Гукеш исполнил танец в национальном стиле. Видео
Гукеш Доммараджу продолжает удивлять. Не так давно 18-летний индус стал новым претендентом на шахматную корону, а теперь поразил своих подписчиков танцем в национальном стиле.
Гукеш удивил подписчиков, исполнив танец в национальном стиле. Видео
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