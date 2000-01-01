Старейшему действующему шахматисту мира исполнилось 103 года. Он соревнуется до сих пор!

В шахматах — с 20 лет

Альварес начал играть в шахматы в 20 лет. С возрастом его понимание игры только улучшилось. В 60 лет он одолел гроссмейстера Хесуса Ногейраса, кандидата на звание чемпиона мира. Тогда же одержал победу и над Валерием Саловым — третьим на тот момент шахматистом в мире.