«Извините, это ваши проблемы». Как российский спорт переходит под контроль государства

Отставка Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России, а также отстранение от реальной власти таких сильных руководителей федераций, как Ирина Винер и Владимир Сальников, говорят о том, что государство намерено очень жёстко контролировать спорт.

Нет даже смысла разбирать отставку Позднякова – она чётко вписывается в курс на смену политических элит, который сейчас проводится в России. Государство в случае со спортом действует очень конкретно: сначала был назначен новый министр, затем он начал выполнять государственный заказ.

Объединение спортивных федераций в одну структуру решает ту же самую задачу контроля. Делается это тоже жёстко и конкретно – возможностей противостоять решениям сверху просто нет, хотя такого быть и не должно, согласно уставам спортивных ведомств. Зачем громко заявлять об отставке Ирины Винер, когда можно объединить федерации в одну гимнастическую и назначить своего руководителя?

Именно так и произошло с гимнастикой, которой теперь руководит глава РЖД Олег Белозёров. А легендарного тренера даже из состава совета по спорту при президенте уже убрали.

Сейчас то же самое произойдёт с водными видами спорта. Государство уже выдвинуло на пост президента объединённой федерации водных видов спорта бизнесмена-миллиардера Дмитрия Мазепина, бывшего главу «Уралхима», председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.

Слова министра Михаила Дегтярёва не оставляют никаких сомнений: «Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Поддерживаю это решение. Конференция, на которой он будет избран, запланирована на 31 октября в Москве».

«На которой он будет избран» — просто ключевая фраза. О своём намерении побороться за пост президента объединённой федерации заявляли и глава ВФП, четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, и глава федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, но слова министра – жёсткий совет не дёргаться.

Дмитрий Мазепин Фото: РИА Новости

Какие выборы, господа, когда всё уже решено? И плевать на всякие там уставы общественной организации – как скажут, так все и проголосуют. И у нас же не только в спорте так. Просто сейчас действия новых руководителей стали совсем другими. Очень показательными в этом плане были слова заместителя министра спорта Одеса Байсултанова, который, кстати, сохранил свой пост после отставки Олега Матыцина.

«Министерство спорта ни в каком виде не может вмешиваться в деятельность федерации. Так сделали федерации, используя свой ресурс. Объединение только началось. Если есть регулятор, он должен быть регулятором, а не видимостью. Я абсолютно поддерживаю Дегтярёва. Он за то, чтобы была централизация. Она должна быть — и она будет.

Кого-то задевает, кого-то нет. Давайте выпрямлять, чтобы этого не было. А то любой вопрос – администрация, аппарат, все остальные, Минспорт в последнюю очередь. Так не должно быть. Минспорт в первую очередь – все остальные дальше. Ваше мнение мы услышим, но сделаем так, как считаем нужным. Если не нравится, извините, ваши проблемы», – приводит Sports слова Байсултанова во время одной из сессий форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

А Дегтярёв пока мягко намекнул на то, что нужно объединить и лыжные виды спорта. Несмотря на вполне себе работающую Ассоциацию лыжных видов спорта, которую возглавляет Елена Вяльбе, являющаяся членом FIS. Развитие событий, кажется, можно предугадать. Но не в самое ближайшее время.