Четыре команды претендуют на титул чемпионов мира по футзалу. Кто окажется сильнее всех?

На чемпионате мира по футзалу – 2024 в Узбекистане начинается самое интересное. Со 2 по 6 октября в Ташкенте будут сыграны четыре заключительных матча: два полуфинала, игра за третье место и финал.

Претендентов на титул – четверо. Кто же его заберёт?

Бразилия. На кону – шестое чемпионство!

Бразильцы в своей истории пять раз побеждали на чемпионатах мира, но шестого трофея заждались, ведь соперники не пускали их на первое место с 2012 года. На турнире в Узбекистане представители Южной Америки пока не встречали достойного сопротивления. Крепким орешком была разве что сборная Марокко, а в остальных матчах Бразилия устраивала разгромы.

Сборная Бразилии по футзалу на ЧМ Фото: cbf.com.br

В полуфинале, который пройдёт сегодня, 2 октября, Бразилия сыграет с Украиной. Шансы на выход в финал – большие. Будет ли наконец-то шестой титул?

Украина. Схватка за место в истории

Украинцы на чемпионате мира в Узбекистане уже добились своего лучшего результата на высочайшем уровне в XXI веке. Так же круто они выступали в далёком уже 1996 году, когда заняли четвёртое место. В 2024 году позиция в квартете сильнейших им уже гарантирована. Будут ли первые медали?

По турнирной сетке украинцы прошли не без трудностей, но довольно спокойно. На групповом этапе проиграли только Аргентине, а дальше прошли Нидерланды (3:1) и Венесуэлу, выложившуюся в матче с Испанией (9:4). Впереди — Бразилия, и для победы в полуфинале, пожалуй, нужно чудо.

Аргентина. Погоня за вторым титулом

С другой стороны сетки к финалу стремится Аргентина – чемпион мира 2016 года. Болельщики сборной России наверняка помнят душераздирающий для них финал турнира в Колумбии. В 2021-м уже сами аргентинцы остановились в шаге от трофея (проиграли 1:2 Португалии). Но стабильность «альбиселесте» в последние годы по-настоящему впечатляет. По всем раскладам они должны уверенно обыгрывать Францию и выходить в свой третий финал подряд.

Игроки сборной Аргентины по футзалу Фото: afa.com.ar

Аргентина, как и Бразилия, в Узбекистане не знает поражений, но выступает без лоска. Защита порой хромает, да и забить много получается не всегда: афганистанцев обыграли с трудом – 2:1, хорватов тоже – 2:0. Однако пока прагматичный футбол даёт результат, осуждать его невозможно.

Франция. Успех с запрещённым приёмом

Французы в 2024 году выступают на своём первом чемпионате мира по футзалу и с ходу добрались до полуфинала! Кажется, такому дебюту можно позавидовать, но нет. Поклонники футзала на долгие годы запомнят скандал, который разразился в последнем матче группового этапа, который Франция, похоже, специально проиграла, чтобы пройти в лёгкую часть сетки.

Ставка сыграла, «трёхцветные» победили Таиланд и Парагвай. Но шансов против Аргентины у них немного. В конечном счёте, если команда, которой не помешал бы удар мгновенной кармы, залетит в финал, это будет значить, что справедливый футбольный бог чемпионат мира почему-то не смотрит.

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