Отомстит ли Абдулрашид Садулаев за недопуск на Олимпиаду в Париже?

Русского танка пустят на ковёр? Наши борцы стартуют на чемпионате мира!

Албания прямо сейчас – центр мировой борьбы. Эстафету у ЧМ в категории до 23 лет перенимает мировое первенство в неолимпийских весовых категориях. Этот турнир скоротечен, но обещает массу сюрпризов для фанатов единоборств. Российские борцы допущены в полном составе.

Дорогу классикам

Программу начинают представители греко-римского стиля.

28 октября утром на ковёр выйдут спортсмены в весовых категориях до 55, 63, 72, 82 кг. Тогда же вечером определятся финалисты. А победителей мир узнает уже на следующий день.

Россию, как все привыкли, в нейтральном статусе представят:

Эмир Сефершафаев (55 кг) – серебряный призёр ЧМ-2021;

Садык Лалаев (63 кг) – бронзовый призёр ЧЕ-2024;

Аслан Висаитов (72 кг);

Ислам Алиев (82 кг) – серебряный призёр ЧЕ-2024.

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Расчёт на медали

29 октября в бой вступают представительницы слабого пола. Они также сначала выявят сильнейших в предварительных схватках, а уже потом лучшие из них сойдутся в битве за золото.

В составе сборной России по женской борьбе есть опытные спортсменки. Хорошавцева, например, брала бронзу ЧМ-2019, а Липатова побеждала на Кубке мира — 2020.

Ольга Хорошавцева (55);

Светлана Липатова (59);

Валерия Дондупова (65);

Вусала Парфианович (72).

Россия привезла сильнейших

На десерт в программе ЧМ-2024 в Тиране вольная борьба. Здесь сразу два олимпийских чемпиона из России будут доказывать, что их недопуск на Олимпиаду в Париже был большой ошибкой.

Ради этого турнира свою весовую категорию сменил капитан сборной Абдулрашид Садулаев. Двукратный олимпийский чемпион спустился в 92 кг. Это тот вес, в котором Русский танк практически не выступал. В биографии россиянина лишь победа на ЧЕ-2018. Всё остальное — победы в олимпийских весах до 86 и 97 кг.

Садулаев изначально должен был встретиться с экс-россиянином Батырбеком Цакуловым (Словакия). Но по технической ошибке при составлении сетки не были учтены рейтинговые очки ЧМ-2023.

Абдулрашид Садулаев Фото: РИА Новости

Уже в новой сетке на старте россиянин получил в соперники американца Дэвида Тейлора. Тот – олимпийский чемпион Токио-2020 и трёхкратный победитель ЧМ в весе до 86 кг.

Оба никогда не брали титулы в весе до 92 кг, и один из них лишится этой возможности сразу. Эксперты считают, что первая схватка – всегда особенно сложная. Цена ошибки уж слишком высока.

Немного легче будет олимпийскому чемпиону 2021 года Зауру Угуеву. Он сменил привычные 57 кг на 61 кг. В квалификации в соперники ему достался 20-летний японец Масанасукэ Оно.

В весе до 70 кг на ковёр выйдет Иналбек Шериев, а Магомед Магомаев поборется за золото среди борцов, выступающих в весе до 79 кг.

Расписание ЧМ по борьбе — 2024 в Албании

28 октября

12:30 — греко-римская борьба, квалификация (до 55, 63, 72, 82 кг);

20:00 — полуфиналы (до 55, 63, 72, 82 кг).

29 октября

12:30 — женская борьба, квалификационные раунды (до 55, 59, 65, 72 кг);

12:30 — греко-римская борьба, утешительный раунд (до 55, 63, 72, 82 кг);

19:00 — женская борьба, полуфиналы (до 55, 59, 65, 72 кг);

20:00 — греко-римская борьба, финалы (до 55, 63, 72, 82 кг).

30 октября

12:30 — вольная борьба, квалификация (до 61, 70, 79, 92 кг);

12:30 — женская борьба, утешительный раунд (до 55, 59, 65, 72 кг);

19:00 — вольная борьба, полуфиналы (до 61, 70, 79, 92 кг);

20:00 — женская борьба, финалы (до 55, 59, 65, 72 кг).

31 октября

18:45 — вольная борьба, утешительный раунд (до 61, 70, 79, 92 кг);

20:00 — финалы (до 61, 70, 79, 92 кг).

Где смотреть чемпионат мира?

О показе турнира на российском телевидении информации нет. Но любители борьбы смогут увидеть схватки на официальных ресурсах Объединённого мира борьбы (UWW) и в фан-сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Пустят ли Аблурашида Садулаева на ковёр после стольких испытаний в олимпийском сезоне? Сколько медалей завоюет сборная России? И сможет ли она доказать миру вновь, что без неё борьба не так уж и прекрасна?

Ответы на эти вопросы обязательно появятся. Нужно лишь набраться терпения!