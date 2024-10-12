В шахматах — снова скандал. Лучшего российского гроссмейстера не пустили играть в Лондон

Крупнейший коммерческий турнир WR Chess Masters, организованный другом Яна Непомнящего бизнесменом Вадимом Розенштейном, пройдёт без… Яна Непомнящего. Лучшего шахматиста России не пустили в Лондон, где соберутся звёзды мировых шахмат. Там же без Непомнящего уже прошёл крупный турнир Global Chess League, где он должен был возглавить одну из команд.

Официально Розенштейн анонсировал состав участников турнира 5 августа. Естественно, что среди них был и Непомнящий. Российский шахматист задолго до этого подал документы на британскую визу, но одобрения так и не дождался. Организаторы и сам Ян ждали до последнего, однако за пару дней до старта (14 октября) объявили о вынужденной замене – вместо Непомнящего сыграет индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу.

Ровно по той же причине Непомнящий пропустил и командный турнир Global Chess League, который спонсирует одна из крупнейших индийских компаний. Вместо него в итоге капитаном одной из команд стал французский иранец Алиреза Фируджа. Комментируя события на турнире, Ян в своём телеграм-канале заметил: «На месте Алирезы, кстати, мог бы (читай: должен был) быть я». Он, конечно, поставил весёлый смайлик, но явно рад этому не был.

Конечно, можно задать вопрос организаторам – зачем проводить турниры там, где могут возникнуть визовые проблемы? Но Лондон – одна из крупнейших мировых столиц, для шахмат турниры там – это здорово. Да и проблемы возникли у конкретного шахматиста. Почему Непомнящий не получил визу – загадка. Ведь Ян был первым, кто поставил свою подпись под письмом российских шахматистов, призывавших остановить СВО.

При этом россиянки Валентина Гунина и Екатерина Лагно британскую визу получили и в Лондоне сыграли.

Если вернуться в март текущего года, то можно вспомнить, что у всех россиян возникли проблемы с получением канадских виз для участия в турнире претендентов. В конце же 2024 года в Нью-Йорке состоится чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, и до сих пор непонятно, кто из россиян, кроме Непомнящего, сможет там сыграть – у Яна американская виза есть.

Запрет лучшим спортсменам на участие в турнирах – шахматных, лыжных, биатлонных, легкоатлетических – это бред. Но в такое время мы живём.