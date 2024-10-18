«Я чувствую себя израильтянином». Гонщик, уехавший из России, выиграл медаль ЧМ-2024

Небольшой датский город Баллеруп в середине осени стал центром мирового велоспорта. Там на треке с 16 по 20 октября проходит чемпионат мира – 2024. Даже в нейтральном статусе из России на соревнованиях никто не выступает, но без наших на этом международном старте не обошлось.

В кейрине серебряную медаль выиграл экс-россиянин, а ныне представитель Израиля Михаил Яковлев. Золото досталось японцу Кенто Ямасаки.

Михаил Яковлев (слева) Фото: ZUMA/ТАСС

Яковлев заслужил право быть на подиуме ЧМ, выиграв все предварительные заезды. Правда, в самом финале гонщик едва не остался за чертой призёров. До последних метров дистанции Михаил шёл четвёртым-пятым и лишь затем совершил мощный рывок. Однако дотянуться до японца не удалось.

Лучший сезон в карьере

24-летний уроженец России в Дании провёл лучшую гонку в карьере. А вообще, 2024-й – поистине успешный для него год.

Достаточно вспомнить парижскую Олимпиаду. Там в 1/8 финала спринта Михаил Яковлев сразился с британцем Хамишем Тёрнбуллом и проиграл тому 0,001 (!) секунды. Фотофиниш тогда решил всё. А спустя несколько дней Яковлев стал четвертьфиналистом Игр в кейрине, заняв итоговое пятое место.

В копилке велогонщика были медали и до ЧМ в Дании, но выиграны они были ещё под флагом России. На ЧМ-2021 Яковлев стал бронзовым призёром в кейрине и взял бронзу ЧЕ-2021 в спринте.

«Я чувствую себя израильтянином»

Ну а дальше случилось то, что спортсмен вряд ли планировал. В 2022 году после начала СВО Михаил решил сменить спортивное гражданство и выступать за Израиль. Туда он отправился вместе с семьёй.

По данным СМИ, российская сторона долго не согласовывала переход гонщика, но он всё же состоялся. Смена гражданства произошла на фоне отстранения Олимпийского комитета России.

Михаил Яковлев Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Изменение ситуации в России на Михаила уже никак не повлияет.

«Я чувствую себя израильтянином. Я еврей. Хочу представлять Израиль и выступать за него. Мне всё равно, попросят ли меня вернуться».

Очевидно, в сборной России по велогонкам сожалеют из-за потери классного спортсмена. Михаила Яковлева точно не хотели отпускать. А специалисты, которые называли его перспективным, явно не обманули.

И неудачи, случившиеся с экс-россиянином на Олимпиаде-2024 в Париже, вполне могут превратиться в медали на грядущих Играх 2028 года. Возможно, именно там Яковлев сразится с кем-нибудь из бывшей сборной.