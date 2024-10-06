Игрок российской Суперлиги принёс Бразилии долгожданное золото чемпионата мира

В воскресенье, 6 октября, в Ташкенте завершился чемпионат мира по футзалу – 2024. В финале Бразилия сошлась с Аргентиной, и матч получился таким, как от него ждали: горячим и эмоциональным. В конце встречи аргентинцы едва не дали волю эмоциям, но так или иначе всё решилось в игре с мячом.

Сборная Бразилии — шестикратный чемпион мира!

Шансы обеих команд перед началом матча оценивались как примерно равные. Бразильцы в других встречах турнира смотрелись более убедительно, но всем известно, как Аргентина умеет добиваться результата, несмотря ни на что. В конце концов, Бразилия в финалах чемпионатов мира не играла с 2012 года, а их соперники в третий раз подряд прошли в решающий матч.

Пятикратные чемпионы мира лучше провели первый игровой отрезок. Пока «альбиселесте» пытались вкатиться в игру, в их ворота влетело два мяча. Сначала Феррао на дальней штанге замкнул передачу Марсенио со стандарта, а затем Рафа неуловимо пробил со средней дистанции. 2:0 на 13-й минуте.

Забив дважды, бразильцы чуть присели к своим воротам, а аргентинцы, напротив, с каждой минутой наращивали давление. И в этой ситуации на первый план вышел вратарь «селесао» Виллиан Дорн, выступающий в российской Суперлиге за «Норильский никель». Этот харизматичный бородач раз за разом умножал на 0 все атакующие усилия аргентинцев и каждый раз радовался так бурно, будто именно этот сейв сию же минуту принёс его команде золото чемпионата мира. Хотя это и было близко к правде.

Виллиан Дорн Фото: Alex Caparros/Getty Images

Виллиан безошибочно тащил свою команду вплоть до 39-й минуты. Лишь в самой концовке, когда аргентинцы бросили на спасение все силы, Матиас Роза в майке пятого полевого так сыграл на добивании, что вратарь не успел.

В оставшиеся минуты страсти на площадке кипели. Сборная Аргентины нещадно давила, а вся футбольная Бразилия, наверное, молилась, чтобы их парни в далёком Ташкенте устояли. И они устояли, несмотря на то что на последней минуте чуть было не дошло до драки. Бело-голубые были готовы даже пустить в ход кулаки, чтобы сравнять счёт. Но обошлось без этого. Виллиан больше не пропускал, а после игры был признан лучшим игроком финала.

Бразилия выиграла со счётом 2:1 и завоевала шестой титул в своей истории. Возможно, самый тяжёлый и самый долгожданный. Ведь сейчас в футзал научились играть если не все, то многие. Уровень конкуренции вырос.

Подтверждением тому стал матч за третье место, в котором Украина играла против Франции, дебютирующей на уровне чемпионатов мира. Французы запомнились всем намеренным поражением на групповом этапе ради более простой сетки. Этот ход позволил «трёхцветным» дойти до полуфинала, но бронзу они не заслужили. Во встрече за третье место Украина одержала убедительную победу со счётом 7:1 и завоевала первые медали ЧМ.