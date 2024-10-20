Российская велогонщица стала последней в истории чемпионкой мира. Такого уже не повторится

Яна Бурлакова снесла всех соперниц в гите на 500 м с места и завоевала золото. Теперь эту дистанцию заменят на другую.

Россиянка Яна Бурлакова стала чемпионкой мира по велоспорту, выиграв в датском Баллерупе гит на 500 м с места. Она разорвала всех соперниц, став единственной, кто преодолел дистанцию быстрее 33 секунд. Бурлакова, которая ранее выступала под фамилией Тыщенко, ещё за пару дней до старта говорила тренеру, что не готова.

Бурлакова стала единственной представительницей России, выступавшей на чемпионате мира по велотреку. Чтобы попасть на турнир, только нейтрального статуса было недостаточно. Яне необходимы были квалификационные баллы UCI (Международного союза велосипедистов), которые в нынешних условиях непросто набрать.

Тут стоит отметить отличную работу Федерации велоспорта России, которая добилась для 24-летней Бурлаковой права участвовать в турнире именно с точки зрения спортивного принципа. К счастью, и страна-организатор не стала накладывать вето на участие россиянки в чемпионате мира.

Яна Бурлакова Фото: fvsr.ru

Яна в итоге просто пронеслась по датскому треку. Сначала она показала лучший результат в квалификации, где участвовали более двух десятков спортсменок. В финале, стартовав последней, Бурлакова отдала всё, что было у неё в ногах, и победила, оставив позади сразу трёх британок. И по ходу заезда, и после его окончания, когда Яна посмотрела на табло и увидела итоговое время, болельщики на трибунах поддерживали российскую спортсменку.

«Очень рад за неё, рад, что она воплотила в жизнь свою мечту. Мы очень рады, что все усилия, которые были приложены для её выступления на чемпионате мира, привели к титулу. UCI пошёл навстречу в плане квоты на 500 м. Янина и наша мечта сбылась. Мы рады, что вся команда хорошо сработала, она выступила в Дании и выиграла это золото», — прокомментировал победу Бурлаковой глава ФВСР Вячеслав Екимов в интервью «Матч ТВ».

Яна Бурлакова громко заявляла о себе ещё на юниорском уровне, а среди взрослых до отстранения успела взять серебро и бронзу на чемпионате мира и три бронзы на чемпионате Европы. Бурлакова продолжила победные традиции Анастасии Войновой и Дарьи Шмелёвой.

«Я очень рада тому, что выступила здесь. Это моя первая майка чемпионки мира, что нереально круто, конечно. Не была уверена в своих силах, но была уверена, что покажу максимум. За несколько дней до чемпионата я тренеру устраивала: «Ну всё, не еду». А он терпеливый и всегда меня поддерживал. Я до сих пор не верю, что выиграла. Ещё неделю буду спать в майке чемпионки мира», — сказала сама чемпионка.

Яна Бурлакова Фото: из личного архива Яны Бурлаковой

Для российского велоспорта медаль чемпионата мира – значимое достижение в нынешних условиях, а золотая медаль – достижение фантастическое. По сути, последний крупный турнир, на котором россияне пусть и в нейтральном статусе, но были представлены в более-менее полном составе – чемпионат мира – 2023 среди юниоров в Колумбии. Тогда 10 наших спортсменов завоевали девять наград: четыре золотых, одну серебряную и четыре бронзовых.

Бурлакову награждали под «Симфонию №9» Людвига ван Бетховена, но спортсменка на пьедестале пела российский гимн. Кстати, Яна стала последней чемпионкой мира на дистанции 500 м – со следующего сезона женщины будут соревноваться в гите на 1000 м, как и мужчины.

Ну и такой вот факт: у Яны Бурлаковой есть нейтральный статус, а её супруг Данила Бурлаков включён тем же UCI в число спортсменов, участие которых в соревнованиях признано нежелательным.