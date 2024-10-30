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Чемпионат мира по борьбе – 2024 в Албании: Садык Лалаев и Эмин Сефершаев завоевали бронзовые медали в греко-римской борьбе

Жуткие пробки на дорогах «подарили» россиянину медаль чемпионата мира. И смешно, и грустно
Батраз Томаев
Пробки на дорогах «подарили» россиянину медаль ЧМ
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Француз застрял на шоссе и не вышел на схватку с Лалаевым.

На чемпионате мира по борьбе – 2024 в столице Албании Тиране разыграли первые комплекты наград.

Это произошло на фоне беспорядков и перекрытия основных магистралей в центре страны. Одна из дорог, которую заняли протестующие, ведёт к арене ЧМ из отеля. И это сказалось даже на распределении медалей!

Невезучий француз

Кажется, главной жертвой акций протеста стал французский борец Стефан Клеман. Вечером 29 октября он должен был бороться за бронзу турнира греко-римлян в весе до 63 кг с россиянином Садыком Лалаевым.

Стефан Клеман

Стефан Клеман

Фото: Aleksandar Djorovic/IMAGO/ТАСС

Но Клеман банально не успел приехать из гостиницы на автобусе и добирался до зала на такси. И всё равно не успел. Об этом сообщила пресс-служба ФСБР. По регламенту ему засчитали поражение, а Россия открыла счёт своим медалям.

Забавно, но партнёр Стефана по команде решил вопрос с пробками на дорогах немного иначе. Ибрагим Ганем, который боролся в финале в весе до 72 кг, приехал в зал на мотоцикле. Помогла радушная албанка, согласившаяся подбросить спортсмена. Но победить ему тоже не удалось.

«Бронзовая» Россия

Ещё одна награда в копилке россиян оказалась благодаря Эмину Сефершаеву (до 55 кг). В бронзовой схватке тот одолел армянского борца Манвела Хачатряна.

Эмин Сефершаев

Эмин Сефершаев

Фото: uww.org

Вторая половина команды «классиков» выступила менее удачно. Аслан Висаитов (до 72 кг) выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, а Ислам Алиев (до 82 кг) проиграл в 1/4 финала.

Азербайджан – лидер по медалям

Представители Азербайджана забрали три золота из четырёх возможных в греко-римской борьбе. Они безоговорочные лидеры медального зачёта. Ещё одна награда высшей пробы досталась Ирану.

При этом начался турнир и в женской борьбе. Сразу две россиянки Светлана Липатова (до 59 кг) и Валерия Дондупова (до 65 кг) обеспечили себе участие в схватках за бронзовые награды.

А первые финалы с участием России могут случиться в последний день ЧМ-2024, но для этого команде вольников предстоит хорошо поработать сегодня, 30 октября.

Всё внимание на ЧМ-2024 к Садулаеву:
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