Завершился уникальный чемпионат России по регби. Почему этот турнир войдёт в историю?

В воскресенье, 6 октября, завершился чемпионат России – 2023/2024 по регби. Во многом это был уникальный турнир, подаривший зрителям массу новых впечатлений. Давайте разберём, почему он войдёт в историю.

Самый долгий розыгрыш турнира

Финал сыграли в начале октября 2024-го, а 1-й тур стартовал 29 июля 2023 года! При этом перерыв между 9-м и 10-м турами составил практически шесть месяцев! Сделано это было для того, чтобы с системы «осень-весна» вернуться к «весне-осень». Российские клубы в еврокубках не участвуют, да и сборная играет только с легионерами, так что синхронизироваться с европейскими календарями смысла пока нет, плюс климат не располагает к проведению игр с ноября по май. Грустно лишь то, что за эти полтора года дзержинский «Химик» снялся с чемпионата, и до финиша добрались восемь команд, а не девять.

Первые медали «Стрелы-Ак Барс»

Обновлённая «Стрела» не так уж и долго играет на высочайшем уровне, но в прошлом году забрала Кубок России, а затем и Суперкубок. Этой осенью были шансы и на золото чемпионата, но, наверное, не хватило как раз того самого опыта, что годами копился у «Енисея-СТМ». Финал держал в напряжении до самого финального свистка. Всё решило одно очко, и золото осталось в Красноярске. Но серебро с ходу – тоже очень приличный результат. Наставник «Стрелы» Джей Пи Нил говорил, что сменит клуб, когда его подопечные соберут комплект трофеев во всех российских национальных турнирах, так что придется ему задержаться ещё как минимум на сезон.

«Стрела-Ак Барс» Фото: РК «Стрела-Ак Барс»

Худший сезон «ВВА-Подмосковья»

Некогда флагман российского регби из 21 игры сезона выиграл всего четыре. Ниже него в турнирной таблице только «Химик», проведший 16 матчей. В свете результатов совершенно не ясна ситуация с монинским долгостроем: про новый стадион для команды говорят ещё с середины нулевых, и, судя по свежим фотографиям, он уже почти готов. Но будет ли всё-таки введен в эксплуатацию и когда это наконец-то произойдёт – большой вопрос.

Самые результативные игроки – легионеры

Тройка бомбардиров чемпионата России состоит сплошь из легионеров: двух южноафриканцев и одного тонганца. На первом месте Кобус Мариас с паспортом ЮАР из казанской «Стрелы» с 214 очками, в основном заработанными на реализации. На втором месте южноафриканец Эрл Дуари из новокузнецкого «Металлурга» со 195 очками, также в основном заработанными ударами по воротам. Замыкает тройку Джейсон Туамалоло, тонганец из «Красного Яра», – тоже бьющий игрок в своем клубе: он за сезон набрал 185 очков. Лучший из россиян лишь четвёртый: это Рамиль Гайсин, заработавший в финале для «Енисея-СТМ» семь очков, принёсших золото.

Кобус Мариас Фото: yar-rugby.ru

Джентльменский стиль

В этом сезоне любители регби привыкли рассматривать строгие и стильные матчевые луки наставника новокузнецкого «Металлурга» Вячеслава Шалунова. А на свой заключительный матч московское «Динамо» в полном составе приехало в костюмах. Хотелось бы, чтобы в будущем тенденция прижилась и команды прибывали на игры не в спортивной форме, а как динамовцы.