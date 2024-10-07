«Пробрало до слёз». В США в честь наших чемпионов подняли флаги России и СССР

5 октября в городе Форт-Лодердейл (Флорида, США) состоялась 59-я церемония включения лауреатов в Международный зал славы плавания. Особой чести были удостоены два олимпийских чемпиона из нашей страны – прыгунья в воду Юлия Пахалина и ватерполист Владимир Акимов.

«Юлия это заслужила»

Юлия Пахалина – воспитанница пензенской школы по прыжкам в воду. Её спортивная слава пришлась на конец 90-х и нулевые. Всё началось в 1997-м, когда 19-летняя Пахалина выиграла своё первое золото на чемпионате Европы, а дальше она штамповала медаль за медалью.

Юлия Пахалина Фото: Hamish Blair/Getty Images

За свою карьеру прыгунья стала трёхкратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы. Вместе с Верой Ильиной Пахалина выиграла золото Олимпийских игр в Сиднее и серебро в Афинах. В Греции Юлия также завоевала личную бронзу на трёхметровом трамплине, а через четыре года в Пекине взяла серебро на том же снаряде, добавив к нему серебро в паре с Анастасией Поздняковой.

«Это замечательная новость, Юлия это заслужила. Она известная наша спортсменка, её знают во всём мире. Мы очень рады, что где-то в международном обществе есть благоразумие, и несмотря на то, что происходит, наших спортсменов заслуженно вводят в зал славы. Считаю, что имена таких спортсменов, как Юлия Пахалина, должны быть вбиты золотыми буквами в памяти будущих поколений, они ориентиры для них», – приводит «СЭ» слова президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина о включении спортсменки в список великих чемпионок.

«В этот момент навернулись слёзы на глазах»

Ватерполист Владимир Акимов ушёл из жизни при трагических обстоятельствах в возрасте 34 лет, но успел войти в историю мирового плавания. В составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры 1980 года, чемпионат мира 1982 года и стал обладателем Кубка мира 1981 года.

Во Флориду получать награду приехал его сын Роман. Он произнёс трогательную речь в память об отце и заставил зал встать.

«Все лауреаты традиционно говорят какие-то слова со сцены, и своё выступление я построил на том, что в нашей жизни не бывает неслучайных случайностей. Сказал, что мой папа трагически погиб 5 октября 1987 года, и вот теперь, спустя ровно 37 лет вы вводите его в Зал славы.

Когда я произнёс эти слова, по громадному залу вдруг эхом прокатилось: «Ах…». И люди совершенно неожиданно для меня начали вставать со своих мест. У меня в этот момент просто навернулись слёзы на глазах. При том что моя профессия заключается в том, чтобы выступать перед людьми со сцены, вести крупные мероприятия, я почувствовал, что просто теряюсь», – приводит впечатления Романа Елена Вайцеховская в своём телеграм-канале.

«Потрясли флаги России и СССР на церемонии»

Большим удивлением для 47-летней Юлии Пахалиной и Романа Акимова стало присутствие в зале проведения церемонии флагов России и СССР.

«Что потрясло и меня, и Юлию Пахалину, — это флаги России и СССР на церемонии. Юля шла от России, мой отец – от Советского Союза. Когда увидели родные флаги, пробрало до слёз. Гордость за страну, за наши великие победы прошлого», – рассказал Акимов в интервью для «Матч ТВ» и продолжил:

«Ещё надо понимать, что мой отец – офицер ВС СССР, его в разгар СВО вводят в Зал славы в Америке. А в зале российские, советские флаги, которые транслируют на всю страну. Думал, они это будут прятать, а всё наоборот».

Пока немногочисленные российские спортсмены выступают на международных стартах в нейтральном статусе, в США поднимают флаги России и СССР и чествуют наших чемпионов. Остаётся надеяться, что и федерации вскоре возьмут пример с Международного зала славы плавания.