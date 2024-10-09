«Они шли в лапы смерти». Пятеро российских альпинистов погибли на Горе-людоеде

Ужасная трагедия произошла с российскими альпинистами в Непале. Пятеро опытных спортсменов разбились насмерть, сорвавшись вниз со склона горы, которую называют Людоедом. Тела альпинистов находятся на высоте 7,1 тыс. км. И спасателям пока не удаётся эвакуировать их из пропасти.

Единственный выживший

6 октября в шесть часов утра группа из шести опытных российских альпинистов выдвинулась из лагеря на высоте 7400 м, чтобы покорить вершину горы Дхаулагири. Белая гора или Гора-людоед входит в десятку самых смертоносных гор, возвышается над уровнем моря на 8167 м и признана седьмой высотой в мире.

На отметке 7700 м один из участников группы Валерий Шамало отказался подниматься выше. Как станет известно позже, это решение спасло ему жизнь. Оказалось, что в одном из предыдущих походов Шамало получил воспаление лёгких и из-за обморожения лишился фаланги пальцев. Решение перестраховаться альпинист объяснил поздним выходом из лагеря.

«По ночам там сильный порывистый ветер, днём – нормальная погода, хорошо, солнце светит, по ночам – ветер сбивает с ног. Начали поздно. Рассчитывали, что пройдём быстрее. С высоты около 7700 я понял, что мы придём на вершину где-то к ночи и предстоит ночной спуск. Солнце-то ясное, хорошо вроде, никаких неприятностей не предвещает…

Мне показалось, что склон слишком крутой – на нём сложно задерживаться. Порывистый ветер ночью тоже может быть. Я сказал ребятам, что опасаюсь идти в таких условиях, что на вершину нужно идти сильно раньше, чем в сумерках или ночью. Я сказал, что опасаюсь ночного спуска. Я вернулся обратно, у меня и так были отморожены руки и ноги. Такой холод и такой склон… Они с пониманием отнеслись, сказали: «Ладно, иди вниз», – рассказал позже Валерий.

«Летели по склону вместе»

К этому моменту восхождение спортивной группы на Дхаулагири длилось уже месяц. Из первоначального состава из 15 человек на последний отрезок дистанции вышли пятеро: Дмитрий Шпелевой, Михаил Носенко, Владимир Чистиков, Олег Круглов и Александр Душейко – глава Федерации альпинизма Ленинградской области. Все они – опытные и весьма подготовленные альпинисты, за плечами у каждого более 200 восхождений.

Пока Шамало спускался обратно в высотный лагерь, отряд во главе с Душейко продолжал идти вперёд. Тревогу забили в этот же день, когда мужчины перестали выходить на связь. Спасательный вертолёт обнаружил их тела только утром 8 октября на высоте 7100 м.

Что произошло с альпинистами, пока доподлинно неизвестно. Предположительно, они сорвались с высоты 7600 м, когда спускались в связке друг с другом. Один из спортсменов утянул за собой остальных в пропасть. Это подтверждает и снимок со спасательного вертолёта.

«Слева лежит рюкзак, справа на скальном выступе на леднике — тела. Всё вместе это показывает, что были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе», — объяснил представитель Федерации альпинизма Ленобласти.

Валерий Шамало объясняет произошедшее усталостью, накопившейся за месяц восхождения.

«Все уставшие, холод, мог порыв ветра кого-то сбить с ног. Очень сложные погодные условия привели к тому, что люди ну как бы потеряли аккуратность. При прохождении склона увеличилась вероятность срыва. Из-за того, что человеку холодно, он не будет аккуратно делать ступеньку, он быстрее торопится домой», – сказал выживший альпинист.

«Они неправильно выбрали время для экспедиции, обычно всё рассчитывают так, чтобы восхождение пришлось на середину октября. А они начали в сентябре, попали в муссоны. Их засыпало снегом, приходилось тропить путь к штурмовому лагерю по уши в снегу. При этом они могли неправильно оценивать ситуацию. В дневнике экспедиции писали, что прошли мимо лавиноопасных склонов. По сути, они шли в лапы смерти и бахвалились, хотя надо было поворачивать назад», – рассказал SPB.KP.RU один из членов сборной Санкт-Петербурга по альпинизму.

Повторил трагическую судьбу отца

Валерия Шамало вертолёт эвакуировал в госпиталь с высоты 6100 м. А вот подобраться к телам погибших пока не предоставляется возможным. Сообщается, что у спасателей есть всего дня для их спуска, так как в Гималаях ожидается ухудшение погоды.

Год назад на этой же горе погибла мастер спорта России по альпинизму Надежда Оленёва. Спортсменка сорвалась с высоты 6680 м в расщелину. Эвакуировать тело не успели, сошла лавина, снег спрессовался и превратился в лёд.

Если погибших альпинистов не спустят вниз в течение двух дней, то их тела останутся на Горе-людоеде и выяснить причины произошедшего без экспертизы уже никогда на удастся.

Дома у мужчин остались жёны и дети. Душейко к тому же повторил трагическую судьбу своего отца. 36 лет назад, в 1988 году, при восхождении на пик Коммунизма в Таджикистане погиб Душейко-старший. В 2022 году в память об отце Александр покорил эту самую высоту. Но его жизнь трагически оборвалась на Дхаулагири.