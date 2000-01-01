Дочь Эминема сообщила о своей беременности, подарив отцу джерси «Детройт Лайонс»

Дочь Эминема подарила отцу джерси «Детройт Лайонс»

Эминем получил в подарок от дочери Хейли джерси команды «Детройт Лайонс» из НФЛ и снимки УЗИ. На спине свитера было написано «Grangpa» («Дедушка»). Реакцию Эминема на беременность дочери нужно видеть!