«Сейчас уже не хочу за границу, если честно». Интервью с крутым российским регбистом

В октябре в России завершился большой регбийный сезон, продолжавшийся почти полтора года из-за перехода на систему «весна-осень». В финале чемпионата России по регби – 2023/2024 сенсации не случилось: золото себе вернул красноярский «Енисей». А полузащитник веера Рамиль Гайсин в решающем матче набрал семь очков, когда команда играла в меньшинстве.

Красноярский флай-хав и подвёл для «Чемпионата» итоги сезона, рассказав и о победе сборной России над «Барбарианс» в осеннем матче, и о растущей силе национального чемпионата, и о том, как он «мучит» тренера по выходным.

«Настроились, вышли, показали хорошую игру»

– Рамиль, 12 октября сборная России в Самаре сыграла с «Российскими Барбарианс» и впервые одержала победу над сборной легионеров, за которую и россияне выступают. Насколько вы согласны с утверждением, что получилось обыграть фактически второй состав сборной ЮАР?

– На этот матч многие легионеры по разным причинам не смогли приехать: кто-то травмирован был, кого-то клуб не отпустил. Но в целом команда сильная была, и мы это понимали. Да и подготовка у нас была всего два-три дня в этот раз. Но мы вышли, сыграли как по книжке, особенно первые 15-20 минут, набрали 21 очко, в целом всё было здорово. Потом защищались неплохо. Самое главное, что не пропустили в первом тайме, не дали «Барбарианс» ни занести, ни забить штрафной. Очков они не набрали, хотя и были рядом с нашей «зачёткой». В перерыве поговорили, что надо задел сделать и потом спокойненько доигрывать. Это всё у нас и получилось.

Рамиль Гайсин, 33 года



Воспитанник академии «Енисей-СТМ».

В основной команде с 2010 года.

Чемпион России – 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024.

Обладатель Кубка России – 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2024.

Обладатель Суперкубка России – 2014, 2015.

Призёр чемпионатов Европы по регби-15.

Участник Кубка мира – 2019 в Японии.

Чемпион Европы и победитель Универсиады в регби-7. Воспитанник академии «Енисей-СТМ».В основной команде с 2010 года.Чемпион России – 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024.Обладатель Кубка России – 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2024.Обладатель Суперкубка России – 2014, 2015.Призёр чемпионатов Европы по регби-15.Участник Кубка мира – 2019 в Японии.Чемпион Европы и победитель Универсиады в регби-7.

– Чем этот матч с «Российскими Барбарианс», кроме смены спортивного гражданства лучших легионеров Экстина и Эстерхейзена, отличался от всех прошлых встреч?

– Я в двух матчах участвовал. Думаю, раньше состав был всё-таки посильнее, чем в этот раз. В основном к концу сезона все игроки сборной уже в хорошей форме. Настроились, вышли, показали хорошую игру, красивые попытки были. Многие, кто звонил и писал после матча, говорили, что им очень сильно понравилась игра, что они давно не видели такую сборную России.

«Я уже потом понял, что та реализация значила»

– Концовка сезона для «Енисея-СТМ» и для вас лично вышла довольно непростая. Но если в прошлом году у вас не получилось забить очень нужный штрафной в финале чемпионата страны, в этом – фактически вы и заработали победу, занеся попытку и точно пробив реализацию.

– Начнём с прошлого года. Был очень крутой матч, и я сыграл неплохо. Если кто-то сомневается, то может пересмотреть игру. А что касается того эпизода… Была ничья на табло и последняя минута, и у нас был шанс выиграть. Да, у меня не получилось забить тот штрафной. Ушли в дополнительное время, я там забил штрафной намного сложнее, но, к сожалению, мы в итоге проиграли три очка.

В этот раз у нас была очень хорошая атака и была возможность у ребят занести. Там, наверное, сантиметры оставалось до попытки, чуть-чуть не хватило. Тромп пошёл в перехват, и отдавать пас было опасно, пришлось самому обыгрывать и заносить. Но не так было тяжело занести попытку, как забить реализацию. Я понимал, что, если сейчас забью, мы выйдем вперед, плюс у нас было ещё удаление… В дальнейшем не было даже предпосылок для набора очков. Но это я уже потом с холодной головой понял, что та реализация значила.

– Это сезон был бесконечно длинный, с переходом обратно на «весна-осень». А лично вам как комфортнее играть?

– Ну да, сезон очень долгий был. Это ещё хорошо, что у нас небольшой отпуск летом, мы маленько отдохнули, восстановились. А то, что плотный график – это привычно, потому что раньше были и чемпионат Европы, и еврокубки.

Что касается финала в октябре, то лучше играть летом, как до этого мы играли, в июне. Погода теплее, и нам хорошо, и болельщикам.

«Первая четвёрка в России очень плотная»

– Вы уже второй десяток лет играете в чемпионате. И, кажется, в последние лет пять он сильно изменился. Медали берут новички, а некогда флагман российского регби «ВВА-Подмосковье» в самом низу таблицы.

– Да, изменения чувствуются. На самом деле, чемпионат вырос, больше конкурентоспособных команд стало. Если раньше мы с «Красным Яром» стабильно играли в финале, то в последние годы соперники меняются. Сейчас уже можно сказать, что первая четвёрка очень плотная. Но, опять же, взять хотя бы четвертьфинал: «ВВА» первый тайм у нас выиграло. То есть каждая команда как минимум 40-50 минут может конкурировать с любым соперником.

Даже вот финал взять. Ну классный же матч! До последнего было непонятно, кто выиграет. Все в восторге, болельщики рады. Это намного круче, чем когда ты выходишь и выигрываешь 10-20 очков, когда уже за 10-15 минут до конца понятно, кто победит. Да и для меня как игрока это намного интереснее!

Игроки «Енисея-СТМ» Фото: enisei-stm.ru

Если говорить в целом, то я отметил бы «Стрелу» из Казани, «Локомотив». «Яр» очень хорош на самом деле. Да, может, концовку они провалили, но молодежь там очень хорошая, ей нужно сделать небольшое усилие, и будет бороться за медали. Также у «Динамо» молодежь замечательная. А «ВВА» жаль. Действительно были лидерами, в сборной ребята играли. У них такой костяк был! Развалился такой именитый клуб… А в Монине всегда такая заруба была, особенно в 2019-2020 годах – у них очень сильная была команда!

– Ранее вы говорили, что любимых игроков на вашей позиции у вас нет, но за чьей игрой вам нравится или нравилось наблюдать?

– Дэн Картер, Поллард из ЮАР. Сейчас нравится Смит из сборной Англии, Также Маккензи могу отметить.

– Есть в России кто-то из молодых на вашей позиции, кого бы вы могли отметить?

– Есть неплохая молодежь. Время покажет, кто и как будет играть.

«Мечта была – попасть на Олимпиаду»

– Давайте перенесёмся почти на 15 лет назад. В 2010 вы были в юниорской сборной России, которая взяла бронзу Junior World Cup Trophy (на тот момент турнир для команд, не входящих в топ-8 сильнейших в мире. — Прим. «Чемпионата»). Костяк был из «Славы», но вы и ещё несколько регбистов были из Сибири. Вы тогда взяли бронзу. В чём была сила той команды?

– Вот буквально на днях с Колей Почечуевым вспоминали это после игры с «Барбарианс». На моей памяти это была сильнейшая юниорская сборная. Андрей Черевичный тогда такую команду сплотил! А дальше уже точечно добавлял игроков. Тогда в структуре «Славы» было несколько школ по всей стране, Стас Сельский был капитаном. Думаю, если бы все, кто тогда был в команде, остались, то до сих пор играли бы на высочайшем уровне.

Мировая серия по регби-7. Рамиль Гайсин (слева) Фото: Мария Андерсон

– Некоторые уже пошли в тренерство, причём не только любителей, но и команд чемпионата России, как, например, Максим Толмачёв.

– Да, некоторые тренируют… Перспективные ребята были, просто жизнь такая штука, что у всех своё направление, и не все остались в регби, к сожалению.

– В 2011 году вас вызвали в сборную по регби-7. Получилось и на Мировых сериях поиграть, и Универсиаду в Казани в 2013 году выиграть, и на Кубок мира в Сан-Франциско съездить, но потом в интервью говорили, что «семерка» для игроков помоложе и вы хотите сделать акцент на «классику».

– Да, на момент Универсиады мне было 22, я был студентом-очником в педуниверситете. Мне тогда даже от вуза 5000 рублей заплатили за победу в Казани. Генри Пол был тренером в 2011 году. Он меня вызвал в Сочи. И вот с тех времён я начал ездить со сборной по регби-7. И Мировые серии захватил, чемпионат Европы мы дважды выиграли. Про Казань я и раньше говорил, и сейчас скажу: это было очень масштабное, крупное, праздничное мероприятие. Тогда я ещё не понимал, думал, это только начало, что у меня таких турниров будет ещё очень-очень много. А сейчас, когда время прошло, понимаю, что вот были Универсиада в Казани и Кубок мира в Японии. Всё.

Если честно, мне очень нравилось играть в регби-7. Особенно когда молодой был. И на Олимпиаду хотел попасть в Рио-де-Жанейро, это моя мечта была. И это единственное разочарование, что не попал на Олимпийские игры в 2016 году, хотя была возможность. И жалко, что не проехал всю Мировую серию, потому что меня только на пару этапов в конце отпускали, в Глазго и Лондон. Меня от Англии и Шотландии уже под конец тошнило (улыбается).

Мировая серия по регби-7 Фото: Мария Андерсон

«Сейчас уже не хочу за границу, если честно»

– Какие матчи были самыми запоминающимися в вашей карьере?

– Наверное, матч с Румынией, году в 2017-м или 2018-м играли, могли выиграть на последних минутах, когда я не забил реализацию, и мы уступили. Ещё финал чемпионата с «Локомотивом», конечно. Была возможность забить штрафной и забрать игру, но у меня не получилось этого сделать.

А так, из громких матчей, которые мы выиграли… Очень много их, и в еврокубках, и в сборной, когда мы в 2015 году команду Румынии обыграли в Краснодаре. Такие эмоции были. А потом, конечно, Кубок мира.

– Вы всегда открыто говорили, что с удовольствием бы уехали играть за границу. Сейчас ещё смотрите в этом направлении?

– Меня в Японию хотели пригласить после Кубка мира, и переписка была, но маленько не получилось. Я, конечно, расстроился. А сейчас? Нет, сейчас уже не хочу, если честно. Если только на стажировку, то можно было бы поехать, просто поработать с хорошими тренерами, посмотреть, как и что они делают. Сейчас я хочу уже спокойненько в России доиграть. Два-три сезона, и всё. Если мне было бы сейчас 20 лет, я бы с удовольствием уехал, я думаю, у меня бы многое получилось. Но если быть реалистом, то уже поздно очень.

«Как можно устать от того, что ты любишь?»

– Вы известны как регбист, который очень много работает вне общего тренировочного процесса. Почему вы это делаете?

– Мне кажется, когда наш южноамериканский тренер Рейнард ван Асу в выходные получает от меня сообщение, что мы едем на стадион, иногда он хочет его пропустить, сделать вид, что не получал (смеётся).

Я как профессиональный спортсмен стараюсь делать всё максимально хорошо. А для этого надо ежедневно тренироваться. Если ты не будешь тренироваться, у тебя ничего не получится. Уверен в этом. Есть, конечно, уникумы или очень сильно одаренные люди, у которых и так будет всё получаться. Но 99% тех, кто чего-то добился – это трудяги. И я не про регби, а вообще в целом.

Рамиль Гайсин Фото: enisei-stm.ru

Я люблю тренироваться, люблю приезжать на стадион. Если мой выходной начинается не со стадиона, то для меня это очень плохой день. И по настроению, и по всему я привык просыпаться и ехать на стадион. Это для меня очень большая мотивация. И я рад, что она с возрастом не уходит, а только, наоборот, становится всё больше. И всей молодежи, всем, кто хочет чего-то добиться, без разницы, в регби или в другом виде спорта, надо понять одно – ты должен чем-то жертвовать ради успеха. Если ты действительно хочешь.

– А как вы вообще отдыхаете?

– А как можно уставать от того, что ты любишь? Я обожаю тренироваться, играть. То, что связано с регбийным мячом, особенно индивидуальная тренировка, это нечто. Я от этого, наоборот, набираюсь сил и эмоций. А дальше по ходу дня получаю удовольствие от того, что потренировался.

Дома меня ждут три маленькие красивые принцессы, всегда встречают, обнимают, целуют. Для меня это большое счастье. В выходной после тренировки я весь день дома. Так что ничего особенного.

«Судьи тоже люди и могут ошибаться»

– Как вы относитесь к нововведениям, касающимся судейской работы, к «бункеру», который сейчас в мировом регби используют для вынесения решений о красных карточках?

– К судьям я отношусь с уважением, это их работа, стараюсь вообще к ним не лезть, потому что они тоже люди, тоже могут ошибаться так же, как и мы в игре. Пусть они ведут игру, главное, чтобы вели её качественно.

А ТМО – это, конечно, большой плюс в регби. То, что в нужный, важный момент можно посмотреть и принять на 100% правильное решение – это же здорово.

– Сейчас хотят давать красную карточку только на 20 минут. Что думаете?

– Мне кажется, это интересное решение. Посмотрим, как это будет.

– Кто-то считает, что это спасает интригу, а кто-то – что уменьшает значимость красной карточки и самого наказания за серьёзный проступок.

– С другой стороны, да, тоже верно. Но, опять же, как они решат, так и будет. Нам останется только играть. Для этого есть специальная комиссия, которая занимается изменениями в правилах. Им это виднее, они этим занимаются. Мы-то всего лишь играем в регби и стараемся делать это красиво.

«Боюсь наши конкуренты уже далеко от нас»

– Сегодня российская регбийная молодежь варится в собственном соку. В разговоре перед финалом Суперкубка Джей Пи Нил рассказывал, как в ЮАР перестроили всю внутреннюю регбийную кухню во время международной изоляции, и все мы помним, к чему это привело в 1995 году после возвращения. Как сейчас нашим ребятам набираться опыта?

– Я бы собрал несколько команд: основную сборную, молодёжку и «Барбарианс», и играли бы они, например, по кругу. Два-три матча обязательно. А то, что мы собрались на два дня, потренировались, сыграли матч… По сути же, для галочки. Во всём мире в это осеннее окно обычно всегда запланированы три тест-матча. Мы тоже всегда играли по два-три тест-матча. Думаю, так же должно происходить и дальше. Но, опять же, не все, наверное, «Барбарианс» захотят ещё пару дополнительных недель провести в России.

– Домой им тоже хочется, ещё и лететь неблизко.

– Да, это ещё две-три недели поиграй, и остаётся месяц, чтобы съездить домой, в ЮАР. Не все захотят, многие откажутся. Как здесь правильно быть, я не знаю, если честно. Пока просто ждать, когда это всё закончится. Но, опять же, когда это закончится, где окажется Россия – большой вопрос. Потому что если взять ведущие страны, Грузию, например, то все играют в Европе. Португалия, Испания – все в Европе. Это очень сильные команды, с которыми мы конкурировали. Но, боюсь, они уже очень далеко от нас.

Рамиль Гайсин с партнёрами во время матча Россия – Румыния Фото: Мария Андерсон

«Думаю, ещё два годика поиграю»

– В 2021 году вы говорили, что ещё буквально пару-тройку сезонов поиграете, а потом будете думать, что делать дальше. Вот, собственно, пара-тройка сезонов позади. Какие планы?

– Всё осталось так же (смеётся)! Ещё, думаю, два годика поиграю. И потом уже буду думать, потому что возраст. И охота заниматься чем-нибудь другим.

– Чем-то другим, связанным с регби?

– Вероятно. Один из вариантов – просто работать с ребятами, с бьющими, с 10-ми номерами, с 15-ми, с девятыми. Конкретно по игре, по ноге, по технике, по всему в этой узкой специализации.

– Как раньше со сборной работали?

– Да, как иностранные тренеры, которые к нам приезжали и работали исключительно с бьющими: девятые, 10-е, 15-е, техника и упражнения. Есть у меня и тот опыт, есть и интересные вещи, которые делаю сам. Но посмотрим. Если честно, хочу и маленько другого вне спорта, но, если всё вместе получится, будет классно. А так — в душе-то мне всё ещё 22!