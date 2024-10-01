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Чемпионат мира по футзалу – 2024: результаты четвертьфиналов, поражение Казахстана, обзор матчей и турнирная таблица

«Один из худших матчей в истории». Казахстан упустил исторический шанс на ЧМ по футзалу
Михаил Чесалин
Казахстан упустил исторический шанс на ЧМ
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Теперь Бразилия – единственный претендент на титул?

В последние дни сентября на чемпионате мира по футзалу в Узбекистане проходили матчи 1/4 финала. Турнирная сетка сложилась столь причудливым образом, что в двух матчах друг с другом сошлись команды, которые могли бы сразиться и в финале, а в двух других – те, кто о таких высоких стадиях чемпионата мира мог лишь мечтать. Впрочем, следить за такими матчами на вылет намного интереснее, чем за избиением аутсайдеров фаворитам.

Итак, кто же смог прорваться в полуфинал?

Футзал. Расписание всех матчей чемпионата мира – 2024

Казахстан упустил свой шанс

Начнём с матча, который завершился последним из всех четырёх. В нём встречались чемпионы мира 2016 года из Аргентины и амбициозные парни из Казахстана, которые вместе со своим бразильским тренером Кака вот уже много лет мечтают прорваться на мировую вершину.

Сборная Казахстана на ЧМ-2024 выступает без обилия бразильцев, к которому многие привыкли, однако местные парни сумели многому научиться у кудесников мяча, а потому с лёгкостью прошли групповой этап и в первом же матче на выбывание остановили чемпионов мира 2021 года – португальцев.

На вторую подряд битву с чемпионами заряда батарейки у казахов, увы, не хватило. Первый тайм прошёл вообще без голов, а во втором прорвало: Аргентина забила шесть, причём два с «точки». Наши соседи смогли ответить только точным ударом Турсагулова при счёте 0:4. В общем, без шансов.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 18:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 6
Аргентина
0:1 Роза – 21:59     0:2 Клаудино – 26:39     0:3 Арриета – 28:52     0:4 Корсо – 32:02     1:4 Турсагулов – 33:32     1:5 Боло-Алемани – 33:57     1:6 Арриета – 35:39    
Удаления: Турсагулов – 35:41' / нет

«Сегодня мы были далеки от своего уровня. Я полностью беру на себя вину за то, что не смог завести команду, не смог найти правильный подход в игре.

Сегодня один из худших матчей в истории нашей сборной. Три дня назад я слышал слово «молодцы», а сегодня мы вообще не заслужили такую поддержку болельщиков», – эмоционально высказался бразильский тренер Кака.

Досадно, что сильный Казахстан в очередной раз не смог добраться до медалей ЧМ, особенно с учётом того, что легендарный Игита, которому уже 38 лет, через четыре года вряд ли сможет снова помочь своей команде.

Сборная Казахстана по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу

Фото: kff.kz

Бразилию уже никто не остановит?

А сборная Бразилии продолжает идти по узбекскому тракту без поражений. Матч с марокканцами стал для пятикратных чемпионов мира первой серьёзной проверкой. Команда из Северной Африки на ЧМ-2024 показывала отличную игру, и ей было по силам остановить даже главных фаворитов.

Но Бразилия сделала своё дело. Марсель и Леандро Лино уже в первом тайме создали комфортное преимущество – 2:0. Потом был и третий гол в ворота марокканцев, а те ответили лишь на 35-й минуте. Итог – 3:1. Бразильцам на сей раз пришлось попотеть, однако это закономерная и заслуженная победа.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
29 сентября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Марокко
1:0 Марсель – 11:02     2:0 Лино – 17:02     3:0 Диего – 28:55     3:1 Бумезу – 34:24    

В полуфинале команда Маркиньоса Шавьера сыграет с Украиной. Той, конечно, улыбнулась удача: Венесуэла в четвертьфинале вместо куда более крепкой Испании. Боливарианцы, сотворив главную сенсацию турнира, кажется, не смогли собраться на второй хороший матч подряд и пропустили от Украины аж девять мячей, три из которых забил Даниил Абакшин, – 4:9.

Ну а Аргентине предстоит встретиться с дебютантом чемпионатов мира – командой Франции, запятнавшей себя осознанным поражением в третьем матче группового этапа. Ставка на более простую сетку сыграла: Таиланд и Парагвай стали проходимыми соперниками для «трёхцветных». Но карма ещё должна вернуть французам должок. Когда, если не в полуфинале?

Футзал. Сетка плей-офф чемпионата мира – 2024

Бразилия и Аргентина выглядят явными фаворитами матчей 1/2 финала чемпионата мира в Узбекистане и, вероятнее всего, определят лучшую команду планеты именно в очном противостоянии. Впрочем, не будем забегать далеко вперёд. Сначала полуфиналы – 2 и 3 октября.

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