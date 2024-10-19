Российским спортом будут рулить так же, как это было в СССР. Владимир Путин одобрил

Президент России Владимир Путин официально разрешил министру спорта Михаилу Дегтярёву выдвинуть кандидатуру на вакантный пост главы ОКР. Вся власть в российском спорте сосредоточится в одних руках. В СССР такое совмещение постов было, да и в наши дни в других странах государственные служащие работают в общественных организациях. К чему это приведёт?

Ответ – к полной управляемости спортом со стороны государства. Собственно, в России спорт всегда был государственным. И в других реалиях просто не существовал. Но федерации по видам спорта работали в достаточно свободном режиме без тотального контроля. Теперь их работа точно изменится. Хотя бы в плане доступа к финансовым ресурсам. Теперь государство будет решать, кто достоин получать деньги из специального фонда, наполняемого букмекерами, а кто может и обойтись.

И глава ОКР не будет спорить с министром спорта, не говоря уж о руководителях отдельных федераций, о том, стоит ли отправлять спортсменов в нейтральном статусе на международные старты. Этот вопрос, кажется, больше не требует обсуждений.

В СССР, кстати, подобное совмещение было. Первый руководитель НОК СССР Константин Андрианов работал первым заместителем руководителя Спорткомитета СССР, его сменщик Сергей Павлов вообще возглавлял Госкомспорт, как и пришедший позже к руководству Марат Грамов. Бывший (очень осторожный) глава ОКР Александр Жуков тоже на государственных должностях работал.

На форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе политика государства в области спорта была обозначена чётко: развивать спорт, привлекать всё больше людей к активным занятиям, строить спортивные сооружения, убрать из детского спорта любую коммерцию, способствовать возвращению российских спортсменов на международные соревнования, но в условиях отстранения уделять главное внимание внутренним стартам и новым форматам.

Владимир Путин Фото: РИА Новости

«Если действительно у нас министр спорта возглавит и Национальный олимпийский комитет, то тогда у него, у министра и у президента НОК в одном лице, будет больше возможностей, полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах, работать более плотно с федерациями», – сказал Владимир Путин.

Больше полномочий общаться и регулировать – Михаил Дегтярёв именно за этим и был назначен на пост министра спорта. И объединение постов наверняка было запланировано сразу, просто сделано всё чётко в соответствии с Олимпийской хартией. Возможно, следующий шаг – сокращение списков национальных команд по всем видам спорта.

Хорошо ли это для спорта? Пока выводы делать слишком рано. Но как минимум перестройка спорта в России должна привести к тому, чтобы люди действительно работали, а не просто занимали посты.