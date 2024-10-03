Конец эпохи. Винер – больше не главная в российской художественной гимнастике

В российском спорте произошли серьёзные изменения. Все гимнастические федерации страны решили объединиться в одну – Федерацию гимнастики России (ФГР). Президентом новой организации стал глава РЖД Олег Белозёров.

Ирина Винер, возглавлявшая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ) и долгое время являвшаяся одной из самых мощных и ярких фигур нашего спорта, осталась не у дел. Кажется, это конец эпохи.

Единая федерация

Первые идеи об объединении Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики возникли давно, но в сентябре 2024 года об их реализации официально объявило Минспорта.

1 октября на отчётно-выборной конференции ФСГР все гимнастические организации официально объединились в ФГР. Её президентом избрали главу РЖД Олега Белозёрова, который был единственным кандидатом на этот пост.

«С одной стороны, это приведение в соответствие с международными нормами, чтобы можно было взаимодействовать с олимпийским комитетом и FIG напрямую ровно в таком же формате. С другой стороны, на данный момент в субъектах объединения не происходит — каждая федерация остаётся отдельным элементом. Договорились, что жизнь идёт вперёд — нужно развиваться. Есть олимпийские и неолимпийские виды спорта, и синергия в объединении будет, потому что все лучшие наработки сможем транслировать между видами спорта, чтобы создавать определённые аналоги», – заявил Белозёров.

Олег Белозёров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После объединения первым вице-президентом ФГР стал экс-глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Также в каждом виде гимнастики были выбраны свои вице-президенты, которые будут лоббировать интересы своего спорта. В спортивной гимнастике им стал Никита Нагорный, в художественной – Ольга Капранова, в батуте – Николай Макаров, в аэробике – Владислав Окснер, а в акробатике – Ирина Никитина.

Весомый вклад

Удивительным образом не у дел осталась Ирина Винер. Кажется, легенда нашего спорта была боссом художественной гимнастики всегда. С 1992 года Ирина Александровна была главным тренером Центра олимпийской подготовки, с 2001 года – наставником сборной России.

В 2008 году Винер получила ещё одну должность. Она стала президентом ВФХГ после ухода Сергея Ястржембского. С тех пор Ирину Александровну не раз переизбирали на эту должность: в 2012, 2016 и 2020 годах.

За все годы у руля сборной и ВФХГ Винер стала самой яркой и сильной фигурой в нашей гимнастике и не только. Под её руководством российская команда стала лучшей на мировой арене. Всё золото Олимпиад с 2000 по 2020 год забирали именно российские гимнастки, а с 2002 по 2022 год наша сборная была лучшей в медальном зачёте чемпионатов мира.

За годы работы Винер воспитала не одно поколение прославленных чемпионок: Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун, Яну Кудрявцеву, Дину и Арину Авериных, Дарью Дмитриеву, Ирину Чащину, Юлию Барсукову, Анастасию Близнюк, Анастасию Татареву, Анастасию Максимову, Елену Посевину, Лалу Крамаренко и многих других.

Также Ирина Александровна оказала немалое влияние на развитие художественной гимнастики: она во многом благодаря своим ученицам усложнила вид спорта и задала высочайшую планку качества. После отстранения России продолжила внедрять нововведения внутри страны – в частности, Винер разработала новые усложнённые правила.

Ирина Винер с юными гимнастками Фото: РИА Новости

«Я давно об этом мечтала»

Переоценить вклад Ирины Александровны в нашу и мировую гимнастику сложно. Так что её уход с поста президента ВФХГ выглядит настоящим концом эпохи. Вот только сама Винер придерживается другого мнения.

«Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а бог располагает. Сейчас объединение федераций дало мне возможность выдвинуть учениц, которые всё знают и понимают, в чиновники. А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась, я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами, теперь у меня будут помощницы, а я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами», – пояснила теперь уже бывший босс нашей гимнастики «РИА Новости».

В своих соцсетях Винер призналась, что уже давно хотела сложить с себя полномочия главы ВФХГ, но не могла найти кандидатов.

Ирина Винер Фото: РИА Новости

«Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у нас есть специалисты, которые достойно продолжат развивать именно художественную гимнастику: это и Татарева Анастасия, олимпийская чемпионка, и Капранова Ольга, 10-кратная чемпионка мира, которую знают и по работе в спорте, и по работе в кабинете. Я им доверяю. У нас очень сильная команда», – написала Ирина Александровна в своём телеграм-канале.

Похоже, не став бороться за кресло, Винер приняла правильное решение. У неё сейчас не самые хорошие отношения с коллегами из других стран из-за ярко выраженной политической позиции. Кроме того, она по-прежнему отстранена из-за своих резких слов про судейство на Олимпиаде в Токио.

Но важнее то, что Винер сейчас как никогда нужна российской сборной как тренер. В какой-то момент наших спортсменок всё-таки вернут на международные старты. К этому моменту российские гимнастки должны быть готовы к борьбе на самом высоком уровне.

За годы отсутствия России гимнастика уже перестала быть «нашим» видом спорта: появились новые лидеры, а судьи забыли о благосклонности. Поэтому, чтобы вернуться на вершину, сборной России придётся попотеть. И тут без сильной руки Ирины Александровны не обойтись.