Украинского шахматиста поймали с телефоном в туалете. Такое никому не прощают

Громкий скандал разразился в шахматном мире из-за очередного читера: 22-летний украинец Кирилл Шевченко был пойман с телефоном в туалете во время партии клубного чемпионата Испании. Организаторы обвинили Шевченко в использовании подсказок, исключили из числа участников турнира и изменили результаты его партий на поражения.

Подробности истории рассказал бывший российский, а ныне испанский шахматист Олег Корнеев на своей странице в социальной сети. Корнеев также участвует в турнире. Вот его пост с небольшими сокращениями.

«По информации, полученной мной, дело обстояло так. Уборщица обнаружила мобильный телефон на полу за унитазом в туалетной кабинке, незаметный для глаза, если специально за унитаз не заглядывать. Ну, казалось бы, выпал у кого-то, бывает. Однако, насколько я понял, ей показалось странным, что и в предыдущий день он был там же, а потом исчез и снова появился.

Заподозрив неладное, она сообщила организаторам турнира. А турнир играется в испанском эсклаве в Северной Африке — в Мелилье. Тут среди организаторов отставные военные и полицейские. Меня из аэропорта вёз чиновник из местной федерации шахмат, проработавший в полиции 40 лет. В общем, организаторы сработали профессионально — закрыли кабинку с туалетом на ключ и стали незаметно наблюдать, кто из участников проявит «особый интерес» к ней.

Долго ждать не пришлось. Один юный талант не хотел заходить в соседнюю открытую кабинку, а упорно ждал, пока освободится запертая. Был задержан. Вину не признал. Кстати, его соперник ещё в начале партии обратил внимание арбитров на долгий поход в туалет этого шахматиста сразу после возникновения на доске очень редкого варианта и дальнейшую очень точную игру по возвращении из туалета.

Я не знаю, были ли взяты отпечатки пальцев с телефона. Если да, то это, по идее, «железные» доказательства. Без них — не уверен в исходе дела. Я — не юрист. Телефон, возможно, был «чистым» — без истории и прочего, специально приготовленный к неблагоприятному развитию событий для его владельца…

P. S. Поскольку официальное решение организаторами чемпионата принято, то сообщаю конкретику.

Подозреваемым является бывший украинский, а ныне румынский гроссмейстер Кирилл Шевченко. Его результаты изменены в таблице на поражения. Соответственно, изменены и результаты матчей. Команда, за которую играл Шевченко, продолжит участвовать в турнире, но уже без Кирилла. Сам он (по слухам) вину не признал, апеллируя к недостатку доказательств.

Полагаю, что ФИДЕ возьмёт ситуацию под контроль, и дальнейшие важные новости по этому резонансному делу будут от ФИДЕ», — написал Корнеев.

Скорее всего, организаторы проведут быструю замену, чтобы не ломать турнирную сетку и сохранить прежнее количество участников. Стоит отметить, что во 2-м туре, когда и случился скандал с обнаружением телефона, Шевченко играл с сильным испанцем Франсиско Вальехо.

Главный судья турнира заявил, что счёл собранные доказательства вины Шевченко неоспоримыми. Вся информация о скандале уже направлена в ФИДЕ, которая теперь обязана жёстко наказать украинского читера.

Подобные инциденты в шахматах уже были. Ныне уже покойный гроссмейстер Игорь Раусис, представлявший Латвию, а позже – Чехию, узнав о своей неизлечимой болезни, решил набрать серьёзный рейтинг на мелких турнирах, где зачастую даже рамки металлодетектора не ставили. Во время партий он уходил в туалет, изучал расклады на смартфоне и по возвращении делал невероятно точные ходы. ФИДЕ лишила его звания гроссмейстера и дисквалифицировала на шесть лет. Ему не помогла даже смена имени и фамилии – попытки вернуться в турниры были заблокированы.

За то же самое нарушение на три года был дисквалифицирован и лишён звания гроссмейстера неоднократный чемпион Грузии по шахматам Гийоз Нигалидзе.

Грузинского шахматиста поймали на мошенничестве: Грузинский шахматист, уличённый в жульничестве, дисквалифицирован на три года

Кириллу Шевченко 22 года. Он родился в Киеве, гроссмейстером стал в 14 лет. В составе сборной Украины в 2021 году выиграл командный чемпионат Европы, в том же году победил на блиц-турнире в Риге, где среди его соперников был, в частности, американец Фабиано Каруана, бывший претендент на звание чемпиона мира, один из сильнейших гроссмейстеров планеты. В 2023 году на турнирах стал представлять Румынию.

8 октября Шевченко выиграл вечерний Титульный вторник, а после его победы экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник, ведущий непримиримую борьбу с шахматными мошенниками, назвал игру 22-летнего гроссмейстера подозрительной.