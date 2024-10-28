Русского танка пустят на ковёр? Наши борцы стартуют на чемпионате мира!

Албания прямо сейчас – центр мировой борьбы. Эстафету у ЧМ в категории до 23 лет перенимает мировое первенство в неолимпийских весовых категориях. Этот турнир скоротечен, но обещает массу сюрпризов для фанатов единоборств. Российские борцы допущены в полном составе.
Дорогу классикам
Программу начинают представители греко-римского стиля.
28 октября утром на ковёр выйдут спортсмены в весовых категориях до 55, 63, 72, 82 кг. Тогда же вечером определятся финалисты. А победителей мир узнает уже на следующий день.
Россию, как все привыкли, в нейтральном статусе представят:
- Эмир Сефершафаев (55 кг) – серебряный призёр ЧМ-2021;
- Садык Лалаев (63 кг) – бронзовый призёр ЧЕ-2024;
- Аслан Висаитов (72 кг);
- Ислам Алиев (82 кг) – серебряный призёр ЧЕ-2024.
Расчёт на медали
29 октября в бой вступают представительницы слабого пола. Они также сначала выявят сильнейших в предварительных схватках, а уже потом лучшие из них сойдутся в битве за золото.
В составе сборной России по женской борьбе есть опытные спортсменки. Хорошавцева, например, брала бронзу ЧМ-2019, а Липатова побеждала на Кубке мира — 2020.
- Ольга Хорошавцева (55);
- Светлана Липатова (59);
- Валерия Дондупова (65);
- Вусала Парфианович (72).
Россия привезла сильнейших
На десерт в программе ЧМ-2024 в Тиране вольная борьба. Здесь сразу два олимпийских чемпиона из России будут доказывать, что их недопуск на Олимпиаду в Париже был большой ошибкой.
Ради этого турнира свою весовую категорию сменил капитан сборной Абдулрашид Садулаев. Двукратный олимпийский чемпион спустился в 92 кг. Это тот вес, в котором Русский танк практически не выступал. В биографии россиянина лишь победа на ЧЕ-2018. Всё остальное — победы в олимпийских весах до 86 и 97 кг.
Садулаев изначально должен был встретиться с экс-россиянином Батырбеком Цакуловым (Словакия). Но по технической ошибке при составлении сетки не были учтены рейтинговые очки ЧМ-2023.
Абдулрашид Садулаев
Фото: РИА Новости
Уже в новой сетке на старте россиянин получил в соперники американца Дэвида Тейлора. Тот – олимпийский чемпион Токио-2020 и трёхкратный победитель ЧМ в весе до 86 кг.
Оба никогда не брали титулы в весе до 92 кг, и один из них лишится этой возможности сразу. Эксперты считают, что первая схватка – всегда особенно сложная. Цена ошибки уж слишком высока.
Немного легче будет олимпийскому чемпиону 2021 года Зауру Угуеву. Он сменил привычные 57 кг на 61 кг. В квалификации в соперники ему достался 20-летний японец Масанасукэ Оно.
В весе до 70 кг на ковёр выйдет Иналбек Шериев, а Магомед Магомаев поборется за золото среди борцов, выступающих в весе до 79 кг.
Расписание ЧМ по борьбе — 2024 в Албании
28 октября
12:30 — греко-римская борьба, квалификация (до 55, 63, 72, 82 кг);
20:00 — полуфиналы (до 55, 63, 72, 82 кг).
29 октября
12:30 — женская борьба, квалификационные раунды (до 55, 59, 65, 72 кг);
12:30 — греко-римская борьба, утешительный раунд (до 55, 63, 72, 82 кг);
19:00 — женская борьба, полуфиналы (до 55, 59, 65, 72 кг);
20:00 — греко-римская борьба, финалы (до 55, 63, 72, 82 кг).
30 октября
12:30 — вольная борьба, квалификация (до 61, 70, 79, 92 кг);
12:30 — женская борьба, утешительный раунд (до 55, 59, 65, 72 кг);
19:00 — вольная борьба, полуфиналы (до 61, 70, 79, 92 кг);
20:00 — женская борьба, финалы (до 55, 59, 65, 72 кг).
31 октября
18:45 — вольная борьба, утешительный раунд (до 61, 70, 79, 92 кг);
20:00 — финалы (до 61, 70, 79, 92 кг).
Где смотреть чемпионат мира?
О показе турнира на российском телевидении информации нет. Но любители борьбы смогут увидеть схватки на официальных ресурсах Объединённого мира борьбы (UWW) и в фан-сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
Пустят ли Аблурашида Садулаева на ковёр после стольких испытаний в олимпийском сезоне? Сколько медалей завоюет сборная России? И сможет ли она доказать миру вновь, что без неё борьба не так уж и прекрасна?
Ответы на эти вопросы обязательно появятся. Нужно лишь набраться терпения!