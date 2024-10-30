В активе у сборной России уже две бронзы. Будут ли ещё медали?

Русский танк начинает поход за шестым золотом! Следим за Садулаевым на ЧМ-2024. LIVE

Сегодня, 30 октября, в Тиране, Албания, продолжится чемпионат мира по спортивной борьбе в неолимпийских весовых категориях. На ковре разыграют четыре комплекта наград в женской борьбе, а представители вольного стиля начнут предварительные схватки. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет вам обо всём, что происходит на ковре и за его пределами. Старт запланирован на 12:30 мск.

В утренней программе соревнований Россию представят Заур Угуев (до 61 кг), Иналбек Шериев (до 70 кг), Магомед Магомаев (до 79 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 92 кг). Квалификация здесь начнётся в 12:30 мск.

Уже вечером состоятся медальные поединки у женщин. Россиянки Светлана Липатова (до 59 кг) и Валерия Дондупова (до 65 кг) будут бороться в схватках за бронзовые награды. Начало в 20:00 мск.

Отметим, что сборная России выступает на турнире в нейтральном статусе, но прибыла в Албанию в полном составе.

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