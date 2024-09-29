Топ-матчи понедельника: Медведев в 1/4 финала в Пекине, ЧМ-2024 по футзалу, КХЛ и футбол

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Посмотреть все события 30 сентября в Матч-центре
- 🎾 8:00*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания), Пекин, второй круг, матч доигрывается после паузы из-за дождя
- 🎾 11:00*: Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия, 3), Пекин, 1/4 финала
- ⚽️ 15:30: Франция — Парагвай, футзал, ЧМ-2024, 1/4 финала
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 18:00: Казахстан — Аргентина, футзал, ЧМ-2024, 1/4 финала
- ⚽️ 19:30: «Ротор» — «Алания», Первая лига, 12-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🎾 8:00*: Андрей Рублёв (Россия, 4) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания), Пекин, второй круг, матч доигрывается после паузы из-за дождя
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: разберётся ли Рублёв со вторым испанцем подряд?
Андрей Рублёв успешно стартовал на «пятисотнике» в Пекине, справившись с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, и теперь за место в четвертьфинале россиянин поспорит с ещё одним представителем Испании — Алехандро Давидович-Фокиной. Теннисисты ранее встречались четырежды, и во всех случаях сильнее был Андрей. Последний матч был в этом году в Мадриде. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Бу Юньчаокэтэ — Лоренцо Музетти.
🎾 11:00*: Флавио Коболли (Италия) — Даниил Медведев (Россия, 3), Пекин, 1/4 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: увидим ли мы российский полуфинал в Пекине?
Даниил Медведев успешно прошёл двух французов и теперь за место в 1/2 финала «пятисотника» сразится с Флавио Коболли. Теннисисты уже играли в этом году — в третьем круге US Open сильнее оказался россиянин. Победитель нового матча дальше встретится с Кареном Хачановым или Карлосом Алькарасом.
⚽️ 15:30: Франция — Парагвай, футзал, ЧМ-2024, 1/4 финала
Интрига: кто сможет добиться исторического достижения?
Часть турнирной сетки, в которую попала Франция, сознательно проиграв Ирану в заключительном матче группового этапа, действительно довольно слабая. Дебютанты чемпионата мира получили в соперники Парагвай. И одна из этих двух команд, выбравшись в полуфинал, покорит рекордную для себя высоту. Нейтральные болельщики, пожалуй, будут больше переживать за парагвайцев, которые в групповом этапе не хитрили. Но «трёхцветные» имеют отличные шансы на прорыв.
🏒 16:30: «Авангард» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: сможет ли «Авангард» прервать неудачную серию?
Семь поражений подряд — перебор для любой команды, тем более для «ястребов». Прервать эту катастрофическую серию в матче с принципиальным соперником будет отличным подарком для своих болельщиков, которые после яркого старта остро нуждаются в позитивных эмоциях. Получится ли у Сергея Звягина и его подопечных вернуть «Авангард» на победный путь?
⚽️ 18:00: Казахстан — Аргентина, футзал, ЧМ-2024, 1/4 финала
Интрига: готов ли Казахстан прорваться в финал чемпионата мира?
Взоры поклонников футзала с постсоветского пространства обращены на самобытную и яркую сборную Казахстана, которая в 2024 году готова покорять любые высоты. В 1/8 финала наши соседи отправили домой чемпионов мира 2021 года и Португалии, а теперь у них на пути обладатели титула 2016 года из Аргентины. Заруба будет классная, и победа в ней практически открывает путь в финал, потому что соперник по полуфиналу у победителя этого матча будет ниже классом – Парагвай или Франция.
⚽️ 19:30: «Ротор» — «Алания», Первая лига, 12-й тур
Интрига: начнёт ли «Алания» спасаться?
Ещё недавно команда из Владикавказа претендовала на возвращение в РПЛ. А теперь барахтается внизу таблицы. Лишь две победы в 11 турах, последняя из которых случилась аж в начале августа. И 16-е место в таблице, то есть зона вылета. У «Ротора» дела не сильно, но всё же лучше: 13-е место и четыре часа отрыва от «Алании». Начнётся ли возрождение владикавказцев или волгоградцы прыгнут в середину таблицы?