, которая ни разу не проходила дальше первой стадии плей-офф. Но в Узбекистане им не повезло: в довольно вязкой, малорезультативной игре свои шансы лучше использовали венесуэльцы. Долгое время счёт был равным (1:1), но за полторы минуты до финального свистка Карреньо приговорил Испанию к поражению.

ЧМ-2024 . 1/8 финала
25 сентября 2024, среда. 15:30 МСК
Испания
Окончен
1 : 2
Венесуэла
0:1 Вильялобос – 12:54     1:1 Гомес – 23:53     1:2 Карреньо – 39:42    

В четвертьфинале Венесуэла сразится с командой Украины, которая обыграла Нидерланды со счётом 3:1. Дублем отметился Андрей Мельник.

Первая проверка для Бразилии

Бразильцы продолжают выносить всех своих соперников на текущем чемпионате мира. Сборная Коста-Рики пострадала не так сильно, как соперники пентакампеонов по группе, но всё равно ощутимо – 0:5.

Сборная Бразилии

Сборная Бразилии

Фото: Getty Images

При этом стоит отметить, что в четвертьфинале Бразилия впервые встретит серьёзного соперника. Им будет сборная Марокко, обыгравшая Иран со счётом 4:3. Иранцам в паре моментов не повезло, и это можно считать кармическим бумерангом за «поддавки» с Францией, но в целом матч получился красочным и ярким. На паркете сошлись две примерно равные по силам, техническим возможностям и эмоциям команды. Битва получилась на загляденье, особенно стремительный первый тайм, по итогам которого марокканцы повели 4:1. Иранцы сразу после перерыва забили два, но их соперники сделали всё возможное, чтобы удержать свою победу.

ЧМ-2024 . 1/8 финала
26 сентября 2024, четверг. 15:30 МСК
Иран
Окончен
3 : 4
Марокко
1:0 Дерахшани – 03:34     1:1 Бузид – 06:55     1:2 Рафиэйпур – 10:51     1:3 Эль-Месрар – 16:40     1:4 Раисс Эль-Фенни – 19:29     2:4 Тайеби – 20:28     3:4 Оладгобад – 21:26    

Чемпион мира сложил полномочия

Сборная Португалии, выигравшая чемпионат мира в 2021 году, конечно, мечтала защитить свой титул, но не смогла. Казахстан – крепкий орешек, который оказался не по зубам даже хитрым и техничным южанам.

Казахи усилиями Есенаманова открыли счёт на 11-й минуте, а португальцы сравняли на 21-й. Третий и последний гол в игре зрители увидели за 14 секунд до окончания матча. Даурен Турсагулов завершил стремительную атаку и принёс своей команде выход в четвертьфинал. Не сказать, что в Казахстан никто не верил, но всё-таки шансы Португалии оценивались выше.

ЧМ-2024 . 1/8 финала
26 сентября 2024, четверг. 18:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 2
Казахстан
0:1 Есенаманов – 10:23     1:1 Зикки – 20:16     1:2 Турсагулов – 39:46    

В четвертьфинале Казахстан встретится с Аргентиной, и это наверняка будет ещё один напряжённый и очень зрелищный матч. Ждём битвы с нетерпением!

А в последней паре сыграют Франция и Парагвай. Французы, выбрав лёгкую сетку, не прогадали и победили Таиланд со счётом 5:2. Парагвай же в дополнительное время дожал Афганистан (3:1). Сложно сказать, какая из этих двух команд установит высшее достижение в своей истории, прорвавшись в полуфинал, но там она станет добычей для Аргентины или Казахстана.

Сетка плей-офф чемпионата мира – 2024:
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