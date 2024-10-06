Как они это сделали? «Енисей-СТМ» вырвал чемпионство в безнадёжной ситуации!

Красноярский «Енисей-СТМ» в невероятном финале обыграл казанскую «Стрелу-Ак Барс» и в 13-й раз завоевал золотые медали чемпионата страны по регби. Команда Александра Первухина практически в безнадёжной ситуации вырвала победу у подопечных Пи Джей Нила на последних минутах встречи.

Казанская команда впервые в своей истории билась в финале. Более того, «Стрела» уже гарантированно впервые обеспечила себе медали чемпионата России. В прошлом сезоне подопечные Пи Джей Нила проиграли «бронзовый» матч. А «Енисей-СТМ», гегемон российского регби, после сдачи позиций в прошлом сезоне всеми силами старался доказать, что это была случайность.

Но то, что в финале сошлись две лучшие команды чемпионата – вне всяких сомнений. Финал проходил в Красноярске – столице российского регби – при переполненных трибунах. Просто «Енисей-СТМ» в регулярке занял более высокое место и имел преимущество своего поля.

Однако долгое время красноярские болельщики были не в лучшем настроении — «Стрела» бо́льшую часть финала играла лучше. В первом тайме после штрафного Якобуса Мараиса и успешной попытки гости повели со счётом 8:0. Комбинация, которая привела к попытке, была просто молниеносной – великолепный пас Виталия Живатова и прорыв Йоханнеса Тромпа.

«Тяжёлая машина» вернулась в игру после попытки Остхёйзена, который эффектно впрыгнул в зачётку «Стрелы». Но очень быстро казанцы вновь увеличили разрыв в счёте – Мараис реализовал второй штрафной. В самом начале второй половины встречи Казань упустила две отличные возможности – в одном эпизоде мяч неудачно отскочил к соперникам, а в другом гости сами его потеряли.

«Енисей-СТМ» — «Стрела» Фото: РК «Енисей-СТМ»

На 60-й минуте «Енисей» остался в меньшинстве: Франсуа Кляйнханс зарядил коленом в голову Рикерту Корффу, и Артур Каптюх показал красноярцу красную карточку. Казань вела 11:5, имела лишнего игрока и могла сразу реализовывать преимущество, но ошибалась в передачах.

Хозяева же своим шансом воспользовались. После очень затяжной атаки они довели мяч практически до зачётки «Стрелы» и очень быстрыми передачами с фланга на фланг раскачали оборону гостей. Рамиль Гайсин нашёл маленькую лазейку между игроками казанской команды, обманным движением ушёл от захвата и влетел в зачётку. А затем он красивым ударом исполнил реализацию и вывел хозяев вперёд. Впервые в матче.

Но у «Стрелы» оставалось ещё почти 10 минут, чтобы вернуть преимущество. На 75-й минуте казанцы убегали «три в одного» – спасения от такой атаки просто не было, но вновь последовала потеря мяча. И даже после этого у подопечных Пи Джей Нила ещё было несколько моментов, но использовать их они не смогли.

«Енисей-СТМ» в 13-й раз выиграл чемпионат страны, победой завершив длинный сезон, который продолжался почти полтора года. А заодно и вернул себе Кубок России. Бронзовые медали завоевали регбисты пензенского «Локомотива», которые в прошлом сезоне были чемпионами.