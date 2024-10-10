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Громкий скандал в пляжном футболе: Литва и Эстония отказались играть против сборной Беларуси и поплатились

Громкий скандал в пляжном футболе: Литва отказалась играть с Беларусью и поплатилась
Михаил Чесалин
Громкий скандал в пляжном футболе
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Футбольные карлики решили, что яркая акция лучше борьбы на поле.

Пока трёхкратные чемпионы мира по пляжному футболу из России с лёгкой грустью вспоминают международные соревнования, в испанском городе Кадис проходит европейский отбор к чемпионату мира 2025 года.

Всё было тихо и спокойно до 9 октября. В среду проходили матчи 1/8 финала, и в одном из них должны были встретиться Беларусь и Литва. Для понимания: белорусы – лидеры мирового пляжного футбола, полгода назад они боролись за медали чемпионата мира, а Литва – просто футбольный карлик. Так что все расклады перед матчем были в пользу команды Беларуси.

Лучший матч белорусов на недавнем чемпионате мира:
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Беларусь прихлопнула Португалию на последней секунде! Сказка на ЧМ по пляжному футболу

Но матча не было. Литовские функционеры, видимо, пришли к выводу, что бороться на поле бесполезно, а потому решили выжать из ситуации пользу иного рода: провести политическую акцию. До матча они заявили, что не будут играть с Беларусью. Да-да, речь снова о «высоких ценностях», «моральной позиции» и так далее. Вот они – главные моралисты Европы нашлись.

К чести BSWW (Всемирной организации пляжного футбола) и ФИФА, разрешающих белорусам выступать в международных соревнованиях под своим флагом и гимном, стоит сказать, что они на подобные провокации не ведутся. Иные продвинутые федерации, может быть, были бы готовы «постоять за высокие ценности» и через какой-то чёрный ход провести в следующий раунд тех, кто их отстаивает. Но в данном случае литовцы получили по лбу «технарём» со счётом 0:3 и отправились домой.

Игроки сборной Литвы по пляжному футболу

Игроки сборной Литвы по пляжному футболу

Фото: Oliver Hardt/Getty Images

Это не первая подобная провокация. Буквально месяц тому назад в Суперфинале Евролиги в позу встал ещё один «титан» мирового пляжного футбола – сборная Эстонии. Посыл был тот же, как и результат. Белорусы получили победу со счётом 3:0 без игры, а потом добрались до бронзовых медалей турнира, по ходу которого сыграли с Францией, Швейцарией, Испанией, Португалией. Представители этих стран на соревнованиях почему-то решили не за «ценности» бороться, а в пляжный футбол играть.

Как эстонцы отказались играть с белорусами:
Эстония отказалась играть с Беларусью в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

До этого подобными действиями отмечалась и Украина, которая отказывалась играть на одном турнире с Россией – ещё до 2022 года. Но решение ФИФА и BSWW всегда было одинаковым: если вы не хотите с кем-то играть, то это ваши проблемы. Получите 0:3, распишитесь и поезжайте домой.

Досадно, что при таком вроде бы справедливом подходе России по-прежнему запрещено выступать на международных соревнованиях. Но радует, что хотя бы белорусам везёт с адекватным подходом руководства федераций и политические акции, построенные на конфликте, им не мешают.

Россия по-прежнему не играет на мировой арене:
У России отбирают титул без боя. Наша сборная по пляжному футболу не играет на ЧМ-2024
У России отбирают титул без боя. Наша сборная по пляжному футболу не играет на ЧМ-2024
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