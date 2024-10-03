Главный неудачник в истории снукера. Парень сорвал серию в 147 очков последним ударом!

Тепчайя делает это уже в третий раз. Новый мировой антирекорд!

Какого это быть настоящим неудачником? Пожалуй, точный ответ на этот вопрос может дать таиландский снукерист Тепчайя Ун-Нух. Спортсмен на днях обновил антирекорд – он стал первым спортсменом, который трижды не сделал максимальный брейк, промазав на последнем чёрном.

Да что вы вообще знаете о сглазах и проклятиях?

«Промах года»

Тепчайя Ун-Нух за профессиональную карьеру сделал четыре максимальных брейка, вот только их могло бы быть уже семь (при том что у рекордсмена по этому показателю Ронни О’Салливана их не намного больше — 15), если бы не досадные ошибки. Три раза таиландец упускал максимум на последнем чёрном!

Тепчайя Ун-Нух Фото: Mike Egerton/Getty Images

Впервые с Ун-Нухом это случилось на чемпионате Великобритании в 2015 году. В 1/16 финала Тепчайя уступал Нилу Робертсону (1:4), но не оставлял надежд выиграть матч. В шестом фрейме таиландец начал быстро закатывать один за другим шары в лузу. Казалось, брейк в 147 очков у Ун-Нуха в кармане, но он неожиданно не смог забить последний чёрный шар.

Тепчайя так разозлился на себя после этого, что стукнул кием по полу, ударил по битку, а потом сел на своё место, закрыв лицо руками. Таиландец был настолько эмоционален, что даже арбитр подошёл узнать, всё ли с ним в порядке. Тогда он проиграл Робертсону и остался без £ 44 тыс. призовых за максимум.

Ту ошибку успели прозвать «промахом года», а сам Тепчайя стал звездой интернета. Таиландского снукериста стали приглашать на разные шоу, чтобы он рассказал о случившемся. Ун-Нух даже попал на популярную передачу TFI к Крису Эвансу. Там спортсмена попросили повторить тот самый удар, выпив перед этим пинту пива с актёром Дэниелом Рэдклиффом. Тепчайя согласился, однако вместо ожидаемого провала уверенно отправил шар в лузу.

Удивительный антирекорд

Но через полгода ему снова не повезло. В квалификации к ЧМ-2016 таиландец снова промазал на последнем чёрном, пытаясь сделать максимальный брейк. Ситуация была очень похожа на предыдущую. Ун-Нух проигрывал 1:2, быстро начал набирать очки и приблизился к максимуму, однако не сумел сделать его.

Снукерист от досады кинул кий на стол и убежал с арены. Чуть позже Тепчайя вернулся и доиграл матч, но хорошего результата не вышло – он уступил Энтони Макгилу 7:10. Таиландец остался не только без ЧМ, но и без призовых за максимальный брейк и бонусов (£ 8,5 тыс. + £ 1 тыс.).

В последующие годы у Ун-Нуха не было проблем с максимумами – чёрный шар, приносящий 147 очков, он забивал. Однако осенью 2024-го система вновь дала сбой. В квалификации International Championship 38-й номер рейтинга вновь упустил максимум, промахнувшись на последнем чёрном.

Вот только в этот раз условия были совершенно иные. Тепчайя вёл 1:0 и решил во втором фрейме зайти на максимум. В свойственной ему манере таиландец играл очень быстро и безошибочно, а промахнулся только последним ударом.

На сей раз реакция была намного спокойнее: Ун-Нух лишь разочарованно всплеснул руками и пошёл смотреть, что же помешало чёрному попасть в лузу. Из-за этого промаха Тепчайя официально стал главным неудачником снукера. За все годы в телевизионных турнирах лишь семь человек останавливались в шаге от максимального брейка, и только Ун-Нух делал это трижды.

Хоть Тепчайе и крупно не повезло, однако победа в конкретном матче осталась за ним. В первом раунде квалификации он одолел Лэй Пэйфаня — 6:4. Какая-никакая радость, учитывая установленный мировой антирекорд.