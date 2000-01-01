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Старейшему действующему шахматисту мира 103 года!
Старейшему действующему шахматисту мира 103 года!
Испанскому шахматисту-долгожителю Мануэлю Альваресу Эскудеро 12 октября исполнилось 103 года. Однако возраст не мешает ему заниматься любимым видом спорта. Недавно Альварес участвовал в шахматном турнире Moratalaz Open и показал достойный результат.
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Moratalaz Open
Moratalaz Open
Мануэль набрал 4,5 очка (из девяти возможных) и стал 70-м из 135 участников. Удивительно, но в 2023-м на этом турнире Альварес показал такой же результат. За целый год он не потерял сноровку. В международном рейтинге у Мануэля 1746-е место.
В шахматах — с 20 лет
В шахматах — с 20 лет
Альварес начал играть в шахматы в 20 лет. С возрастом его понимание игры только улучшилось. В 60 лет он одолел гроссмейстера Хесуса Ногейраса, кандидата на звание чемпиона мира. Тогда же одержал победу и над Валерием Саловым — третьим на тот момент шахматистом в мире.
В чём секрет успеха?
В чём секрет успеха?
«Мой секрет? Не пей, не кури, занимайся спортом и другими вещами, делай как можно больше всего», — сказал Мануэль Альварес.
Старейшему действующему шахматисту мира исполнилось 103 года. Он соревнуется до сих пор!
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