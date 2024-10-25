Россия снова в деле! Наш пловец добыл первую медаль на международной арене с 2021 года

1038 дней российские пловцы не добирались до медалей международных турниров. Но 24 октября 2024-го Андрей Минаков прервал эту чёрную полосу.

Буквально в начале октября россиянин получил нейтральный статус и вернулся на международные старты. Теперь же Минаков стал третьим на этапе Кубка мира в Инчхоне (Южная Корея). Россия снова в деле!

Возвращение

Наши пловцы не видели крупных международных стартов от World Athletics уже два с половиной года – с февраля 2022 года. Исключением стали лишь двое спортсменов: Юлия Ефимова, которая пыталась отобраться на Олимпиаду, и Евгений Сомов, выступивший на Играх в Париже.

В основном же россияне пребывали в изоляции, хотя в нейтральном статусе им разрешили выступать ещё осенью 2023-го. Вот только наших спортсменов и Всероссийскую федерацию плавания (ВФП) не устраивали условия допуска.

Евгений Сомов на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но в октябре 2024 года всё изменилось. ВФП решила собрать группу пловцов, которые будут помогать нашим спортсменам вернуться на международные старты. В числе первых нейтральные статусы получили Андрей Минаков и Ника Годун. Следом к списку добавились Иван Кожанкин и Анна Егорова.

«В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение создать группу атлетов, готовых выступать на соревнованиях под эгидой World Aquatics, в нейтральном статусе», – заявляли в пресс-службе ВФП.

Такое «потепление» могло быть вызвано двумя причинами. Первая – попытка World Athletics смягчить критерии допуска. На сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (AIU) появился файл с обновлёнными упрощёнными правилами, но, впрочем, вскоре он был заменён на старый, в которым россиянам не делали никаких послаблений.

Вторая причина – тектонические сдвиги в российском спорте и предстоящее объединение всех водных федераций. Это решение окончательно будет принято только 31 октября. Возможно, сейчас наших пловцов отправили на международные старты, чтобы прощупать почву и понять, как потом возвращать на турниры синхронисток и прыгунов в воду.

«Главная цель – выполнить норматив на ЧМ»

Чем бы ни было вызвано возвращение россиян на международные старты, прошло оно удачно.

«Первый международный старт за три года! Главная цель этой поездки – выполнить норматив на ЧМ по короткой воде, который пройдет в декабре в Будапеште. Всем огромная благодарность за поддержку! Работаем!» – написал в своём телеграм-канале Минаков перед стартом этапа Кубка мира.

Андрей Минаков Фото: Из личного архива спортсмена

И для Андрея всё сложилось прекрасно. Он без особых проблем пробился в финал на дистанции 100 м баттерфляем (50,31). А в решающем заплыве Минаков завоевал бронзу, преодолев дистанцию за 49,71 секунды. От победителя Ноя Понти россиянин отстал на 0,9 секунды, а от занявшего второе место Нильса Корстанье – на 0,72 секунды.

Бронза Минакова – первая медаль российских пловцов за 1038 дней. Последней наградой наших пловцов на международной арене была бронза чемпионата мира по короткой воде. 21 декабря 2021 года Климент Колесников, Данил Семьянинов, Андрей Минаков и Александр Щёголев стали третьими в комбинированной эстафете 4x100 м.

Увы, поделиться эмоциями от важнейшей медали из-за действующего для нейтралов из России запрета на общение с журналистами Минаков не смог. Тем не менее он выложил скромный пост в свой телеграм-канал.

В России по достоинству оценили результат Андрея.

«Минаков – молодец, рад, что ему удалось показать свое спортивное мастерство», – сказал глава ВФП Владимир Сальников «Матч ТВ».

Важность случившегося оценил и Евгений Коротышкин.

«Этапы Кубка мира — это время простартовок, когда спортсмены только начинают свой спортивный сезон. За счет этих этапов ребята подходят к чемпионату мира. То, что он третий, не имеет никакого значения, главное, что он там, что это старт из 50 секунд, и важнее, какая будет динамика от старта к старту. А то, что начали выступать на международных соревнованиях, это маленькая, но победа», – пояснил призёр Олимпиады.

Впереди у Андрея ещё три заплыва: 100 м и 200 м вольным стилем и 50 м баттерфляем. И вполне вероятно, что он снова доберётся до медали.