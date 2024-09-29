Главная сенсация на ЧМ-2024 по футзалу уже случилась? Обзор первых матчей плей-офф

В воскресенье, 29 сентября, на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане начинаются четвертьфинальные матчи. Первый раунд плей-офф подарил болельщикам сразу несколько сюрпризов, поэтому и битвы за финал будут горячее, чем ожидалось. Что же происходит на главном турнире?

Сенсационное поражение Испании

Двукратные чемпионы мира по футзалу (2000, 2004) считались фаворитами в противостоянии с Венесуэлой, которая ни разу не проходила дальше первой стадии плей-офф. Но в Узбекистане им не повезло: в довольно вязкой, малорезультативной игре свои шансы лучше использовали венесуэльцы. Долгое время счёт был равным (1:1), но за полторы минуты до финального свистка Карреньо приговорил Испанию к поражению.

В четвертьфинале Венесуэла сразится с командой Украины, которая обыграла Нидерланды со счётом 3:1. Дублем отметился Андрей Мельник.

Первая проверка для Бразилии

Бразильцы продолжают выносить всех своих соперников на текущем чемпионате мира. Сборная Коста-Рики пострадала не так сильно, как соперники пентакампеонов по группе, но всё равно ощутимо – 0:5.

Сборная Бразилии Фото: Getty Images

При этом стоит отметить, что в четвертьфинале Бразилия впервые встретит серьёзного соперника. Им будет сборная Марокко, обыгравшая Иран со счётом 4:3. Иранцам в паре моментов не повезло, и это можно считать кармическим бумерангом за «поддавки» с Францией, но в целом матч получился красочным и ярким. На паркете сошлись две примерно равные по силам, техническим возможностям и эмоциям команды. Битва получилась на загляденье, особенно стремительный первый тайм, по итогам которого марокканцы повели 4:1. Иранцы сразу после перерыва забили два, но их соперники сделали всё возможное, чтобы удержать свою победу.

Чемпион мира сложил полномочия

Сборная Португалии, выигравшая чемпионат мира в 2021 году, конечно, мечтала защитить свой титул, но не смогла. Казахстан – крепкий орешек, который оказался не по зубам даже хитрым и техничным южанам.

Казахи усилиями Есенаманова открыли счёт на 11-й минуте, а португальцы сравняли на 21-й. Третий и последний гол в игре зрители увидели за 14 секунд до окончания матча. Даурен Турсагулов завершил стремительную атаку и принёс своей команде выход в четвертьфинал. Не сказать, что в Казахстан никто не верил, но всё-таки шансы Португалии оценивались выше.

В четвертьфинале Казахстан встретится с Аргентиной, и это наверняка будет ещё один напряжённый и очень зрелищный матч. Ждём битвы с нетерпением!

А в последней паре сыграют Франция и Парагвай. Французы, выбрав лёгкую сетку, не прогадали и победили Таиланд со счётом 5:2. Парагвай же в дополнительное время дожал Афганистан (3:1). Сложно сказать, какая из этих двух команд установит высшее достижение в своей истории, прорвавшись в полуфинал, но там она станет добычей для Аргентины или Казахстана.