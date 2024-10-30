Идея, которая сделала Анатолия Карпова чемпионом мира. Так раньше никто не играл!

В 2024 году исполняется полвека с момента первой победы 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова над принципиальным соперником, невозвращенцем Виктором Корчным. Помните же, что фильм «Чемпион мира» как раз и начинается с развязки того поединка, проходившего в Москве в 1974-м.

Тот финальный матч претендентов, победитель которого должен был сразиться с Бобби Фишером за мировой титул, сразу проходил фактически как битва за мировую корону. Уже было очевидно, что действующий чемпион мира из США «чудит», выдвигает ФИДЕ всё новые и новые условия проведения игры и, скорее всего, не станет защищать своё звание.

Так оно в итоге и случилось: Фишер позже сдался без боя.

Но претенденты об этом не знали. Они лишь пытались не упустить шанс своей жизни. В решающем поединке сошлись Анатолий Карпов – 23-летняя восходящая звезда, только что совершивший марш-бросок от звания чемпиона мира среди юношей до поединка всей своей жизни, и 43-летний Виктор Корчной – опытнейший классик советских шахмат. Корчной – вообще личность незаурядная, местами скандальная. Он только что завершил полуфинальный матч против экс-чемпиона мира Тиграна Петросяна страшным конфликтом, во время которого дошло чуть ли не до драки.

Штаб Анатолия Карпова возглавлял опытный функционер (в будущем – исполнительный директор федераций шахмат СССР и России) Александр Бах, недавно, кстати, отметивший своё 85-летие. Александр Григорьевич сумел собрать мощнейшую команду тренеров и чётко поддерживал контакты с официозом, сделавшим ставку на «молодого».

Ещё недавно Карпов и Корчной были в очень хороших отношения, готовились вместе, Виктор Львович даже предсказал, что им удастся в этом цикле пройти былых гигантов-чемпионов Бориса Спасского и Тиграна Петросяна. Однако вскоре между ними началась настоящая война. И всем ведущим шахматистам СССР пришлось определяться (ведь Корчной ещё не уехал за границу и оставался несомненной гордостью советских шахмат), на чьей они стороне.

Виктор Корчной Фото: РИА Новости

Тот же гроссмейстер Семён Фурман ранее секундировал Корчному, а теперь входил в штаб Карпова. Виктору Львовичу же решились помогать немногие. Например, участник матчей претендентов (проиграл в четвертьфинале Карпову) Лев Полугаевский встречался с ним на окраине города, чтобы никто не увидел, и показывал варианты в машине с затемнёнными окнами.

Главным помощником Корчного стал Давид Бронштейн – гроссмейстер, едва не ставший чемпионом мира в 1951 году, но не сумевший удержать перевес в одно очко на финише поединка против Михаила Ботвинника. Игрок очень оригинальный, что повлияло на всю матчевую стратегию Корчного – ставку сделали на применение редких, рискованных вариантов, чтобы выбить Карпова из колеи и нивелировать теоретические достижения его команды.

В первых партиях чёрными Корчной применял вариант Дракона сицилианской защиты, всевозможные редкие табии испанской партии и другие редкости, но успеха так и не достиг, при этом перевес блестяще действовавшего Карпова рос – 1:0, потом 2:0. Пытаясь как-то переломить исход матча, Виктор ещё разок перегнул палку при игре белыми и получил удручающие 0:3.

Однако затем одна из разработок Бронштейна выстрелила, а Анатолий при всём своем таланте не выдерживал марафонскую дистанцию физически. Отыграв одно очко, Корчной заиграл значительно напористее и сумел выиграть и вторую партию – 2:3! К счастью для Карпова, матч был ограничен 24 партиями, и приближался финиш – невероятным усилием на ничьих молодой претендент всё-таки сумел удержать задел и выиграл матч.

Анатолий Карпов Фото: РИА Новости

Проигравший Корчной был крайне раздосадован. В интервью югославским журналистам он заявил, что его соперник не особенно-то и талантлив и не заслужил победы, что вызвало шквал критики и привело к травле на родине – тут активизировался его главный враг Петросян с незажившей после полуфинала раной. В итоге через несколько лет Виктор Львович решил бежать. Так и началась история, которая привела к эпохальной схватке в Багио.

Однако лишь спустя много лет всплыли подробности того, как же на самом деле команда Карпова просчитала план Корчного и осуществила блицкриг – нанесла противнику «боксёрскую двоечку» в самом начале матча.

Матч Карпов — Корчной Фото: РИА Новости

Дело в том, что того же рискованного, но очень боевого Дракона Виктор уже применял и на начало матча считал чуть ли не основным оружием, так как некогда выиграл здесь у Карпова тренировочную партию в закрытом матче.

Бах решил обернуть это оружие против самого Корчного. Он поинтересовался у друга своего детства переписочника Геннадия Несиса (будущего тренера чемпиона мира ФИДЕ Александра Халифмана) – нет ли случайно в мире корреспонденции свежих контридей. И интересная разработка нашлась: против Несиса её применил сильный мастер Александр Бангиев – тренеры Карпова тут же довели новшество до ума в плане практического применения. В итоге Корчной уже во второй партии оказался в страшном нокдауне, а Дракон был полностью выбит из его дебютного репертуара.

Анатолий Карпов – Виктор Корчной

Финальный матч претендентов – 1974. Вторая партия

Анатолий Карпов провёл одну из красивейших своих партий, вошедшую в золотой фонд мирового шахматного искусства. Ну а обнаруживший идею Геннадий Несис вскоре после окончания матча и восхождения советского претендента на шахматный престол стал заслуженным тренером СССР.