Дочь Эминема подарила отцу джерси «Детройт Лайонс»
Эминем получил в подарок от дочери Хейли джерси команды «Детройт Лайонс» из НФЛ и снимки УЗИ. На спине свитера было написано «Grangpa» («Дедушка»). Реакцию Эминема на беременность дочери нужно видеть!
Дочь Эминема сообщила о своей беременности, подарив отцу джерси «Детройт Лайонс»
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