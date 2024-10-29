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В США проходит турнир по шахматам Фишера, среди участников: Накамура, Каруана, Аронян и Каспаров*

Каспаров* снова взялся за шахматы. Молодые американские чемпионы его уничтожат?
Дмитрий Кряквин
В США проходит турнир по шахматам Фишера
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В США проходит представительный турнир по шахматам Фишера. 13-го чемпиона мира ждёт битва с Хикару Накамурой и не только.

Гарри Каспаров внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В понедельник, 28 октября, за океаном стартовал представительный турнир по шахматам Фишера, в котором в полном составе сыграет вся американская сборная (Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со, Левон Аронян, Леньер Домингес) с её ближайшим резервом в лице Сэма Шенкленда, Самуэля Севяна, Рэя Робсона и Григория Опарина (бывший москвич и ученик популярного российского комментатора и гроссмейстера Сергея Шипова уехал в Штаты на учёбу и ныне выступает под звёздно-полосатым флагом).

Изюминкой турнира станет выступление 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова*, который любит играть именно в соревнованиях по правилам одного из своих великих предшественников. Сам он в интервью признавал, что в классических шахматах ему сейчас трудно состязаться в дебютных познаниях с ведущими гроссмейстерами, а по правилам Фишера играть куда комфортнее. И действительно — порой экс-чемпион выступал на подобных турнирах очень прилично: давал молодёжи показательные уроки мастерства и как-то даже занял пятое место.
Каким был 13-й чемпион мира по шахматам?

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«Он не бог. Скорее, шахматный демон». Истории про 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова*
«Он не бог. Скорее, шахматный демон». Истории про 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова*

Гарри Каспаров* объявил о завершении карьеры уже почти 20 лет назад, после победы в супертурнире в Линаресе в 2005 году, но часто принимает участие именно в Champions Showdown – любимом показательном мероприятии главного покровителя американских шахмат миллиардера Рекса Синкфилда. В разные годы форматы были разными – и матчи, и другие системы розыгрыша, а сейчас же фактически разыгрывается чемпионат США по шахматам Фишера при участии действующего чемпиона мира Хикару Накамуры.

Что такое шахматы Фишера и почему они популярны?

От обычных шахмат они отличаются лишь тем, что перед началом игры в первом и восьмом ряду доски фигуры расставляются случайным образом (зеркально для белых и чёрных), а пешечная структура остается неизменной. Единственное условие: ладьи располагаются по разные стороны от короля – сохраняется возможность рокировки в обе стороны. И, разумеется, слоны в армии шахматных фигур одного цвета должны быть разнопольными.

При таких условиях возможны аж 960 вариантов начальной позиции – огромное множество, что не позволяет игрокам зазубривать начальные ходы, проанализированные компьютером. Кстати, на Западе закрепилось название Chess-960, потому что, например, в США имя Фишера предпочитают не упоминать. Уже покойный чемпион там считается экстремистом и террористом, потому что через 20 лет после завершения карьеры он в 1992 году в обход американских санкций сыграл матч-реванш против Бориса Спасского в Югославии. А потом скрывался от американской юстиции, приветствовал жуткую атаку на башни-близнецы, по запросу США был арестован в Японии и чудом не получил пожизненный срок – его удалось вызволить исландским друзьям. Один из самых неоднозначных чемпионов мира в итоге и завершил свой жизненный путь в далёкой Исландии, где выиграл чемпионский матч всей своей жизни у представителя СССР.

Рассказ о непростой судьбе Бобби Фишера:
Гениальный безумец. Как Бобби Фишер поставил мат самому себе
Гениальный безумец. Как Бобби Фишер поставил мат самому себе

Известно, что Роберт Фишер впервые представил широкой публике свои шахматы под названием «Фишер-Рандом» на пресс-конференции 19 июня 1996 года в Буэнос-Айресе, хотя начал разрабатывать их несколькими годами ранее. Живя в 1990-е в Венгрии, он сыграл в них немало тренировочных партий против легендарных сестер Полгар – благодаря такому спаррингу с легендой Жужа стала чемпионкой мира, а Юдит вообще вошла в мужскую десятку по рейтингу. В нашей же стране всё-таки принято: кто изобрел – того и помнят! Поэтому в России альтернативные шахматы называют по имени Бобби.

Сперва профессионалы и публика встретили новые шахматы весьма холодно. Однако потом стали очевидны их несомненные плюсы: это настоящие шахматы, но без изнурительной домашней подготовки и анализа дебютов на компьютере с последующим заучиванием и воспроизведением многоходовых вариантов. А сильный спортсмен с прекрасным расчётом вариантов и блестящим пониманием игры в шахматах Фишера всё равно остаётся сильным!

Но спонсоров, которые бы популяризировали шахматы-960 и обеспечивали участникам солидные призовые, категорически не хватало. Лишь в 2001 году организаторы из немецкого Майнца делают первую попытку – чемпионат мира 2001 года выигрывает венгерский гроссмейстер Петер Леко. Потом в этих турнирах побеждали россиянин Петр Свидлер и ныне представляющий США армянский гроссмейстер Левон Аронян. Последний турнир 2009 года в рамках инициативы Майнца выиграл совсем ещё юный Хикару Накамура, но, увы, затем немецкие турниры прервались.

Хикару Накамура

Хикару Накамура

Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

В 2019 году попытку воскресить шахматы Фишера предприняла уже ФИДЕ при поддержке действующего на тот момент чемпиона мира Магнуса Карлсена – тот годом ранее провёл матч против Накамуры в Chess-960 и выиграл. Однако с триумфом завершить полноценный чемпионат мира при всех сильнейших, несмотря на моральную победу над чемпионом 2009 года, Магнусу не удалось – он разгромно проиграл финальный матч Уэсли Со.

Затем в дело вмешалась всемирная пандемия коронавируса, и повторный чемпионат ФИДЕ состоялся лишь в 2022-м. Турниру предшествовал демократический отбор в интернете среди всех желающих. И вновь Магнусу Карлсену не удалось стать первым – он проиграл в полуфинале своему принципиальному сопернику россиянину Яну Непомнящему. Увы, вершина не покорилась и Яну – в финале он уступил Хикару Накамуре.

Сейчас Карлсен готовит новый чемпионат мира – уж очень хочется ему победить! И это способствует повышению популярности шахмат Фишера в мире. А пока норвежец ищет деньги и спонсоров, американцы проводят проверку боем. И это тоже невероятно интересное сражение.

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