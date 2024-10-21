Россия добыла золото на международной арене! Итоги чемпионата мира по велоспорту – 2024

В Баллерупе, Дания, завершился чемпионат мира – 2024 по велоспорту на треке. На постолимпийским старте разыграли 22 комплекта наград. Россия, как и ожидалось, была представлена в нейтральном статусе.

Своим шансом выступить на втором главном старте сезона блестяще воспользовалась Яна Бурлакова. Россиянка выиграла золото в гите на 500 м. В финальном заезде гонщица победила с результатом 32,863 секунды, оставив позади двух британок – Софи Кейпвелл (+0,147) и Кэти Марчант (+0,256).

«Буду спать в майке чемпионки мира»

Триумф Бурлаковой на датской земле по-настоящему исторический. Во-первых, сейчас российскому спорту как воздух нужны победы. Ну а во-вторых, Яна стала последней в истории чемпионкой мира на дистанции 500 м. Со следующего года женщины переходят на дистанцию 1000 м.

Яна Бурлакова Фото: Zuma/ТАСС

«Я очень рада тому, что выступила здесь. Это моя первая майка чемпионки мира, что нереально круто, конечно. Не была уверена в своих силах, но была уверена, что покажу максимум. За несколько дней до чемпионата я тренеру устраивала: «Ну всё, не еду». А он терпеливый и всегда меня поддерживал. Выходя с утра, чувствовала себя свежее, но ощущения, что лечу, парю, не было. Не было легкости в ногах. Утром были рабочие, средние секунды, однако они позволяли бороться. Вечером выходила достаточно спокойно, не скажу, что увереной в себе, но решила, что сделаю всё, будь что будет.

Я до сих пор не верю, что выиграла. Возможно, сегодня и ещё неделю буду спать в майке чемпионки мира», – приводит слова Бурлаковой «Матч ТВ».

Экс-россиянин принёс медаль Израилю

В мужской части турнира тоже был замечен россиянин. Но с приставкой «экс». Израильский гонщик Михаил Яковлев выиграл серебро в кейрине. Это уже вторая медаль уровня чемпионата мира в карьере 24-летнего спортсмена.

Любопытно, что Яковлева с трудом отпустили из сборной России пару лет назад. Спортсмена небезосновательно называли перспективным. Он, в свою очередь, выбрал путь выступлений под флагом Израиля в 2022 году. Это решение уже привело спортсмена к лучшим в карьере результатам.

Лаврейсен – лучший. Никто не спорит!

Если же говорить о звёздных атлетах, никак не связанных с Россией, то нидерландец Харри Лаврейсен отполировал и без того удачный олимпийский сезон. Он выиграл золото как в личном, так и в командном спринте.

Теперь Харри – единолично самый титулованный велогонщик планеты. В Баллерупе ему удалось стать 16-кратным чемпионом мира и сместить с трона француза Арно Турнана. У того осталось «лишь» 14 побед на ЧМ.

Харри Лаврейсен Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA/ТАСС

Проявление тотального превосходства нидерландца было лишь вопросом времени. Это стало ясно после Олимпийских игр в Париже. Там Лаврейсен забрал золото в индивидуальном и командном спринтах, а также в кейрине. Париж он покинул в статусе пятикратного олимпийского чемпиона.

Победы Харри помогли Нидерландам забрать первенство в медальном зачёте датского чемпионата мира. А Россия, если бы выступала с флагом, была бы выше США, Австралии и Франции, чьи гонщики остались без золота.

Медальный зачёт ЧМ-2024 по велотреку:



1. Нидерланды – 4 – 5 – 2 (11)

2. Великобритания – 4 – 4 – 5 (13)

3. Дания – 4 – 2 – 1 (7)

4. Япония – 3 – 0 – 3 (6)

5. Новая Зеландия – 2 – 0 – 2 (4)

...9. Россия – 1 – 0 – 0 (1).

В 2025 году чемпионат мира по велоспорту на треке пройдёт в Сантьяго, Чили.