Один супершахматист бросил вызов всему миру. Неужели он рассчитывает на победу?

Вы любите шахматы и хотели бы сыграть против суперчемпиона?

Современные технологии дарят вам такую возможность! 30 сентября на портале Chess.com* (запрещён в России) стартовала консультационная партия, в рамках которой экс-чемпион мира Вишванатан Ананд в одиночку сражается против всего остального мира. Каждый пользователь сайта может зарегистрироваться и участвовать в сражении с легендой индийских шахмат – ходы «остального мира» будут определяться голосованием.

Индия в шахматах сейчас впереди планеты всей – представители этой страны выиграли и мужскую, и женскую Олимпиаду, а их претендент Гукеш Доммараджу вскоре сразится за звание чемпиона мира. При этом и сам Ананд имеет исключительный авторитет в шахматном мире: он невероятно уважаем и на данный момент является вице-президентом ФИДЕ. Именно Вишванатан недавно вёл скандальное заседание на конгрессе ФИДЕ по возможному допуску российских спортсменов и держался очень уверенно. Индийские эксперты очень надеются на то, что именно Ананд станет преемником Аркадия Дворковича на посту президента федерации шахмат. И, возможно, этот матч – это уже часть будущей компании Виши, которая только начинается.

Партия одного из величайших чемпионов против планеты всей – вторая в истории. И посвящена 25-летию с того момента, как сыграли первую! В 1999 году состоялось грандиозное событие, не имевшее на тот момент аналогов. Действующий чемпион мира Гарри Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) объявил, что сыграет выставочную партию против шахматистов всего мира через новую, но бурно развивавшуюся в те годы всемирную паутину – Интернет.

В конце 90-х всемирная паутина была не столь популярна, но всё равно к игре приступили более 50 тысяч человек из более чем 75 стран.

Чемпион мира, по собственному признанию, ожидал лёгкой прогулки. Оно и понятно: ну какой ход голосованием могут выбрать 50 000 игроков? Ведь большинство из них – шахматисты не сильные, а компьютерные движки в то время были не столь сильны и стояли далеко не на каждом компьютере.

Но в итоге Каспаров* победил лишь после четырёх месяцев игры и 62 ходов, мобилизовав все силы и своих тренеров! Интересно, что чемпиону мира и его помощникам, гроссмейстерам Юрию Дохояну и Борису Альтерману, давалось всего 12 часов на выбор очередного хода, а «Остальному миру» – 36 часов на обсуждение и выбор. Позже Каспаров назвал эту партию «величайшей в истории человечества» и написал о ней целую книгу.

Гаppи Kaспаров Фото: Johannes Simon/Getty Images

Еще участники того матча могли советоваться с командой экспертов, талантливых шахматистов в возрасте от 14 до 18 лет. В неё входили восходящие звезды: Этьен Бакро (Франция), Ирина Круш (США) и Элизабет Петц (Германия), которые вскоре ворвались в элиту мировых шахмат. Но известно, что многочисленные недруги и оппоненты Каспарова* тоже активно подключились к анализу – им хотелось уязвить чемпиона и не дать ему одержать победу! На стороне «Остального мира» выступал и ряд сильных игроков по переписке (а ведь и в наши дни часто в переписочных партиях появляются новейшие идеи, которые используют супершахматисты).

Каждый день на форуме сборной мира публиковались сообщения следующего содержания: «Уважаемые любители шахмат! Мы очень уважаем ваше право на выбор, но, согласно нашему анализу, сильнейшим продолжением здесь является...» – дальше следовали ход и варианты. Ух, какая была битва!

Долгое время эта феноменальная партия шла на равных, но на 54-м ходу команда мира допустила досадный промах. Может быть, здесь сказалась слабая скоординированность команды, а может, повлияло то, что тогда даже самые мощные движки совершенно не понимали ферзевые окончания.

Гарри Каспаров* — «Остальной мир». 1999 год

С тех пор прошло 25 лет. Движки достигли небывалой силы, их рейтинги на тысячи единиц рейтинга превосходят даже силу лидера шахматного мира норвежца Магнуса Карлсена. Разумеется, современный компьютер за доли секунды указывает ничью, которую упустила команда мира.

Но и в наши дни организаторы надеются, что выбор из нескольких примерно равных ходов всё ещё будет зависеть от шахматных вкусов и интуиции. Однако понятно, что Ананду придётся нелегко и его вооружённые новейшими электронными девайсами противники ничего не подставят. Так ведь ещё и любителям в матче «Ананд против остального мира» тоже будут помогать эксперты! С другой стороны, теперь голосовать будут миллионы убедить их в правильности нужного выбора наверняка станет намного труднее.

Chess.com сообщает интересные подробности, что интернет пережил невероятный прогресс со времён партии Каспарова*. В 1999 году ходы выбирали 50 тысяч голосующих, и около трёх миллионов людей успели посетить сайт партии. Столько же пользователей – всего три миллиона – тогда имели доступ к интернету в Индии, которая сейчас окажется самой заинтересованной стороной в мероприятии 2024 года. Сегодня в этой стране более 900 миллионов пользователей, и доля умеющих играть среди них огромна! Получается, самое главное в матче – как голосуют индийцы?

Если подавляющее количество участников мероприятия окажутся квалифицированными или хотя бы подкованными информационно (будут знать, где брать лучший ход), то ничья в этой партии станет неизбежной, так как аналитически шахматы – ничейная игра. Главная надежда Ананда в том, что большинство его соперников будут совершать глупости и баловаться.