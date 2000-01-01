В Индии проходят турниры по гребле на лодках «Дракон»
В Индии проходят соревнования по гребле на лодках «Дракон». В 60-метровом судне умещаются 111 гребцов. Первое соревнование по этому виду прошло 72 года назад. Но даже сейчас атмосфера завораживает!
В Индии проходят соревнования по гребле на лодках «Дракон». Это завораживает!
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