Начинаем рабочую неделю 30 сентября: увидим ли мы российский полуфинал в Пекине? Ваше расписание дня!

Топ-матчи понедельника: Медведев в 1/4 финала в Пекине, ЧМ-2024 по футзалу, КХЛ и футбол

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Время в материале указано по Москве.

🎾 8:00*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания), Пекин, второй круг, матч доигрывается после паузы из-за дождя

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: разберётся ли Рублёв со вторым испанцем подряд?

Андрей Рублёв успешно стартовал на «пятисотнике» в Пекине, справившись с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, и теперь за место в четвертьфинале россиянин поспорит с ещё одним представителем Испании — Алехандро Давидович-Фокиной. Теннисисты ранее встречались четырежды, и во всех случаях сильнее был Андрей. Последний матч был в этом году в Мадриде. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Бу Юньчаокэтэ — Лоренцо Музетти.

🎾 11:00*: Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия, 3), Пекин, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: увидим ли мы российский полуфинал в Пекине?

Даниил Медведев успешно прошёл двух французов и теперь за место в 1/2 финала «пятисотника» сразится с Флавио Коболли. Теннисисты уже играли в этом году — в третьем круге US Open сильнее оказался россиянин. Победитель нового матча дальше встретится с Кареном Хачановым или Карлосом Алькарасом.

⚽️ 15:30: Франция — Парагвай, футзал, ЧМ-2024, 1/4 финала

Интрига: кто сможет добиться исторического достижения?

Часть турнирной сетки, в которую попала Франция, сознательно проиграв Ирану в заключительном матче группового этапа, действительно довольно слабая. Дебютанты чемпионата мира получили в соперники Парагвай. И одна из этих двух команд, выбравшись в полуфинал, покорит рекордную для себя высоту. Нейтральные болельщики, пожалуй, будут больше переживать за парагвайцев, которые в групповом этапе не хитрили. Но «трёхцветные» имеют отличные шансы на прорыв.

🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Авангард» прервать неудачную серию?

Семь поражений подряд — перебор для любой команды, тем более для «ястребов». Прервать эту катастрофическую серию в матче с принципиальным соперником будет отличным подарком для своих болельщиков, которые после яркого старта остро нуждаются в позитивных эмоциях. Получится ли у Сергея Звягина и его подопечных вернуть «Авангард» на победный путь?

⚽️ 18:00: Казахстан — Аргентина, футзал, ЧМ-2024, 1/4 финала

Интрига: готов ли Казахстан прорваться в финал чемпионата мира?

Взоры поклонников футзала с постсоветского пространства обращены на самобытную и яркую сборную Казахстана, которая в 2024 году готова покорять любые высоты. В 1/8 финала наши соседи отправили домой чемпионов мира 2021 года и Португалии, а теперь у них на пути обладатели титула 2016 года из Аргентины. Заруба будет классная, и победа в ней практически открывает путь в финал, потому что соперник по полуфиналу у победителя этого матча будет ниже классом – Парагвай или Франция.

⚽️ 19:30: «Ротор» — «Алания», Первая лига, 12-й тур

Интрига: начнёт ли «Алания» спасаться?

Ещё недавно команда из Владикавказа претендовала на возвращение в РПЛ. А теперь барахтается внизу таблицы. Лишь две победы в 11 турах, последняя из которых случилась аж в начале августа. И 16-е место в таблице, то есть зона вылета. У «Ротора» дела не сильно, но всё же лучше: 13-е место и четыре часа отрыва от «Алании». Начнётся ли возрождение владикавказцев или волгоградцы прыгнут в середину таблицы?