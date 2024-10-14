Кенийская бегунья установила нереальный мировой рекорд. Даже мужчины позавидуют!

Женский мировой рекорд в марафоне теперь равен 2:09.56 – так быстро не бегал даже великий эфиоп Абебе Бикила, а рекорд России среди мужчин лучше только на минуту. Но именно с таким результатом кенийка Рут Чепнгетитч пробежала «мэйджор» в Чикаго, сняв с прежнего достижения Тигист Ассефы две минуты, а со своего личного рекорда – четыре минуты.

В прошлом году эфиопка Ассефа в Берлине пробежала за 2:11.54 – и это было великолепное достижение. Выбежать из 2:12 – это уже круто. Но пробежать из 2:10.00 – это хороший мужской результат. Для сравнения: марокканец Юнесс Беннар пробежал Московский марафон за 2:11.34, установив рекорд турнира. И это на 1.40 хуже рекорда Чепнгетитч.

Рут Чепнгетитч Фото: Michael Reaves/Getty Images

Среди российских марафонцев лишь шесть человек бежали быстрее кенийки – Алексей Соколов (2:09.07 – рекорд России), Леонид Швецов, Яков Толстиков, Дмитрий Капитанов, Дмитрий Сафронов и Алексей Реунков.

И результат, и раскладка по дистанции 30-летней Чепнгетич – что-то невероятное, потрясающее. Сравнимое, наверное, с тем, если бы кто-то из мужчин выбежал из двух часов именно в соревновательном режиме, ведь Элиуд Кипчоге преодолевал этот барьер, но в специально организованном забеге с пейсмейкерами – такие рекорды не засчитываются.

Чепнгетитч и раньше бегала очень быстро и агрессивно, но на всю дистанцию её не хватало. Кенийка уже в третий раз победила в Чикаго, ранее она делала это в 2021 и 2022 годах. В 2022-м ей не хватило всего 14 секунд, чтобы побить тогдашний мировой рекорд.

Сейчас же лишь девять мужчин в Чикаго пробежали быстрее. Ближайшие соперницы отстали более чем на восемь минут. Рут финишировала первой, обнялась с тренером и отпраздновала достижение с кенийским флагом перед массой фотографов и операторов, а также заявила, что посвящает рекорд соотечественнику Келвину Киптуму, который год назад в Чикаго установил новое достижение среди мужчин, а в феврале текущего года трагически погиб в ДТП.

За победу она получит $ 100 тыс., а ещё $ 50 тыс. в качестве бонуса за рекорд. Но достижение сначала должны ратифицировать.

Не успела Чепнгетитч насладиться своим достижением, как на пресс-конференции журналист портала LetsRun Роберт Джонсон задал ей прямой вопрос – что она может ответить тем, кто скажет, что в такой результат невозможно поверить и она наверняка на допинге, к тому же в последние годы многие ведущие кенийские атлеты были пойманы на запрещённых препаратах. Рут ответила что-то в духе «пусть говорят».

На крупнейших легкоатлетических форумах в чистоте её результата сомневается большинство пользователей. Но в соцсетях поступок Джонсона осудили, кажется, ещё больше, чем если бы кенийка действительно провалила допинг-тест.