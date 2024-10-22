«Вайперс Кристиансанд», в котором зажигала Анна Вяхирева, на грани гибели. Хотя шанс на спасение есть.

Большая трагедия для мирового гандбола: в Норвегии не нашли денег на лучший клуб мира

Это спортивная сага, достойная вашего внимания. Норвежский гандбольный клуб «Вайперс Кристиансанд» – лучший клуб мира. В 2021-м, 2022-м и 2023-м «гадюки» выиграли Лигу чемпионов – главный турнир Старого света. А цвета команды защищали лучшие игроки мира, включая россиянку Анну Вяхиреву. Однако эпоха процветания завершилась неожиданно быстро.

В сезоне-2023/2024 действующие победительницы Лиги чемпионов боролись за выживание. А в октябре 2024-го клуб объявил о финансовом крахе.

Деньги решили всё

В понедельник, 21 октября, клуб объявил о собственном банкротстве. Руководство долгое время пыталось найти новые источники финансирования, однако справиться с этой сложной задачей так и не получилось.

«С тяжёлым сердцем мы вынуждены сообщить вам, что правление нашего клуба пришло к выводу, что оснований для дальнейшей его деятельности нет. Несмотря на интенсивные усилия по поиску решений, нам, к сожалению, не удалось обеспечить устойчивое финансовое будущее.

Игроки «Вайперс Кристиансанд» Фото: Пресс-служба «Вайперс Кристиансанд»

Нам очень жаль, что мы оказались на перепутье. Мы понимаем, что это решение затрагивает многих – персонал, волонтеров, игроков, партнёров и, что самое важное, болельщиков, которые были рядом с нами как после побед, так и после поражений. И мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за неоценимую поддержку, которую вы нам оказывали», – сообщила пресс-служба команды.

Цена вопроса – € 2 млн. Эту сумму в клубе должны был найти к 18 октября, но просрочили все дедлайны. В СМИ сообщали о нескольких потенциальных спонсорах. В их числе были и инвесторы с Ближнего Востока.

Контроль над клубом? Нет!

Представителям «Вайперс» дали ещё три дня на то, чтобы сотворить чудо. Ведь буквально на флажке появилась небольшая надежда на спасение – перед советом директоров клуб получил предложение о выкупе акций.

Но договориться не удалось. И председатель совета директоров Петер Гитмарк объяснил, почему в итоге не сложилось.

«Мы сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб, однако подавляющее большинство членов совета директоров пришло к выводу, что нет смысла продолжать управлять клубом. Денег для того, чтобы дотянуть до лета, у нас не было. Мы могли бы продержаться несколько месяцев, но тогда проблемы только накопились бы.

Игроки «Вайперс Кристиансанд» Фото: Пресс-служба «Вайперс Кристиансанд»

У нас была возможность получить средства от государства, однако только в случае гарантий, что мы смогли бы существовать ещё долго. Мы не смогли этого гарантировать. Некоторые инвесторы выдвигали такие же условия.

Несколько бизнес-групп хотели внести деньги, но отказались. В первую очередь потому, что хотели получить контроль над клубом, чего Норвежская гандбольная ассоциация делать не позволяет. Впрочем, мы не хотели такого поворота и сами.

Игроки и тренеры уйдут бесплатно», – сказал Гитмарк VG.

Норвежское дежавю

Вообще, «гадюки» оказались на грани выживания уже не в первый раз.

В 2006 году команда лишилась нескольких очков, опять же, из-за проблем с финансированием. Тогда помогли сторонние инвесторы.

А в 2013 году от трагической кончины норвежек спасло приглашение Гуннара Петтерсена. Вместе с этим специалистом «Кристиансанд» превратился в чемпиона. В сезоне-2017/2018 команда завоевала титул победителя чемпионата и Кубок Норвегии впервые в своей истории. Затем случились триумф в Лиге чемпионов и гегемония на внутренней арене. Титул чемпионок страны норвежские гандболистки забрали вот уже седьмой раз кряду.

Однако даже после серии триумфов на внутренней и международной аренах проблемы с финансированием сохранялись. Именно поэтому «гадюкам» пришлось расстаться с Анной Вяхиревой – затраты были слишком велики.

Клуб ещё удастся спасти?

21 октября прозвучали заявления о банкротстве. Но клуб ещё сохраняет надежду найти положительный ответ на вопрос – есть ли жизнь после смерти?

Сообщается, что группа людей, в состав которой входит и бывший член правления Мортен Йоргенсен, готова предоставить финансовые гарантии.

О развитии событий станет известно в ближайшие несколько дней. Уже 30 октября команда должна сыграть в национальном чемпионате с «Фолло ХК Дамер», и надежда, что «гадюки» выйдут на площадку, сохраняется.

Также ожидается внеочередное собрание команды, на котором в случае подтверждения финансовых гарантий может быть избрано новое правление.

Возможно, лучший клуб мира спасут. Но надолго ли?